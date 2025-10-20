Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan päätöstiedote 21.10.
Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnalla oli kokous tiistaina 21. lokakuuta 2025. Lautakunta jätti sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan palvelustrategian pöydälle ja jatkaa sen käsittelyä seuraavissa kokouksissaan.
Kokouksen päätöstiedote on kaupungin verkkosivuilla.
Yhteyshenkilöt
Jaana Juutilainen-SaariViestintä- ja osallisuuspäällikköPuh:09 310 42240jaana.juutilainen-saari@hel.fi
Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala
Hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta helsinkiläisille yhteistyöllä ja vahvalla osaamisella
Toinen linja 4A
PL 6000 00099 Helsingin kaupunki
09 310 5015 (vaihde)
