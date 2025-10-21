Tornionjoen kalastusluvat kävivät kaupaksi rajoituksista huolimatta
Kalastussääntöjen tiukentuminen vaikutti vain vähän kalastajamääriin Tornionjoella kalastuskaudella 2025. Kalastajien lupa-asiat olivat pääosin kunnossa ja uusia kalastusmääräyksiä noudatettiin melko hyvin.
Tornionjoelle myytiin vuonna 2025 kalastuslupia lähes edellisvuoden tapaan. Esimerkiksi verkossa myydyistä luvista suosittua Tornionjoen aluekohtaista kausilupaa myytiin 1773 kappaletta, kun vuonna 2024 aluelupia myytiin 1930 kappaletta. Noin 75 % Tornionjoen kausiluvista myydään nykyisin verkossa. Tornionjoen kalastusluvanmyynnistä vuonna 2025 kerätyt kokonaislupatulot (n. 530 000 €) vähenivät noin 6 % verrattuna vuoteen 2024 (n. 570 000 €). Kalastusmääräysten tiukentaminen ei siis vaikuttanut merkittävästi kalastuslupien myyntiin tai kokonaislupatuottoihin Tornionjoella.
Osa luvanmyynnistä kertyneistä tuloista tilitetään vesialueiden omistajille ja osa tuloista käytetään Tornionjoen vaelluskalakantojen hyväksi Tornionjoen kalastussäännön mukaisesti. Lupatuloilla rahoitetaan kalastuksenvalvontaa Tornionjoella ja esimerkiksi Tornionjoen vaelluskalakantojen tutkimusta.
Kalastajat suhtautuivat ymmärtävästi tiukennettuihin kalastusmääräyksiin
Kalastuskaudella 2025 Tornionjoella kalastettiin Suomen ja Ruotsin yhdessä sopimilla tiukennetuilla kalastusmääräyksillä, jotka annettiin Tornionjoen heikentyneen lohikannan suojaamiseksi. Jokikalastuksessa oli ensimmäistä kertaa käytössä kalastajakohtainen enintään kahden lohen saaliskiintiö, joka koski koko kalastuskautta ja kaikkia kalastusmuotoja.
Kalastuksenvalvonnan yhteydessä kalastajilta kerätyn palautteen perusteella kalastajat suhtautuivat pääosin hyväksyvästi tiukennettuihin kalastusmääräyksiin. Kalastajat vaikuttavat ymmärtäneen, että Tornionjoen lohikannan tilan ja tulevaisuuden näkymien heikentyminen edellyttävät kalastuksen rajoittamista myös jokialueella.
Kalastajien lupa-asiat pääosin kunnossa
Ruotsin ja Suomen viranomaiset valvoivat yhteistyössä kalastusta Tornionjoella kalastuskaudella 2025. Kalastusta valvoi yhteensä 12 kalastuksenvalvojaa. Kalastuksenvalvonnan yhteydessä tarkastettiin 975 kalastajaa. Lupa-asiat olivat kalastajilla pääosin kunnossa. Kalastonhoitomaksun laiminlyönnistä kirjattiin kaksi näyttömääräystä poliisille. Kahdeksan kalastajaa ei ollut lunastanut alueellista yhteislupaa, joten heidät velvoitettiin ostamaan lupa verkkokaupasta. Huomautuksia annettiin 22 kappaletta, ja lisäksi luvattomasta pyynnistä tehtiin yksi tutkintapyyntö poliisille.
Kalastuksenvalvonnan ohessa kalastajille annettiin runsaasti opastusta ja neuvontaa esimerkiksi nostokoukun käyttöön ja veneessä käytettävien vapojen määrään liittyen. Kalastuksenvalvonnan yhteydessä tehtyjen havaintojen perusteella uusia kalastusmääräyksiä noudatettiin melko hyvin.
Kalastuksenvalvontaa kehitetään kalastuskaudelle 2026. Tavoitteena on parantaa lohen kalastukseen liittyvän valvonnan tarkkuutta ottamalla kalastajakohtaiset tunnisteet eli lohimerkit käyttöön.
Yhteyshenkilöt
Heikki Laitala, johtava kalatalousasiantuntija
