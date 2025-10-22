Malmöntalon päiväkotilaiset pääsivät istuttamaan puita Onkilahden toimintapuistoon
Maanantaina 13.10. Malmöntalon päiväkodista lapset pääsivät istuttamaan puuntaimia Onkilahden toimintapuistoon. Istutus toteutettiin Wasa Sinfonietan keväisen 500 euron lahjoituksen ansiosta.
Wasa Sinfonietta järjesti Pelastakaa puut -hyväntekeväisyyskonsertin 18.5., jonka tuoton orkesteri lahjoitti keväällä kaupungin viheraluetiimille puiden hankintaa varten. Maanantaina 13.10. Wasa Sinfonietan lahjoituksella ostetut puuntaimet päästiin istuttamaan Onkilahden toimintapuistoon yhdessä Malmöntalon päiväkotilaisten kanssa.
Aurinkoisen syyspäivän istutustapahtuman avasi Wasa Sinfonietta musiikkiesityksellä, minkä jälkeen lapset pääsivät aikuisten johdolla istuttamaan puuntaimia. Istutuksen yhteydessä Malmöntalon päiväkodin lapset oppivat esimerkiksi, mitä puut tarvitsevat kasvuun, miten ne istutetaan ja että jonain päivänä heidän istuttamansa pienet taimet ovat isoja puita. Onkilahden toimintapuistoon istutettiin muun muassa tuohituomia, dougaskuusi ja isoriippapaju.
Istutuspäivä toteutettiin yhteistyössä Vaasan kaupungin viheraluetiimin, Wasa Sinfonietan ja Malmöntalon päiväkodin kanssa. Uudet puut täydentävät Onkilahden puiston vehreyttä sekä tarjoavat suojaa ja iloa kaupunkilaisille vuosikymmeniksi eteenpäin.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Piia VainioVastaava hortonomiPuh:0400959179piia.vainio@vaasa.fi
Kuvat
Linkit
Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vaasan kaupunki - Vasa stad
Barn från Malmögårdens daghem med och planterade träd i Metvikens aktivitetspark22.10.2025 11:00:00 EEST | Pressmeddelande
Måndagen 13 oktober fick barn från Malmögårdens daghem vara med och plantera trädplantor i Metvikens aktivitetspark. Planteringen kunde göras tack vare Wasa Sinfoniettas donation på 500 euro i våras.
Arbetslösheten ökar i Österbottens sysselsättningsområde, men hör fortfarande till landets lägsta21.10.2025 13:43:50 EEST | Pressmeddelande
Enligt den månatliga Arbetsförmedlingsstatistiken som publiceras av NTM-centralernas utvecklings- och förvaltningscenter (UF-centret) samt sysselsättningsöversikten från NTM-centralen i Österbotten var arbetslöshetsgraden inom Österbottens sysselsättningsområde (Kaskö, Korsnäs, Laihela, Malax, Korsholm, Närpes, Nykarleby, Vasa och Vörå) i september fortfarande en av de lägsta i landet (7,4 %). Arbetslöshetsgraden var dock 1,0 procentenheter högre än för ett år sedan och 0,2 procentenheter högre än i augusti. I hela landet var arbetslöshetsgraden i september 11,4 %, och i NTM-centralens område i Österbotten 7,4 %. Jämfört med augusti steg arbetslösheten med 0,1 procentenheter i området för NTM-centralen i Österbotten, medan den i hela landet sjönk med 0,1 procentenheter.
Työttömyys kasvaa Pohjanmaan työllisyysalueella, mutta pysyy maan alhaisimpien joukossa21.10.2025 13:43:46 EEST | Tiedote
ELY-keskusten kehittämis- ja hallintokeskuksen (KEHA-keskus) kuukausittain julkaiseman Työnvälitystilaston sekä Pohjanmaan ELY-keskuksen julkaiseman työllisyyskatsauksen mukaan Pohjanmaan työllisyysalueella (Kaskinen, Korsnäs, Laihia, Maalahti, Mustasaari, Närpiö, Uusikaarlepyy, Vaasa ja Vöyri) oli syyskuussa edelleen yksi maan alhaisimmista työttömyysasteista (7,4 %). Työttömyysaste oli kuitenkin 1,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin ja 0,2 prosenttiyksikköä korkeampi kuin elokuussa. Koko maan työttömyysaste oli syyskuussa 11,4 %, ja Pohjanmaan ELY-keskusalueella 7,4 %. Elokuuhun verrattuna työttömyys kasvoi Pohjanmaan ELY-keskusalueella 0,1 prosenttiyksikköä, kun taas koko maassa se laski 0,1 prosenttiyksikköä.
Trafiken på Storalånggatan har återgått till två riktningar20.10.2025 11:21:19 EEST | Pressmeddelande
Körfältet på Storalånggatan mellan Sandögatan och Hovrättsesplanaden, som har varit avstängt, öppnades igen onsdagen den 15 oktober. Fordonstrafiken fungerar nu i båda riktningarna, men trottoaren på byggarbetsplatsens sida och parkeringsfilen är fortfarande ur bruk.
Korsningsbron på Högbacken stängs av tillfälligt 22.10 – avvikelser i bussrutterna17.10.2025 15:09:06 EEST | Pressmeddelande
Korsningsbron vid Älgvägen på Högbacken stängs av tillfälligt för en konditionsgranskning onsdag 22.10.2025 kl. 8–16.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme