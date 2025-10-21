Aluehallitus käsitteli strategiaa ja ikäihmisten asumispalveluihin suunniteltuja muutoksia

Maanantaina 20.lokakuuta koolla ollut aluehallitus käsitteli ikäihmisten asumispalveluiden muutoksia. Tavoitteena on, että ikäihmisten lyhytaikainen ympärivuorokautinen palveluasuminen keskitetään kolmeen yksikköön/kiinteistöön vuoteen 2028 mennessä.

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle seuraavia muutoksia:

Janakkalan Tapailakodin ja Hämeenlinnan Ilveskodin toiminnat siirretään Janakkalan ja Riihimäen sairaaloiden tiloihin kevään 2026 aikana.

Birgittakoti muutetaan pitkäaikaisesta ympärivuorokautisesta yksiköstä yhteisöllisen asumisen yksiköksi.

Lopen Salmelassa tuotetaan jatkossa lyhyt- tai pitkäaikaista yhteisöllistä asumista.

Jokioisten Intalankartanon Onnela-yksikön (16 paikkaa) toiminta jatkuu eli aiemmin suunniteltuja muutoksia ei toteuttaisi.

Sen sijaan Forssan arviointi- ja kuntoutusyksikön siirron aluehallitus päätti yksimielisesti palauttaa uudelleen valmisteltavaksi.

Käsiteltävät muutokset ovat aluevaltuuston jo huhtikuussa 2024 tekemiä palveluverkkopäätöksiä. Nyt alkava päätösten toimeenpanovaihe tuo muutokset konkreettisesti asiakkaille näkyville. Muutokset toteutetaan osana ikäihmisten asumispalveluiden kokonaisuudistusta, jonka tavoitteena on vahvistaa yhteisöllistä asumista ja lisätä asiakkaiden ja omaisten osallistumismahdollisuuksia palveluiden suunnittelussa. Lisäksi aluehallitus valtuutti ikäihmisten palveluiden toimialajohtajan käynnistämään asiasta yhteistoimintaneuvottelut, koska henkilöstön työnkuviin ja työpisteisiin voi tulla muutoksia.

Aluehallitus käsitteli myös vammaispalveluiden asumispalveluiden muutoksia. Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että Matinkulmakotien A- ja B-talojen toiminnot siirtyvät Hämeenlinnassa Ilveskotiin kevään 2026 aikana. Aluehallitus valtuutti perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiden toimialajohtajan käynnistämään yhteistoimintaneuvottelut päätöksen toimeenpanoa varten. Myös näissä neuvotteluissa on kyse henkilöstön työnkuvien ja työpisteiden muutoksista.

Terveydenhuollon palveluihin hallinnollinen muutos

Aluehallitus päätti myös terveydenhuollon toimialan hallinnollisesta muutoksesta, jossa perusterveydenhuollon sairaalapalvelujen tulosalue lakkautetaan ja sen tilalle perustetaan osastohoidon tulosalue. Uusi tulosalue sisältää nykyisen perusterveydenhuollon sairaalapalveluiden tulosalueen ja erikoissairaanhoidon osastohoidon palvelualueen palvelut. Erikoissairaanhoidon lääkäripalvelut tuotetaan jatkossakin erikoissairaanhoidon tulosalueelta. Muutoksella halutaan varmistaa hoitoketjujen sujuvuus, vahvistaa asiakasturvallisuutta ja tukea ”kotoa kotiin” -palvelumallia.

Vuoden 2026 alussa toteutuvaa muutosta on valmisteltu laajassa yhteistyössä henkilöstön ja lähijohtajien kanssa. Muutos ei vaikuta henkilöstön palvelussuhteen ehtoihin, eikä se aiheuta lisäkustannuksia. Tulosaluejohtajia, joiden tehtäviin muutos vaikuttaa, on kuultu ja he ovat antaneet suostumuksensa tehtävien muutokseen.

Lisäksi aluehallitus hyväksyi osaltaan ehdotuksen hyvinvointialueen arvoista ja strategisista painopisteistä vuosille 2026–2029. Aluehallitus esittää niitä nyt 28. lokakuuta kokoontuvalle aluevaltuustolle hyväksyttäväksi. Uudet arvot ja strategiset linjaukset ohjaavat hyvinvointialueen toimintaa tulevina vuosina kohti entistä asiakaslähtöisempää ja vaikuttavampaa palvelukokonaisuutta.

Nyt valmisteilla oleva strategia pohjautuu asiakaslähtöisyyteen, vaikuttavuuteen ja kestävään kehittämiseen, joissa ennakointi, yhteistyö ja rohkea uudistuminen ovat keskeisiä toimintaperiaatteita. Strategian tavoitteena on rakentaa hyvinvointialue, joka toimii ennakoivasti, yhdenvertaisesti ja vaikuttavasti – askelen edellä elämäsi polulla.

Muut asiat aluehallitus päätti esityslistan mukaisesti. Seuraava kokous on 3. marraskuuta. Aluevaltuusto on puolestaan koolla Forssassa 28. lokakuuta.

Aluehallituksen 20.10.2025 kokouksen esityslista