Nokian KrP Pirkanmaan herraksi – ylivoimaosumat liikaa Classicille

21.10.2025 20:49:02 EEST | Fliiga | Tiedote

Murhaavan tehokas ylivoimapeli ratkaisi, kun Nokian KrP kaatoi Pirkanmaan derbyssä Classicin 4-3. Nokialaiset iskivät kaksi illan maaleistaan viidellä neljää vastaan, ja sama resepti toi myös voitto-osuman.

Classic ei johtanut tänään ottelua kertaakaan mutta kykeni kolmesti tavoittamaan KrP:n etumatkan. Otto Kilpi kuittasi toisen erän aluksi Juuso Aholan johtomaalin, Ilmo Leinon kaukolaukaus vastasi Joona Rantalan ylivoimalla etukulmaan kiskaisemaan 1–2-osumaan eikä vielä edes Eemil Ukkosen päädystä pompanneesta pallosta nostama 2-3 riittänyt voittoon. Classicin kolmas tasoitus syntyi jälleen kaukaa Otto Kilven vedon viivasta painuessa ohi maskin takaa tähyilleen Aki Karjalaisen.

Illan ottelun ratkaisun pohjusti kuusi ja puoli minuuttia ennen täyttä aikaa tilanne, jossa KrP:n Eemil Ukkonen jäi kontaktitilanteen jälkeen tuskissaan lattiaan. Erotuomarien aloitteesta tehty videotarkistus varmisti Ville Lastikan osuneen Ukkoseen kahden minuutin jäähyn arvoisesti, ja vieraiden pelätty ylivoimaviisikko sai jälleen tilaisuutensa. Pyöritystä tarvittiin vajaa minuutti ennen kuin asialla olivat tutut tekijät. Joona Rantala syötti, ja Juuso Aholan matala laukaus pikkukantista painui ohi peittävien puolustajien ja maalivahti Lassi Torisevan.

Nokian KrP nousi voitollaan sarjassa neljänneksi ohi Classicin. Kauden ensimmäisen paikallisottelun oli vienyt maalin erolla Classic kauden avauskierroksella.

F-liigan miesten sarja jatkuu perjantaina ottelulla FBC Turku–EräViikingit ja Espoon odotetulla derbyllä Westend Indians–Oilers.

