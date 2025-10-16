Päätöstiedote kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 21.10. kokouksesta. Töölön kisahallin tarveselvitys hyväksyttiin.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan päätostiedote on julkaistu Helsingin kaupungin verkkosivuilla.



Lautakunnan puheenjohtajana toimii Paavo Arhinmäki (Vas.).



Lautakunta hyväksyi muun muassa Töölön kisahallin tarveselvityksen. Kisahallin perusparannuksessa asiakkaille tärkeät nykyiset Kisahallin palvelut säilyvät tiloissa; kuten ohjatun liikunnan ryhmäliikunta, koripallo, lentopallo, sulkapallo, pöytätennis, parapöytätennis, tanssi, voimanosto, painonnosto, cheerleading, rytminen voimistelu, telinevoimistelu, miekkailu sekä 5-ottelu, paini, nyrkkeily, erilaiset kamppailulajit, crossfit, digitaalinen liikunta ja monipuolinen kuntosaliharjoittelu ja näkyvät tilavarauksina myös tilaohjelmassa.



Uusia suorituspaikkoja tarjotaan lasten liikunnalle, matalan kynnyksen liikunnalle ja digitaalisille liikuntamahdollisuuksille. Toiminnallisesti itsenäisen käytön mahdollistavien tilojen määrää kasvatetaan.

Ensimmäisen kerroksen uusia suorituspaikkoja tai ns. looseja pyritään tarjoamaan erityisesti nuorten omaehtoiselle liikunnalle. Myös toisen kerroksen parvelle suunnitellaan lisää omaehtoisen liikkumisen tilaa.



Kuntosalitiloja on tarkoitus laajentaa ensimmäisessä kerroksessa Toivonkadun puolelle.



Ravintola- ja kahvilatilat suunnitellaan palvelemaan koko rakennusta.



Kellariin suunnitellaan alle kouluikäisten lasten liikuntatiloja sekä perheille suunnattuja tukitiloja. Kellariin sijoitetaan myös monikäyttöisiä ryhmäliikuntasaleja ohjatun liikunnan sekä harrastustoiminnan tarpeisiin.



Lautakunta lisäsi päätökseen:



Kisahallin perusparannusta suunniteltaessa on hyvä huomioida, että hallin lähes 600 000 vuosittaista kävijää ovat olleet toimintaympäristöön tyytyväisiä ja Kisahalli on monipuolisuudeltaan täysin ainutlaatuinen paikka. Seurojen ja kävijöiden tarpeet tulee huomioida kokonaisuutta kehitettäessä.



Suunnittelussa huomioidaan työntekijöiden ja eri käyttäjäryhmien tarpeet sekä varmistetaan turvallinen ja liikkumista tukeva toimintaympäristö.



Lautakunta korostaa, että on tärkeää turvata mahdollisimman hyvin seuratoiminnan ja muun yhdistystoiminnan jatkuvuus Kisahallin perusparannuksen aikana kaupungin muissa liikuntapaikoissa ja mahdollisissa väistötiloissa.



Kisahallin välttämätön ja tarpeellinen perusparannus tulee nostamaan merkittävästi rakennuksesta maksettavia sisäisiä vuokria. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta painottaa, että vuokratason nousu tulee huomioida toimialan raamissa, jotta palvelujen tuottaminen pystytään takaamaan myös jatkossa.Kisahallin perusparannuksen ensisijainen tavoite on luoda kisahallista paikka, joka innostaa helsinkiläiset liikunnan pariin ja luo toimivat tilat kaikenikäisille ja -tasoisille liikkujille vauvasta vaariin seuraaviksi vuosikymmeniksi. Kisahallista halutaan monipuolinen ja laadukas kohtaamispaikka, minne on helppo tulla liikkumaan, rentoutumaan ja pitämään huolta hyvinvoinnistaan.