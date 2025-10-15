Suomessa on tehty jo 100 000 digitaalista asuntokauppaa
Digitaalinen asuntokauppa DIASin kautta syntyi lokakuussa Suomen sadastuhannes digitaalinen asuntokauppa. Merkkipaalu kuvastaa asuntokaupan suurta murrosta: fyysisen konttorin ja yhteisen allekirjoitusajan sijaan yhä useampi koti, tontti ja mökki vaihtaa omistajaa sujuvasti verkossa.
Suomalaiset ovat solmineet jo satatuhatta asuntokauppaa sähköisesti Digitaalinen asuntokauppa DIASin kautta. Luku on Suomen asuntomarkkinaan suhteutettuna merkittävä. Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton (KVKL) tietojen mukaan esimerkiksi vuonna 2024 omistajaa vaihtoi kaiken kaikkiaan noin 52 400 asuntoa tai kiinteistöä.
“Satatuhatta kauppaa on hätkähdyttävä luku, joka vastaa lähes kaikkia kahden edellisen vuoden aikana tehtyjä asuntokauppoja – tai sitä että melkein jokainen Oulun asuntokunta olisi ostanut asuntonsa digitaalisesti DIASin kautta. DIASin kautta tehty mittava kauppamäärä kertookin alan selvästä käänteestä kohti digitaalisuutta”, Digitaalinen asuntokauppa DIASin liiketoimintajohtaja Niilo Ursin sanoo.
Vaikka ensimmäinen DIAS-kauppa syntyi jo kesäkuussa 2019, on suurin osa virstanpylvään kaupoista tehty viime vuosina – ja tahti on ollut kiihtyvä. Lähes neljännes kaikista tähän mennessä tehdyistä sadastatuhannesta digitaalisesta asuntokaupasta on solmittu kuluvan vuoden aikana.
Sähköisyys onkin noussut asuntomarkkinoilla uuteen asemaan erityisesti tänä vuonna. Keväästä lähtien kiinteistönvälittäjät ovat solmineet suurimman osan vanhojen asunto-osakkeiden kaupoista digitaalisesti, ja määrän odotetaan vain kasvavan ensi vuonna.
Suomalainen innovaatio helpottaa elämän suurinta kauppaa
DIAS on Suomessa kehitetty digitaalisen asuntokaupan alusta, jonka kautta voi solmia lähes kaikki asunto-, talo-, tontti- ja mökkikaupat joustavasti ja turvallisesti. DIASia käyttävät ja kehittävät alan toimijat kiinteistönvälitysliikkeistä pankkeihin. Palvelu on suunniteltu tekemään asuntokaupasta helpompaa kaikille osapuolille – ostajille, myyjille, välittäjille ja pankeille.
“DIAS on Euroopan mittakaavassakin ainutlaatuinen alusta, joka on mahdollistanut digitaalisen asuntokaupan Suomessa. On hyvin todennäköistä, että tulevaisuudessa lähes kaikki asuntokaupat tehdään digitaalisesti”, kommentoi Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton toimitusjohtaja Tuomas Viljamaa.
Digitaalisuus tuo aika- ja paikkariippumattomuuden lisäksi mukanaan muitakin konkreettisia hyötyjä: kauppakirjat allekirjoitetaan turvallisesti vahvasti tunnistautuneena, kaupan eri vaiheet – kuten kauppahinnan, välittäjän ja verottajan maksut – hoituvat osana sähköistä prosessia ja omistusoikeuden rekisteröinti voi tapahtua jopa parissa päivässä.
DIAS on helppo ja turvallinen tapa solmia asuntokaupat ilman käyntiä pankissa
Digitaalinen asuntokauppa DIAS on Suomessa kehitetty asuntokaupan alusta, joka mahdollistaa asuntokauppojen solmimisen joustavasti ja turvallisesti ajasta ja paikasta riippumatta. DIASia käyttävät ja kehittävät Suomessa lähes kaikki asuntokaupan toimijat kiinteistönvälittäjistä pankkeihin. Ensimmäinen DIAS-kauppa solmittiin kesäkuussa 2019. Vuoden 2025 alusta alkaen DIAS-kauppoja on tehty jo lähes 23 000 kappaletta, mikä on noin puolet enemmän kuin samalla ajanjaksolla vuonna 2024.
