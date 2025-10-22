Vaasan kaupunki - Vasa stad

Malmöntalon päiväkotilaiset pääsivät istuttamaan puita Onkilahden toimintapuistoon

22.10.2025 11:00:00 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Jaa

Maanantaina 13.10. Malmöntalon päiväkodista lapset pääsivät istuttamaan puuntaimia Onkilahden toimintapuistoon. Istutus toteutettiin Wasa Sinfonietan keväisen 500 euron lahjoituksen ansiosta.

Uusi puistoalue, jossa nuoria puita istutettuna nurmikolle. Taustalla näkyy erilaisia syksyn värjäämiä puita ja pensaita.
Onkilahden toimintapuistoon istutettiin muun muassa tuohituomia, dougaskuusi ja isoriippapaju. Kuva: Veera Röyttä / Vaasan kaupunki

Wasa Sinfonietta järjesti Pelastakaa puut -hyväntekeväisyyskonsertin 18.5., jonka tuoton orkesteri lahjoitti keväällä kaupungin viheraluetiimille puiden hankintaa varten. Maanantaina 13.10. Wasa Sinfonietan lahjoituksella ostetut puuntaimet päästiin istuttamaan Onkilahden toimintapuistoon yhdessä Malmöntalon päiväkotilaisten kanssa.  

Aurinkoisen syyspäivän istutustapahtuman avasi Wasa Sinfonietta musiikkiesityksellä, minkä jälkeen lapset pääsivät aikuisten johdolla istuttamaan puuntaimia. Istutuksen yhteydessä Malmöntalon päiväkodin lapset oppivat esimerkiksi, mitä puut tarvitsevat kasvuun, miten ne istutetaan ja että jonain päivänä heidän istuttamansa pienet taimet ovat isoja puita. Onkilahden toimintapuistoon istutettiin muun muassa tuohituomia, dougaskuusi ja isoriippapaju. 

Istutuspäivä toteutettiin yhteistyössä Vaasan kaupungin viheraluetiimin, Wasa Sinfonietan ja Malmöntalon päiväkodin kanssa. Uudet puut täydentävät Onkilahden puiston vehreyttä sekä tarjoavat suojaa ja iloa kaupunkilaisille vuosikymmeniksi eteenpäin.

Avainsanat

vaasan kaupunkipuistotviherrakentamineneugreenleafhiilineutraalivaasagreen leafpäiväkoti

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Uusi puistoalue, jossa nuoria puita istutettuna nurmikolle. Taustalla näkyy erilaisia syksyn värjäämiä puita ja pensaita.
Onkilahden toimintapuistoon istutettiin muun muassa tuohituomia, dougaskuusi ja isoriippapaju.
Kuva: Veera Röyttä / Vaasan kaupunki
Lataa
Nuoria puita istutettu nurmikolle, taustalla syksyinen puusto.
Kuva: Veera Röyttä / Vaasan kaupunki
Lataa

Linkit

Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Vaasan kaupunki - Vasa stad

Arbetslösheten ökar i Österbottens sysselsättningsområde, men hör fortfarande till landets lägsta21.10.2025 13:43:50 EEST | Pressmeddelande

Enligt den månatliga Arbetsförmedlingsstatistiken som publiceras av NTM-centralernas utvecklings- och förvaltningscenter (UF-centret) samt sysselsättningsöversikten från NTM-centralen i Österbotten var arbetslöshetsgraden inom Österbottens sysselsättningsområde (Kaskö, Korsnäs, Laihela, Malax, Korsholm, Närpes, Nykarleby, Vasa och Vörå) i september fortfarande en av de lägsta i landet (7,4 %). Arbetslöshetsgraden var dock 1,0 procentenheter högre än för ett år sedan och 0,2 procentenheter högre än i augusti. I hela landet var arbetslöshetsgraden i september 11,4 %, och i NTM-centralens område i Österbotten 7,4 %. Jämfört med augusti steg arbetslösheten med 0,1 procentenheter i området för NTM-centralen i Österbotten, medan den i hela landet sjönk med 0,1 procentenheter.

Työttömyys kasvaa Pohjanmaan työllisyysalueella, mutta pysyy maan alhaisimpien joukossa21.10.2025 13:43:46 EEST | Tiedote

ELY-keskusten kehittämis- ja hallintokeskuksen (KEHA-keskus) kuukausittain julkaiseman Työnvälitystilaston sekä Pohjanmaan ELY-keskuksen julkaiseman työllisyyskatsauksen mukaan Pohjanmaan työllisyysalueella (Kaskinen, Korsnäs, Laihia, Maalahti, Mustasaari, Närpiö, Uusikaarlepyy, Vaasa ja Vöyri) oli syyskuussa edelleen yksi maan alhaisimmista työttömyysasteista (7,4 %). Työttömyysaste oli kuitenkin 1,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin ja 0,2 prosenttiyksikköä korkeampi kuin elokuussa. Koko maan työttömyysaste oli syyskuussa 11,4 %, ja Pohjanmaan ELY-keskusalueella 7,4 %. Elokuuhun verrattuna työttömyys kasvoi Pohjanmaan ELY-keskusalueella 0,1 prosenttiyksikköä, kun taas koko maassa se laski 0,1 prosenttiyksikköä.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye