Suomalainen tuoteinnovaatio Moomin Baby Snap Pants yhdistää housu- ja teippivaipan parhaat ominaisuudet – kaupoissa loppuvuodesta
Tammisaaressa, Suomen ainoassa vaippatehtaassa vastuullisesti valmistetut Moomin Baby Snap Pants -housuvaipat saapuvat kauppoihin vaippakoko kerrallaan joulukuusta alkaen. Snap Pants -innovaatio yhdistää housu- ja teippivaipan parhaat ominaisuudet, sillä uutuusvaipan avattavat ja suljettavat sivuteipit mahdollistavat housuvaipan vyötärön koon säätämisen aina lapselle täydellisesti istuvaksi.
Suomalaisen vaippa- ja hygieniatuotteisiin erikoistuneen perheyritys Delipapin missiona on kehittää ja valmistaa maailman parhaita vaippoja – ei vain vauvojen mukavuuden, vaan myös heidän vanhempiensa vaivattoman vaippa-arjen vuoksi. Uuden Snap Pants -innovaation myötä MoominBaby -brändin alla vuodesta 1991 valmistetut laadukkaat lasten housuvaipat siirtyvät uudelle aikakaudelle: Uusi Moomin Baby Snap Pants avattava ja suljettava housuvaippa tuo monia helpotuksia vaippa-arkeen.
"Snap Pants -housuvaipan säädettävien sivuteippien ansiosta vaippa istuu aina täydellisesti. Sivuteippien ansiosta Snap Pants -housuvaipan voi tarvittaessa pukea päälle kuin teippivaipan, mikä mahdollistaa monelle saman vaippamallin käytön niin kotona kuin päiväkodissa", Delipapin toimitusjohtaja Sanna Karhu esittelee uutuustuotetta.
Entistä pehmeämpi vaippa syntyy ultraääniteknologialla
Moomin Baby -vaipat ovat tunnettuja niiden pehmeydestä ja hellävaraisuudesta vauvan herkkää ihoa vasten. Moomin Baby -vaipoissa ei käytetä lainkaan väriaineita, hajusteita tai voiteita.
"Uutuusvaipan pehmeyttä lisää saumaton vyötärö, jonka joustorypytys kiinnitetään vaippaan hellävaraisesti uraauurtavalla ultraääniteknologialla", Karhu kertoo.
Ylivoimainen imukyky ja pintakuivuus
Karhu kuvaa Moomin Baby -vaippojen imukykyä ja pintakuivuusominaisuuksia erinomaisiksi.
"Lastenvaipan istuvuuden jälkeen seuraavaksi tärkein kuluttajan arvostama kriteeri on sen imukyky, eli kuinka pintakuivana vaippa pysyy lapsen ihoa vasten. Olemme onnistuneet vaippojen pitkäjänteisessä tuotekehityksessä, sillä Moomin Baby -vaipat pärjäävät kokonaisimukykyä ja vaipan pinnan kuivuutta mittaavissa testeissä erinomaisesti", hän sanoo.
Moomin Baby Snap Pants -housuvaipoissa on tehokkaat imukanavat, jotka kuljettavat nesteen nopeasti laajalle alueelle. Vaipan innovatiivinen imuydin ja huolellisesti valitut raaka-aineet sitovat nesteen tehokkaasti imukerrokseen, joten vaipan pinta pysyy miellyttävän kuivana.
Uutta Moomin Baby Snap Pants -housuvaipoissa on lisäksi kaksinkertaiset, itsestään paikoilleen asettuvat reisivuotosuojat, jotka estävät vaipan sivuvuotoja. Vaippakoossa 4 on myös uutena ominaisuutena kakkatasku, joka estää kakan valumisen vauvan selkään.
Moomin Baby Snap Pants -housuvaippoja valmistetaan koossa 4–7. Uutuustuotteet saapuvat päivittäistavarakauppoihin vaiheittain alkaen joulukuusta 2025 ja koko valikoima on saatavilla vuoden 2026 alkupuolella. Moomin Baby Snap Pants -housuvaippapaketti tulee maksamaan arviolta noin 10 euroa.
"Moomin Baby Snap Pants, tai tuttavallisemmin Snäppärit, ovat saaneet ylistävää palautetta kuluttajatesteissä ja olemme totta kai kovin innoissamme, kun tämä pitkäaikainen unelmamme nyt vihdoin pääsee kaupan hyllyille saakka", Karhu sanoo.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kati Kyllönen
Senior Brand Manager, Delipap Oy
Puh. 040 832 3863
kati.kyllonen@delipap.fi
Kuvat
Delipap Oy
Delipap Oy kehittää, valmistaa ja markkinoi ihoystävällisiä kertakäyttöisiä hygieniatuotteita ympäristövastuullisesti. Yritys on ainoa kertakäyttöisten kuukautissuojien ja lasten vaippojen valmistaja Suomessa. Delipap tarjoaa turvallisia ja laadukkaita hygieniatuotteita, jotka täyttävät yritykselle tärkeät ympäristöarvot. Tuotteilla on myönnetty Joutsenmerkki, todisteena niiden ympäristövastuullisuudesta, ja Avainlippu on Delipapille ylpeyden merkki suomalaisesta työstä. Delipap toimii tiiviissä tuotekehitysyhteistyössä Allergia-, Iho- ja Astmaliiton kanssa. Delipapin tuotemerkit ovat Moomin Baby, Vuokkoset, Harmony, Helmi, ja Helmi Baby. Perheyritystä johtaa nykyisin perustajan tytär, toimitusjohtaja Sanna Karhu.
