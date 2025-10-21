Aluehallitus käsitteli strategiaa ja ikäihmisten asumispalveluihin suunniteltuja muutoksia
Maanantaina 20.lokakuuta koolla ollut aluehallitus käsitteli ikäihmisten asumispalveluiden muutoksia. Tavoitteena on, että ikäihmisten lyhytaikainen ympärivuorokautinen palveluasuminen keskitetään kolmeen yksikköön/kiinteistöön vuoteen 2028 mennessä.
Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle seuraavia muutoksia:
- Janakkalan Tapailakodin ja Hämeenlinnan Ilveskodin toiminnat siirretään Janakkalan ja Riihimäen sairaaloiden tiloihin kevään 2026 aikana.
- Birgittakoti muutetaan pitkäaikaisesta ympärivuorokautisesta yksiköstä yhteisöllisen asumisen yksiköksi.
- Lopen Salmelassa tuotetaan jatkossa lyhyt- tai pitkäaikaista yhteisöllistä asumista.
- Jokioisten Intalankartanon Onnela-yksikön (16 paikkaa) toiminta jatkuu eli aiemmin suunniteltuja muutoksia ei toteuttaisi.
Sen sijaan Forssan arviointi- ja kuntoutusyksikön siirron aluehallitus päätti yksimielisesti palauttaa uudelleen valmisteltavaksi.
Käsiteltävät muutokset ovat aluevaltuuston jo huhtikuussa 2024 tekemiä palveluverkkopäätöksiä. Nyt alkava päätösten toimeenpanovaihe tuo muutokset konkreettisesti asiakkaille näkyville. Muutokset toteutetaan osana ikäihmisten asumispalveluiden kokonaisuudistusta, jonka tavoitteena on vahvistaa yhteisöllistä asumista ja lisätä asiakkaiden ja omaisten osallistumismahdollisuuksia palveluiden suunnittelussa. Lisäksi aluehallitus valtuutti ikäihmisten palveluiden toimialajohtajan käynnistämään asiasta yhteistoimintaneuvottelut, koska henkilöstön työnkuviin ja työpisteisiin voi tulla muutoksia.
Aluehallitus käsitteli myös vammaispalveluiden asumispalveluiden muutoksia. Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että Matinkulmakotien A- ja B-talojen toiminnot siirtyvät Hämeenlinnassa Ilveskotiin kevään 2026 aikana. Aluehallitus valtuutti perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiden toimialajohtajan käynnistämään yhteistoimintaneuvottelut päätöksen toimeenpanoa varten. Myös näissä neuvotteluissa on kyse henkilöstön työnkuvien ja työpisteiden muutoksista.
Terveydenhuollon palveluihin hallinnollinen muutos
Aluehallitus päätti myös terveydenhuollon toimialan hallinnollisesta muutoksesta, jossa perusterveydenhuollon sairaalapalvelujen tulosalue lakkautetaan ja sen tilalle perustetaan osastohoidon tulosalue. Uusi tulosalue sisältää nykyisen perusterveydenhuollon sairaalapalveluiden tulosalueen ja erikoissairaanhoidon osastohoidon palvelualueen palvelut. Erikoissairaanhoidon lääkäripalvelut tuotetaan jatkossakin erikoissairaanhoidon tulosalueelta. Muutoksella halutaan varmistaa hoitoketjujen sujuvuus, vahvistaa asiakasturvallisuutta ja tukea ”kotoa kotiin” -palvelumallia.
Vuoden 2026 alussa toteutuvaa muutosta on valmisteltu laajassa yhteistyössä henkilöstön ja lähijohtajien kanssa. Muutos ei vaikuta henkilöstön palvelussuhteen ehtoihin, eikä se aiheuta lisäkustannuksia. Tulosaluejohtajia, joiden tehtäviin muutos vaikuttaa, on kuultu ja he ovat antaneet suostumuksensa tehtävien muutokseen.
Lisäksi aluehallitus hyväksyi osaltaan ehdotuksen hyvinvointialueen arvoista ja strategisista painopisteistä vuosille 2026–2029. Aluehallitus esittää niitä nyt 28. lokakuuta kokoontuvalle aluevaltuustolle hyväksyttäväksi. Uudet arvot ja strategiset linjaukset ohjaavat hyvinvointialueen toimintaa tulevina vuosina kohti entistä asiakaslähtöisempää ja vaikuttavampaa palvelukokonaisuutta.
Nyt valmisteilla oleva strategia pohjautuu asiakaslähtöisyyteen, vaikuttavuuteen ja kestävään kehittämiseen, joissa ennakointi, yhteistyö ja rohkea uudistuminen ovat keskeisiä toimintaperiaatteita. Strategian tavoitteena on rakentaa hyvinvointialue, joka toimii ennakoivasti, yhdenvertaisesti ja vaikuttavasti – askelen edellä elämäsi polulla.
Muut asiat aluehallitus päätti esityslistan mukaisesti. Seuraava kokous on 3. marraskuuta. Aluevaltuusto on puolestaan koolla Forssassa 28. lokakuuta.
Avainsanat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Oma Häme
Yhteistyö kantaa hedelmää – Kanta-Hämeen hyte-tuloksissa vahvaa kehitystä21.10.2025 11:38:45 EEST | Tiedote
Rahoitukseen vaikuttava HYTE-kerroin kertoo, miten hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä on onnistuttu.
Oma Häme osallistuu 22.10. Hämeenlinnassa pidettävään moniviranomaisharjoitukseen20.10.2025 12:09:35 EEST | Tiedote
Yhteistyötä kaupungin ja poliisin kanssa harjoitellaan Nummen yhtenäiskoululla.
Vaikuttamistoimielinten ensimmäinen toimikausi on päättymässä16.10.2025 16:31:29 EEST | Tiedote
Uusi nuorisovaltuusto ja uudet vanhus- ja vammaisneuvostot aloittavat pian toimintansa.
Muutoksia ikäihmisten asumispalveluihin Kanta-Hämeessä – asiakkaat ja omaiset mukaan suunnitteluun16.10.2025 09:45:38 EEST | Uutinen
Kanta-Hämeen hyvinvointialueen aluehallitus käsittelee maanantaina 20. lokakuuta useita muutoksia liittyen ikäihmisten asumispalveluiden toimintaan.
Oma Häme ei järjestä tänä vuonna rokotuksia ilman ajanvarausta – varaa siis rokotusaikasi etukäteen15.10.2025 13:30:41 EEST | Tiedote
Tänä vuonna influenssa- ja koronarokotteita ei jaeta ilman ajanvarausta, joten varaathan aikasi etukäteen. Kätevimmin varaat ajan digitaalisesti joko Oma Häme -sovelluksella tai kirjautumalla asiointipalveluun verkkosivuillamme. Ajan varaaminen onnistuu halutessasi myös puhelimitse. Aikoja on hyvin tarjolla ja rokotteita annetaan vielä joulukuussa. Lisätietoja rokotusajan varaamisesta ja digitaalisen ajanvarauksen ohjevideon löydät osoitteesta omahame.fi/rokotuspalvelut.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme