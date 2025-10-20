Kasvuyritysten rahoitus on muuttumassa
Vuonna 2025 perinteiset pankkilainat ovat yhä harvempien yritysten saatavilla. Lainansaanti vaatii aiempaa enemmän vakuuksia, dokumentaatiota ja ennakoivaa taloussuunnittelua. Tämä on johtanut siihen, että yhä useampi kasvuyritys etsii rahoitusta vaihtoehtoisista lähteistä.
Kasvuyrityksille suunnattu yritysrahoitus on siirtymässä vaiheeseen, jossa joustavuus ja räätälöidyt ehdot korostuvat. Monet yritykset etsivätkin nyt uusia, käytännönläheisiä tapoja saada lainaa tilanteissa, joissa pankkirahoitus on liian hidasta tai ei vastaa yrityksen kasvutavoitteita.
Modernit rahoituksen muodot ovat nousseet erityisen merkittävään rooliin yritysostoja ja kansainvälistymistä suunnittelevien toimijoiden keskuudessa. Puhutaan niin sanotusta “private creditistä”.
Mitä private credit tarkoittaa?
Private credit tarkoittaa yrityksille myönnettävää lainarahoitusta, joka tulee muusta lähteestä kuin pankeista. Yleensä sijoittajilta, rahastoilta tai muilta institutionaalisilta toimijoilta.
Private creditin suurin vahvuus on sen joustavuus. Rahoitus voidaan mitoittaa yrityksen todellisiin tarpeisiin ja päätöksenteko tapahtuu suoraan sijoittajan tai lainarahaston kanssa ilman välikäsiä. Tämä tekee prosessista nopeamman ja usein yrityksen liiketoimintaa paremmin tukevan. Kääntöpuolena on kuitenkin korkeampi korkotaso ja sopimusehtojen monimuotoisuus, jotka edellyttävät hyvää taloushallinnon ja riskienhallinnan osaamista.
Euroopassa private credit on kasvanut viime vuosina huomattavasti. Kansainvälisten analyysien, kuten Moody’s Private Credit Outlook 2025 ja Apollo Global Managementin The Continental Shift -raporttien mukaan markkina on laajentunut useiden satojen miljardien eurojen kokoiseksi, ja kasvu jatkuu myös vuonna 2026. Kehitystä vauhdittavat yritysten monipuolistuvat rahoitustarpeet sekä pankkisektorin varovainen luottopolitiikka.
Private creditin riskiprofiili
Kasvun ohella markkinaan liittyy myös riskejä. Private credit-sijoittajat odottavat lainanottajilta läpinäkyvyyttä, säännöllistä raportointia ja riittävää puskuria kassavirran vaihteluihin. Korkeammat marginaalit ja valvontaehtojen lisääntyminen voivat nostaa rahoituksen kustannuksia, mikä korostaa sopimusten huolellisen vertailun ja asiantuntevan neuvonannon merkitystä.
Kokonaisuutena yritysrahoitus Euroopassa on siirtymässä kohti hajautetumpaa ja markkinaehtoisempaa mallia. Yritykset, jotka osaavat hyödyntää vaihtoehtoisen rahoituksen joustavuuden ja hallita sen riskit, voivat löytää siitä ratkaisevan kilpailuedun myös talouden epävarmuuden keskellä.
Lisätietoja aiheesta:
Kasvuyritysten rahoitusmarkkinoiden rakennemuutos ja private credit -rahoituksen kasvu on analysoitu laajasti Baker McKenzien julkaisussa Guide to Private Credit in Europe (2025), joka tarjoaa kattavan katsauksen markkinan kehitykseen, sääntelyyn ja sijoittajatrendeihin Euroopassa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
AtteInfinity Grow Oyinfo@infinitygrow.fi
Linkit
PK Rahoitus – Tukea kasvaville suomalaisille yrityksille
Autamme pk-yrityksiä saamaan rahoitusta kasvuun, investointeihin ja tulevaisuuden rakentamiseen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Infinity Grow Oy
Kuluttajaluottamuksen tila Q4 / 2025 – epävarmuus jatkuu20.10.2025 19:29:06 EEST | Tiedote
Kuluttajien usko talouteen näyttää pysyvän myös loppuvuonna 2025 varovaisena. Vaikka inflaatio on hidastunut ja korkojen lasku on alkanut helpottaa kotitalouksien arkea, talouden epävarmuus painaa yhä luottamusta.
Onko lainojen vertailu kannattavaa ennen joulua?16.10.2025 10:12:50 EEST | Tiedote
Joulu lähestyy, ja monen kotitalouden sekä yrityksen talous joutuu koetukselle. Lahjoihin, matkustamiseen ja juhlavalmisteluihin liittyvät menot voivat kasvaa yllättävän suuriksi. Siksi moni miettii, kannattaisiko lainojen kilpailuttaminen tehdä jo ennen joulua – vai vasta vuoden vaihteen jälkeen.
Kilpailuta yrityslaina ajoissa - Kasvu jatkuu epävarmuudesta huolimatta15.10.2025 10:55:07 EEST | Tiedote
Korkotason vaihtelut ja talouden epävarmuus ovat lisänneet yritysten tarvetta suunnitelmalliseen rahoitukseen. Moni pk-yrittäjä hakee nyt varmuutta toimintaansa vertailemalla eri pankkien ja rahoituslaitosten lainatarjouksia ennakoivasti, jo ennen investointipäätöksiä.
Yritysrahoitus 2025: Suunnitelmallisuus ratkaisee, kun tuet vähenevät ja epävarmuus jatkuu10.10.2025 13:39:26 EEST | Tiedote
Pk-yritykset tarvitsevat rahoitusta kasvuun, investointeihin ja kassavirran hallintaan tilanteessa, jossa julkiset tukimuodot vähenevät ja talouden epävarmuus jatkuu. Suunnitelmallinen rahoitus, vastuullinen rahankäyttö ja ennakoiva talousajattelu ovat nyt tärkeämpiä kuin koskaan – erityisesti niille yrityksille, jotka haluavat vahvistaa asemiaan ja varautua tulevaan.
Veromuutokset 2026 – mitä pk‑yritysten on syytä tietää jo nyt?10.10.2025 13:04:09 EEST | Tiedote
Verotus näyttäytyy uudessa valossa, kun hallitus esittää useita merkittäviä muutoksia, jotka vaikuttavat suoraan pk‑yritysten toimintaympäristöön. Muutosten tarkoituksena on tiukentaa verojärjestelmää, yksinkertaistaa sääntelyä ja vahvistaa verotuksen läpinäkyvyyttä — mutta samalla ne tuovat haasteita ja vaativat ennakointia yrityksiltä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme