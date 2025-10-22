Malmöntalon päiväkotilaiset pääsivät istuttamaan puita Onkilahden toimintapuistoon

Wasa Sinfonietta järjesti Pelastakaa puut -hyväntekeväisyyskonsertin 18.5., jonka tuoton orkesteri lahjoitti keväällä kaupungin viheraluetiimille puiden hankintaa varten. Maanantaina 13.10. Wasa Sinfonietan lahjoituksella ostetut puuntaimet päästiin istuttamaan Onkilahden toimintapuistoon yhdessä Malmöntalon päiväkotilaisten kanssa.

Aurinkoisen syyspäivän istutustapahtuman avasi Wasa Sinfonietta musiikkiesityksellä, minkä jälkeen lapset pääsivät aikuisten johdolla istuttamaan puuntaimia. Istutuksen yhteydessä Malmöntalon päiväkodin lapset oppivat esimerkiksi, mitä puut tarvitsevat kasvuun, miten ne istutetaan ja että jonain päivänä heidän istuttamansa pienet taimet ovat isoja puita. Onkilahden toimintapuistoon istutettiin muun muassa tuohituomia, dougaskuusi ja isoriippapaju.

Istutuspäivä toteutettiin yhteistyössä Vaasan kaupungin viheraluetiimin, Wasa Sinfonietan ja Malmöntalon päiväkodin kanssa. Uudet puut täydentävät Onkilahden puiston vehreyttä sekä tarjoavat suojaa ja iloa kaupunkilaisille vuosikymmeniksi eteenpäin.