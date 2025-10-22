Tuomas Möttösen tietokirja kokoaa yksiin kansiin viipurilaista yrityshistoriaa

"Työn ja eläkkeen raja murtuu" on rohkea puheenvuoro työpaikkojen asenteista ja ikäjohtamisesta ennen ja jälkeen eläkeiän 2.10.2025 15:02:24 EEST | Tiedote

Marketta Rantaman ja Paula Aikio-Tallgrenin tietokirja Työn ja eläkkeen raja murtuu on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana. Mitä tapahtuu, kun intoa ja osaamista riittää, mutta eläkeikä lähestyy? Miksi niin moni suomalainen hyppää pois työelämästä heti, kun se on mahdollista? Ja miksi työpaikoilla katsotaan sormien läpi ikärasismia, joka vie voimat sekä konkareilta että koko työyhteisöltä? Tämä kirja uskaltaa sanoo äänen sen, mistä usein vaietaan. Se kertoo, miten työyhteisöt voivat hyödyntää kokeneiden osaajien potentiaalin ja miten reilu ikäjohtaminen rakentaa menestystä kaikille – työntekijöille ja yrittäjille, esihenkilöille, +55v. työntekijöille sekä eläkeläisille, jotka haluavat pysyä työelämässä mukana. Työn ja eläkkeen raja murtuu ei jää ongelmien tasolle, vaan tarjoaa konkreettisia työkaluja ja raikkaita näkökulmia siihen, miten työelämästä tehdään sujuvampaa ja inhimillisempää yli ikärajojen. Kirjan kirjoittajat, Marketta Rantama ja Paula Aikio-Tallgren puhuvat omista ko