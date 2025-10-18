Veikkaus Oy

Eurojackpotin potti kohoaa noin 17 miljoonaan euroon - Jokerista 20 000 euroa Pieksämäelle

21.10.2025 22:28:45 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote

Eurojackpotin illan arvonnassa ei löytynyt täysosumia. Perjantaina pelin potti kohoaa noin 17 miljoonaan euroon.

Kuvassa Eurojackpot-pelin kuponki telineessä muiden Veikkauksen pelien kuponkien kanssa. Taustalla ihmisiä.
Eurojackpot arvotaan kahdesti viikossa Helsingin Pasilassa Veikkaus/Mari Lehtisalo

Eurojackpotin tiistai-illan arvonnan (kierros 43/2025) oikea rivi on 6, 21, 30, 40 ja 46. Tähtinumerot 3 ja 4.

Täysosumia ei löytynyt, joten perjantaina pelin potti nousee noin 17 miljoonaan euroon.

Illan arvonnassa löytyi neljä kappaletta 5+1 -oikein rivejä, joilla voitti 323 295 euroa. Voitoista kolme osui Saksaan ja yksi Slovakiaan.

Suomesta löytyi tänä iltana kaksi kappaletta 4+2 -oikein rivejä, joilla voitti 4 148 euroa.

Tiistai-Jokerin voittorivi on 8 4 0 6 2 9 8. Jokerista ei löytynyt täysosumia. 

Kuusi oikein -rivejä löytyi Jokerista yksi kappale. Pieksämäen Kaakinmäen Nesteellä pelattuun riviin osui 20 000 euron voitto.

Tiistain Millin voittorivi on 4, 6, 19, 26, 30 ja 36. Lisänumero 20.

Tiistain Lomatonnin voittoyhdistelmä on Hampuri 68. Lomatonneja voitettiin kuusi kappaletta.

Avainsanat

Veikkaus

Yhteyshenkilöt

Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15

www.veikkaus.fi/yritys

Linkit

Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.

PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS

