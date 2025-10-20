Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan päätöstiedote 21.10.

Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnalla oli kokous tiistaina 21. lokakuuta 2025. Lautakunta jätti sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan palvelustrategian pöydälle ja jatkaa sen käsittelyä seuraavissa kokouksissaan.

Kokouksen päätöstiedote on kaupungin verkkosivuilla.