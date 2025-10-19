Nokian KrP Pirkanmaan herraksi – ylivoimaosumat liikaa Classicille
Murhaavan tehokas ylivoimapeli ratkaisi, kun Nokian KrP kaatoi Pirkanmaan derbyssä Classicin 4-3. Nokialaiset iskivät kaksi illan maaleistaan viidellä neljää vastaan, ja sama resepti toi myös voitto-osuman.
Classic ei johtanut tänään ottelua kertaakaan mutta kykeni kolmesti tavoittamaan KrP:n etumatkan. Otto Kilpi kuittasi toisen erän aluksi Juuso Aholan johtomaalin, Ilmo Leinon kaukolaukaus vastasi Joona Rantalan ylivoimalla etukulmaan kiskaisemaan 1–2-osumaan eikä vielä edes Eemil Ukkosen päädystä pompanneesta pallosta nostama 2-3 riittänyt voittoon. Classicin kolmas tasoitus syntyi jälleen kaukaa Otto Kilven vedon viivasta painuessa ohi maskin takaa tähyilleen Aki Karjalaisen.
Illan ottelun ratkaisun pohjusti kuusi ja puoli minuuttia ennen täyttä aikaa tilanne, jossa KrP:n Eemil Ukkonen jäi kontaktitilanteen jälkeen tuskissaan lattiaan. Erotuomarien aloitteesta tehty videotarkistus varmisti Ville Lastikan osuneen Ukkoseen kahden minuutin jäähyn arvoisesti, ja vieraiden pelätty ylivoimaviisikko sai jälleen tilaisuutensa. Pyöritystä tarvittiin vajaa minuutti ennen kuin asialla olivat tutut tekijät. Joona Rantala syötti, ja Juuso Aholan matala laukaus pikkukantista painui ohi peittävien puolustajien ja maalivahti Lassi Torisevan.
Nokian KrP nousi voitollaan sarjassa neljänneksi ohi Classicin. Kauden ensimmäisen paikallisottelun oli vienyt maalin erolla Classic kauden avauskierroksella.
F-liigan miesten sarja jatkuu perjantaina ottelulla FBC Turku–EräViikingit ja Espoon odotetulla derbyllä Westend Indians–Oilers.
Yhteyshenkilöt
Ilari IsotaloViestintäpäällikköF-liigaPuh:+359 442599009ilari.isotalo@salibandy.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Fliiga
SPV ja Oilers hemmottelivat kotiyleisöjään komeilla voitoilla19.10.2025 19:45:14 EEST | Tiedote
Kärkijoukkueet tarjosivat parastaan kotiyleisöilleen F-liigan sunnuntain otteluissa, kun SPV kaatoi OLS:n 7-2 ja Oilers FBC Turun peräti 13-5.
OLS:lle iso päänahka – Indiansin voittoputki päättyi Ouluun18.10.2025 20:38:25 EEST | Tiedote
OLS juhlisti lauantaita isolla voitolla, kun se kaatoi kotonaan kauden kaikki seitsemän edellistä otteluaan voittaneen Westend Indiansin 4-2. Lauantain muissa otteluissa Hawks löi kotonaan LASBin 2-0 ja Nokian KrP vieraissa EräViikingit 7-1.
Marius Suominen johti FBC Turun toiseen voittoon, LASB edelleen nollakerhossa17.10.2025 21:57:06 EEST | Tiedote
Kauden neljällä tappiolla aloittanut FBC Turku nappasi jo toisen perättäisen voittonsa, kun se kaatoi Lahdessa LASBn maalein 4-3. LASB sen sijaan hakee seitsemän yrityksen jälkeen edelleen avauspistettään. Perjantain toisessa ottelussa SPV löi vieraissa TPS:n 7-1.
Vasta rankkarit ratkaisivat – Oilers vahvempi syyslomaviikon lounasottelussa15.10.2025 16:31:46 EEST | Tiedote
F-liigassa pelattiin tänään poikkeuksellinen lounasottelu, kun Oilers ja EräViikingit iskivät yhteen jo klo 14 alkaneessa pääkaupunkiseudun derbyssä. Yleisö sai salibandya koko rahan edestä, sillä vasta rangaistuslaukauskisan viides pari toi Oilersille 6–5-kotivoiton.
Gabriels Silins torjui FBC Turulle kauden avauspisteet12.10.2025 19:32:10 EEST | Tiedote
FBC Turku avasi kymmenentenä joukkueena pistetilinsä kauden F-liigassa, kun OLS taipui Turussa rangaistuslaukauksilla 5-4.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme