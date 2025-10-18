Eurojackpotin potti kohoaa noin 17 miljoonaan euroon - Jokerista 20 000 euroa Pieksämäelle
Eurojackpotin illan arvonnassa ei löytynyt täysosumia. Perjantaina pelin potti kohoaa noin 17 miljoonaan euroon.
Eurojackpotin tiistai-illan arvonnan (kierros 43/2025) oikea rivi on 6, 21, 30, 40 ja 46. Tähtinumerot 3 ja 4.
Täysosumia ei löytynyt, joten perjantaina pelin potti nousee noin 17 miljoonaan euroon.
Illan arvonnassa löytyi neljä kappaletta 5+1 -oikein rivejä, joilla voitti 323 295 euroa. Voitoista kolme osui Saksaan ja yksi Slovakiaan.
Suomesta löytyi tänä iltana kaksi kappaletta 4+2 -oikein rivejä, joilla voitti 4 148 euroa.
Tiistai-Jokerin voittorivi on 8 4 0 6 2 9 8. Jokerista ei löytynyt täysosumia.
Kuusi oikein -rivejä löytyi Jokerista yksi kappale. Pieksämäen Kaakinmäen Nesteellä pelattuun riviin osui 20 000 euron voitto.
Tiistain Millin voittorivi on 4, 6, 19, 26, 30 ja 36. Lisänumero 20.
Tiistain Lomatonnin voittoyhdistelmä on Hampuri 68. Lomatonneja voitettiin kuusi kappaletta.
