Puoli miljoonaa euroa tukea lasten ja nuorten harrastuksiin – Tuetiimiä.fi laittaa yritysten tuotteet tekemään hyvää.

Tamperelainen harrastusten rahoittamisen kasvuyritys Tuetiimiä.fi on saavuttanut merkittävän rajapyykin: sen kautta on välitetty jo puoli miljoonaa euroa tukea luokille, joukkueille ja yhdistyksille eri puolilla Suomea. Tuki ei ole vain rahaa, vaan on käytännössä mahdollistanut esimerkiksi yli 1 900 harrastuskautta, kymmeniä tuhansia treenikertoja tai reilusti yli 6 000 kisamatkaa.

Suomalaisten lasten ja nuorten harrastusten hinnat ja kustannukset ovat puhuttaneet viime aikoina paljon. Monessa perheessä joudutaan tekemään vaikeita valintoja harrastusten ja muiden menojen välillä. Harrastusmaksut, varusteet ja kisamatkat voivat helposti nousta satoihin tai jopa tuhansiin euroihin vuodessa, mikä sulkee osan lapsista kokonaan pois harrastustoiminnasta.

Harrastamattomuuden vaikutukset näkyvät nopeasti niin lasten hyvinvoinnissa kuin yhteiskunnassa laajemmin. Liikunnan ja yhteisöllisyyden puute lisää eriarvoisuutta, heikentää koulumotivaatiota ja kasvattaa syrjäytymisriskiä. Pitkällä aikavälillä harrastusmahdollisuuksien eriarvoistuminen heijastuu myös yhteiskunnan terveys- ja hyvinvointikustannuksiin. Siksi jokainen keino mahdollistaa kohtuuhintainen harrastaminen on paitsi lapsille tärkeää – myös koko yhteiskunnalle järkevä sijoitus.

“Haluamme tehdä harrastamisesta aidosti saavutettavaa. Monessa perheessä kustannukset ovat nousseet, ja me tarjoamme konkreettisen tavan helpottaa sitä – helposti ja digitaalisesti”, Meriläinen sanoo.



Meidän tehtävä on yhdistää yritykset, tiimit ja tukijat. Palvelun kautta tukija voi ostaa tuotteita ja palveluita, ja osa hinnasta menee suoraan tukijan valitseman tiimin hyväksi. Yrityksille malli tarjoaa vastuullisen myyntikanavan ja aidon mahdollisuuden vaikuttaa lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksiin. Olemme todistaneet, että yrityksillä on suuri halu olla tukemassa paikallisen tason harrastamista.



Perustaja Erno Meriläinen kuvaa palvelua uudeksi tavaksi auttaa harrastuksien kustannusten kattamisessa.



“Tuetiimiä.fi syntyi ajatuksesta, että harrastusten rahoittaminen ja pienten yhteisöjen rahankeruu pitäisi olla nykyaikaista, paikasta riippumatonta ja vaivatonta kaikille osapuolille. Me halusimme rakentaa mallin, jossa kaikki voittavat: tiimit ja luokat saavat suoraa tukea, yritykset löytävät merkityksellisen tavan tukea nuoria ja tukijat saavat ostaa laadukkaita tuotteita ja palveluja, joista he oikeasti hyötyvät.”



Meriläisen mukaan seuraava tavoite on kunnianhimoinen: moninkertaistaa tuen määrä seuraavien vuosien aikana ja rakentaa Suomeen entistä tasa-arvoisempaa harrastuskulttuuria – askel kerrallaan, euro kerrallaan



“Puoli miljoonaa on hieno alku, mutta todellinen vaikutus syntyy, kun saamme mukaan lisää yrityksiä ja yhteisöjä, jotka haluavat olla osa yhteistä hyvää.”



