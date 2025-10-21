Yle mukana laajassa kansainvälisessä tutkimuksessa: Tekoälyavustajat vääristävät uutissisältöjä lähes joka toisessa vastauksessa – ongelmat läpi kielten ja maiden

Euroopan yleisradiounionin (EBU) tutkimuksessa News Integrity in AI Assistants – an International PSM Study ammattijournalistit arvioivat yli 3 000 tekoälyvastausta viidellä keskeisellä kriteerillä: totuudenmukaisuus, lähteiden käyttö, faktan ja mielipiteen erottaminen, asianmukainen taustoittaminen ja toimituksellinen puolueettomuus.

Lähes puolet vastauksista olivat ongelmallisia ja sisälsivät järjestelmällisiä virheitä. Esimerkiksi 45 % kaikista vastauksista sisälsi vähintään yhden vakavan virheen ja 31 % vastauksista oli merkittäviä lähdeongelmia (virheellisiä tai puuttuvia viitteitä). Lisäksi 20 % sisälsi huomattavia puutteita, kuten vääriä yksityiskohtia tai vanhentunutta tietoa.

Heikoimmin suoriutui Gemini: 72 % sen vastauksista sisälsi vakavia puutteita.

“Kun ihmiset eivät tiedä, mihin voivat luottaa, he päätyvät usein olemaan luottamatta mihinkään. Tämä vaarantaa demokratian toimivuuden”, toteaa EBU:n mediajohtaja Jean Philip De Tender.

Tekoälyavustajat ovat jo syrjäyttämässä hakukoneet monen käyttäjän ensisijaisena tiedonlähteenä. Reuters-instituutin Digital News Report 2025 -tutkimuksen mukaan 7 % verkkouutisten kuluttajista käyttää tekoälyavustajia uutisten seuraamiseen. Alle 25-vuotiaista jo 15 prosenttia käyttää tekoälyavustajia uutislähteenään.

“Teknologiayhtiöt toimivat yhä enemmän portinvartijoina tietoon ja tutkimuksen löydökset korostavat tarvetta tekoälylukutaidon lisäämiselle sekä yhteisten pelisääntöjen luomiselle tekoälyn ja uutismedian suhteeseen”, toteaa Minna Mustakallio, Ylen vastuullisen tekoälyn päällikkö.

Ratkaisuja kehitetään – uusi työkalu avuksi medialukutaidon ja tekoälyn kehittäjille

Tutkimuksen rinnalla julkaistaan tänään News Integrity in AI Assistants Toolkit -opas, joka tarjoaa käytännön työkaluja ja tarkistuslistoja tekoälyvastausten laadun parantamiseen ja virheiden tunnistamiseen. Tavoitteena on auttaa sekä tekoälykehittäjiä että mediankäyttäjiä tunnistamaan luotettava uutisvastaus.

EBU ja sen jäsenet korostavat, että tekoälyavustajien jatkuva, riippumaton seuranta on välttämätöntä. Lisäksi ne vaativat EU:lta ja kansallisilta viranomaisilta tiukempaa nykyisten tiedon eheyttä, digipalveluja ja mediapluralismia koskevien lakien valvontaa.

Tutkimusta koordinoi European Broadcasting Union (EBU) ja sitä johti BBC. Suomesta tutkimukseen osallistui Ylen suomen- ja ruotsinkielisiä toimittajia. Mukana oli yhteensä 22 julkisen palvelun mediatoimijaa 18 maasta 14 kielellä.



