Kaupunkiympäristölautakunnan päätöstiedote 21.10.2025

Käpylän liikuntapuistoon koti myös tapahtumille 16.10.2025 11:13:33 EEST | Tiedote

Käpylän liikuntapuistosta halutaan kehittää entistä monipuolisempi liikunta- ja tapahtumapuisto, jossa on parempien liikuntapalvelujen lisäksi mahdollista järjestää suurtapahtumia. Liikuntapuistolle tehdään parhaillaan yleissuunnitelmaa. Kaupunkilaiset voivat kertoa ajatuksiaan ja ideoitaan puiston kehittämisestä verkkokyselyssä ja työpajassa.