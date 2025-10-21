Yle mukana laajassa kansainvälisessä tutkimuksessa: Tekoälyavustajat vääristävät uutissisältöjä lähes joka toisessa vastauksessa – ongelmat läpi kielten ja maiden
Tekoälyavustajista, kuten ChatGPT:stä, Copilotista, Geministä ja Perplexitystä, on nopeasti tullut miljoonien ihmisten arjen tiedonhakijoita. Tuore, laajin koskaan tehty kansainvälinen tutkimus osoittaa, että tekoälyavustajat vääristävät uutissisältöjä järjestelmällisesti – riippumatta kielestä, maasta tai alustasta.
Euroopan yleisradiounionin (EBU) tutkimuksessa News Integrity in AI Assistants – an International PSM Study ammattijournalistit arvioivat yli 3 000 tekoälyvastausta viidellä keskeisellä kriteerillä: totuudenmukaisuus, lähteiden käyttö, faktan ja mielipiteen erottaminen, asianmukainen taustoittaminen ja toimituksellinen puolueettomuus.
Lähes puolet vastauksista olivat ongelmallisia ja sisälsivät järjestelmällisiä virheitä. Esimerkiksi 45 % kaikista vastauksista sisälsi vähintään yhden vakavan virheen ja 31 % vastauksista oli merkittäviä lähdeongelmia (virheellisiä tai puuttuvia viitteitä). Lisäksi 20 % sisälsi huomattavia puutteita, kuten vääriä yksityiskohtia tai vanhentunutta tietoa.
Heikoimmin suoriutui Gemini: 72 % sen vastauksista sisälsi vakavia puutteita.
“Kun ihmiset eivät tiedä, mihin voivat luottaa, he päätyvät usein olemaan luottamatta mihinkään. Tämä vaarantaa demokratian toimivuuden”, toteaa EBU:n mediajohtaja Jean Philip De Tender.
Tekoälyavustajat ovat jo syrjäyttämässä hakukoneet monen käyttäjän ensisijaisena tiedonlähteenä. Reuters-instituutin Digital News Report 2025 -tutkimuksen mukaan 7 % verkkouutisten kuluttajista käyttää tekoälyavustajia uutisten seuraamiseen. Alle 25-vuotiaista jo 15 prosenttia käyttää tekoälyavustajia uutislähteenään.
“Teknologiayhtiöt toimivat yhä enemmän portinvartijoina tietoon ja tutkimuksen löydökset korostavat tarvetta tekoälylukutaidon lisäämiselle sekä yhteisten pelisääntöjen luomiselle tekoälyn ja uutismedian suhteeseen”, toteaa Minna Mustakallio, Ylen vastuullisen tekoälyn päällikkö.
Ratkaisuja kehitetään – uusi työkalu avuksi medialukutaidon ja tekoälyn kehittäjille
Tutkimuksen rinnalla julkaistaan tänään News Integrity in AI Assistants Toolkit -opas, joka tarjoaa käytännön työkaluja ja tarkistuslistoja tekoälyvastausten laadun parantamiseen ja virheiden tunnistamiseen. Tavoitteena on auttaa sekä tekoälykehittäjiä että mediankäyttäjiä tunnistamaan luotettava uutisvastaus.
EBU ja sen jäsenet korostavat, että tekoälyavustajien jatkuva, riippumaton seuranta on välttämätöntä. Lisäksi ne vaativat EU:lta ja kansallisilta viranomaisilta tiukempaa nykyisten tiedon eheyttä, digipalveluja ja mediapluralismia koskevien lakien valvontaa.
Tutkimusta koordinoi European Broadcasting Union (EBU) ja sitä johti BBC. Suomesta tutkimukseen osallistui Ylen suomen- ja ruotsinkielisiä toimittajia. Mukana oli yhteensä 22 julkisen palvelun mediatoimijaa 18 maasta 14 kielellä.
Lue tiedote verkossa.
Yhteyshenkilöt
Minna Mustakallio, vastuullisen tekoälyn päällikkö, Yle
minna.mustakallio@yle.fi.
Yle on suomalaisten oma, vuonna 1926 perustettu julkisen palvelun mediayhtiö. Ainutlaatuiseen tehtäväämme kuuluu välittää luotettavaa tietoa, sivistää ja viihdyttää, vahvistaa demokratiaa ja kulttuuria sekä edistää sananvapautta, tasa-arvoa ja yhteenkuuluvuutta. Palvelemme suomalaisia televisiossa, radiossa ja verkossa vuoden jokaisena päivänä kellon ympäri.
Tilaa Ajankohtaista Ylestä -uutiskirje. Jos et jatkossa halua vastaanottaa Ylen viestinnän lähettämiä tiedotteita, lähetä viesti osoitteeseen yleisradio@yle.fi. Tutustu Ylen viestinnän lähettämien tiedotteiden tietosuojaselosteeseen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Yleisradio Oy
”Sie ajattelet aina miun parasta, nuo ei ajattele” – Kymilife Yle Areenassa 19.11.21.10.2025 13:00:00 EEST | Tiedote
Kymilife seuraa kolmen kouvolalaisen nuoren miehen vuotta. Vili, Hüseyin ja Eetu kohtaavat karun aikuisten maailman, jossa jokaisen kulman takana väijyy uusi käänne.
Mervi Kallio on seuraavan Hengaillaan-kauden uusi juontaja – Ylen kanavilla visaillaan taas 10.1.2026 alkaen21.10.2025 10:00:00 EEST | Tiedote
Tuomari Matti Röngän uusi juontajapari on hankkinut Hengaillaan-kannuksensa urheilutoimittajana ja lentoemäntänä
Yle järjestää Apua sodan lapsille -tukikonsertin – lavalle nousee 12 Suomen huippuartistia20.10.2025 11:00:00 EEST | Tiedote
Apua sodan lapsille -tukikonsertti esitetään suorana Yle TV1:ssä, Yle Areenassa ja Yle Radio Suomessa 11.11. klo 19.00–20.30. Tukikonsertti järjestetään yhteistyössä Suomen UNICEFin, Kirkon Ulkomaanavun sekä Pelastakaa Lapset ry:n kanssa. Konsertilla kerätään varoja Ukrainaan ja Gazaan sodissa kärsivien lasten ja nuorten hyväksi.
Ylelle Milano Cortinan 2026 paralympialaisten esitysoikeudet16.10.2025 11:08:54 EEST | Tiedote
Yle on hankkinut oikeudet maaliskuussa 2026 järjestettäviin Milano Cortinan paralympialaisiin.
Hector – Asfalttiprinssin tie aukeaa Kristo Salmisen tulkitsemana Yle Areenassa 11.11.202516.10.2025 10:00:00 EEST | Tiedote
Hectorin laulut ovat helmiä suomalaisen popmusiikin historiassa. Asfalttiprinssin pitkä ura suomalaisten tuntojen tulkkina on ollut monivaiheinen ja vaikeakin. Kaikkien tuntemaa artistia näyttelee taidolla ja tarkkuudella Kristo Salminen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme