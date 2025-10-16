Maria Ohisalo: EU:n metsäkatoasetuksen avaaminen on suuri virhe komissiolta

Euroopan komissio esittää metsäkatoasetukseen sisällöllisiä muutoksia voimaantulon lykkäämisen sijaan. Esityksen mukaan metsäkatoasetus tulee pääosin voimaan alkuperäisen suunnitelman mukaan vuoden 2025 lopussa, mutta lykkää asetuksen soveltamista tiettyjen yritysten osalta vuodella ja seuraamuksia kuudella kuukaudella. Lisäksi se vapauttaa jalostusketjun loppupään toimijat ns. due diligence, eli huolellisuusvelvoitteesta.

"Komissio heikentää metsäkatoasetusta juuri sillä hetkellä, kun sen pitäisi puolustaa sitä. Jokainen poikkeus, jokainen lisäviive, on lisää aikaa peruuttamattomalle metsäkadolle. Sen sijaan, että komissio julkaisisi tekniset ohjeet toimeenpanoon liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi, se esittää muutoksia sisältöön ja taipuu oikeiston ja maatalouden eturyhmien painostukseen. Tämä valinta luo vaarallisen ennakkotapauksen," Maria Ohisalo sanoo.

“Avaamalla metsäkatoasetuksen sisältöineen komissio leikkii tietoisesti tulella ja antaa oikeistolle vapaat kädet heikentää tätä tärkeää lainsäädäntöä. Tiedämme jo kokemuksesta, että kokoomuksen europuolue EPP:lle ei ole mikään ongelma toimia yhdessä äärioikeiston kanssa, kun kyse on ympäristö- ja ilmastosääntelyn purkamisesta,” Ohisalo jatkaa.

"Jokainen päivä, joina EU sallii metsäkatoa aiheuttavien tuotteiden pääsyn markkinoilleen, on lahja vastuuttomille toimijoille. Meidän pitää palkita, ei rangaista yrityksiä vastuullisuudesta. Tätä haluavat myös suuret yritykset itse. Tällainen tempoilu on suurinta myrkkyä yrityksille, jotka odottavat säätelyltä ja poliittiselta päätöksenteolta ensisijaisesti ennakoitavuutta, vakautta ja johdonmukaisuutta. On myös kuluttajansuojan kannalta olennaista, että me voimme ostaa kahvimme, kaakaomme ja muut tuotteemme aiheuttamatta metsäkatoa. EU:n täytyy tehdä kestävien valintojen tekeminen kuluttajalle kaupassa helpommaksi,” Ohisalo sanoo.