Wickström: ”Länsi-Uusimaa tarvitsee lisää panostuksia, kun Uudenmaan prikaatin toiminta kehittyy”

Wickström korostaa Länsi-Uudenmaan keskeistä roolia Suomen kansallisessa valmiudessa, erityisesti nyt, kun Uudenmaan prikaati toimii tukikohtana sadoille yhdysvaltalaisille sotilaille. Hänen mukaansa tarvitaan nyt aktiivista poliittista työtä sen eteen, että alueen laajaa puolustustoimintaa – mukaan lukien puolustusteollisuuden toimijat, kuten Sisu ja Forcit – nostetaan paremmin esiin.

– Länsi-Uusimaa on koko maan puolustuksen ja valmiuden kannalta erittäin tärkeä alue. Sen pitäisi näkyä myös infrastruktuuri-investoinneissa, esimerkiksi valtatie 25:n ja kantatie 51:n parantamisena. On myönteistä, että hallitus on päättänyt panostaa lähes 20 miljoonaa euroa Mjölbolstan alueen kehittämiseen valtatie 25:n varrella. Myös valaistusta Karjaan ja Tammisaaren välillä parannetaan, ja useita vaarallisia risteyksiä kantatie 51:llä tullaan uudistamaan, Wickström sanoo.

Hän painottaa lisäksi, että Dragsvikin kasvava sotilaallinen toiminta tulisi johtaa laajempiin yhteiskunnallisiin keskusteluihin – esimerkiksi Raaseporin sairaalan päivystysaikojen riittävyydestä. Tällä hetkellä päivystys on avoinna kello 8–20, kun taas laboratorio ja röntgen sulkeutuvat jo kello 15.30.

– Tämä vaikeuttaa sekä puolustusvoimien että poliisin työtä. Toivon, että Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue pyytää puolustusvoimilta ja poliisilta lausuntoja päivystystoiminnasta Raaseporissa. Poliisin yksiköitä on alueella vähän, ja palvelujen hakeminen Lohjalle kuormittaa jo valmiiksi niukkoja resursseja. Sama koskee puolustusvoimia, Wickström toteaa.

Lopuksi hän kehottaa hyvinvointialuetta tarkastelemaan päivystysaikoja mahdollisimman pian.