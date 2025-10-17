Päätöstiedote kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokouksesta 21.10.2025
Lautakunnan tiistaina 21. lokakuuta pidetyn kokouksen päätöstiedote on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla.
Kokouksen esityslista on saatavilla toimialan verkkosivuilta.
Yhteyshenkilöt
Hanna-Kaisa Talvensaariviestintä- ja markkinointipäällikköPuh:040 758 1572hanna-kaisa.talvensaari@hel.fi
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala huolehtii Helsingin kaupungin varhaiskasvatuksesta, esiopetuksesta, perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta, suomenkielisestä ammatillisesta koulutuksesta sekä vapaasta sivistystyöstä. Seuraa meitä @HelsinkiOppii, @tyovaenopisto, @Hforsarbis ja @StadinAO
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 21.10.202517.10.2025 09:01:09 EEST | Tiedote
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan seuraava kokous pidetään tiistaina 21. lokakuuta klo 16.15. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Esityslistalla on muun muassa tilahankkeet, joita käsiteltiin edellisessä kokouksessa 7.10.2025: päätös osoitteeseen Koulutanhua 1 sijoittuvien Laajasalon peruskoulua ja päiväkoti Ilomäen esiopetusryhmiä varten toteutettavan perusparannuksen ja laajennuksen tarveselvityksestä päätös Laakavuoren korttelitaloon osoitteeseen Jänkäpolku 1 sijoittuvien korvaavien peruskoulu-, päiväkoti- ja työväenopistotilojen tarveselvityksestä ja päiväkoti Varhelan lakkauttamisesta päätös osoitteeseen Jäätanssipolku 1 sijoittuvan Itäkeskuksen peruskoulun perusparannuksen ja laajennuksen tarveselvityksestä päätös Kampissa osoitteessa Lönnrotinkatu 12 sijaitsevan päiväkoti Eliaksen toiminnan lakkauttamisesta. päätös Ullanlinnassa osoitteessa Tehtaankatu 16 ja Vuorimiehenkatu 12 sijaitsevan päiväkoti Fylgia-Solhemin toiminnan lakk
Päätöstiedote kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokouksesta 7.10.20257.10.2025 21:34:51 EEST | Tiedote
Lautakunnan tiistaina 7. lokakuuta pidetyn kokouksen päätöstiedote on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Kokouksen esityslista on saatavilla toimialan verkkosivuilta.
Helsingin päiväkotien ja koulujen Kettu-materiaalit valittiin yhdeksi parhaista eurooppalaisista käytänteistä kestävyyskasvatukseen7.10.2025 13:17:12 EEST | Tiedote
Varhaiskasvatuksessa ja alkuopetuksessa käytettävät kettuhahmot opettavat kestävästä tulevaisuudesta lapsilähtöisesti tarinallisuuden ja toiminnan avulla. Helsingin kehittämä ympäristökasvatuksen malli palkitaan 23.10. Brysselissä.
Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 7.10.20253.10.2025 13:56:38 EEST | Tiedote
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan seuraava kokous pidetään tiistaina 7. lokakuuta klo 16.15. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Esityslistalla on muun muassa seuraavat tilahankkeet: päätös osoitteeseen Koulutanhua 1 sijoittuvien Laajasalon peruskoulua ja päiväkoti Ilomäen esiopetusryhmiä varten toteutettavan perusparannuksen ja laajennuksen tarveselvityksestä päätös Laakavuoren korttelitaloon osoitteeseen Jänkäpolku 1 sijoittuvien korvaavien peruskoulu-, päiväkoti- ja työväenopistotilojen tarveselvityksestä ja päiväkoti Varhelan lakkauttamisesta päätös osoitteeseen Laivastokuja 4 ja 6 sijoittuvien Katajanokan ala-asteen koulun ja päiväkoti Luotsin perusparannuksen ja laajennuksen tarveselvityksestä päätös Jakomäkeen osoitteeseen Huokotie 5 sijoittuvan Kankarepuiston peruskoulun väliaikaisten lisätilojen tarveselvityksestä päätös osoitteeseen Jäätanssipolku 1 sijoittuvan Itäkeskuksen peruskoulun perusparannuksen ja laajennuksen tarvese
Beslutsmeddelande: Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning sammanträdde i kväll 23.9.202523.9.2025 17:55:31 EEST | Pressmeddelande
Protokollet finns på sektorns webbplats.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme