Suomen Ilmailuliiton arkisto siirtynyt Tahtoon
Suomen Ilmailuliiton arkisto on siirtynyt urheilu- ja liikuntahistorian sekä kulttuurin elämyskeskus TAHTOON, jossa sitä säilytetään osana Urheiluarkistoa. Vuonna 2024 siirtynyt aineisto on nyt kokonaisuudessaan järjestetty, ja se kattaa liiton toiminnan vuodet 1950–2019. Elokuussa 2025 arkisto täydentyi uudella, Suomen Ilmailumuseolta siirretyllä aineistolla. Tämä noin 30 hyllymetriä käsittävä kokonaisuus sisältää erityisesti liiton alkuvuosien asiakirjoja ja täydentää merkittävästi aiempaa arkistoa.
Suomen Ilmailuliitto isännöi tänään alkavaa kansainvälisen ilmailuyhteisön FAI:n yleiskokousta. FAI:n 119. yleiskonferenssi järjestetään 22.–24. lokakuuta 2025 Vantaalla.
”Alustavan tarkastelun perusteella aineisto on poikkeuksellisen kattava: mukana ovat lähes täydelliset sarjat liiton hallinnollisista asiakirjoista, kuten pöytäkirjoista ja toimintakertomuksista, sekä laaja kirjeenvaihto ja aineisto koulutuksesta, tutkintotodistuksista, kilpailutoiminnasta ja kansainvälisestä yhteistyöstä”, kertoo Urheiluarkiston vt. johtaja Teemu Vuorenpää.
Juuret Suomen Ilmapuolustusliitossa
Suomen Ilmapuolustusliitto ry (SIPL) perustettiin 10. lokakuuta 1925 edistämään maan ilmapuolustusta ja sotilasilmailua vapaaehtoistyön ja harrastustoiminnan avulla. Liitto lakkautti keväällä 1945 toimintansa osana jatkosodan päättymiseen liittyneitä tapahtumia.
Ilmapuolustusliiton omaisuus siirrettiin lakkauttamisen yhteydessä vuonna 1919 perustetulle, Suomea kansainvälisessä Fédération Aéronautique International FAI -järjestössä edustaneelle, puhtaasti siviili-ilmailun piirissä toimineelle Suomen Ilmailuklubille. Muutoksen myötä Ilmailuklubi otti käyttöön nimen Suomen Ilmailuliitto ry (SIL). Suomen Ilmailuliitto aloitti kansainvälisen toimintansa välittömästi välirauhan solmimisen jälkeen kutsumalla Neuvostoliiton ja Ruotsin ilmailuliitot Jämijärvellä järjestettäviin purjelentokilpailuihin.
Historiallinen aineisto talteen
Maanpuolustushenkinen järjestö Suomen Ilmapuolustusliitto herätti toiminnallaan vasemmiston käsiin joutuneen Valtiollisen poliisin kiinnostuksen sodanjälkeisessä Suomessa. Ilmapuolustusliiton lakkauttamisen yhteydessä liiton arkisto hajautui siten, että Kansallisarkistoon päätyi vain yksi Suomen Ilmapuolustusliiton arkistoksi nimetty arkistokansio.
Suurin osa Ilmapuolustusliiton arkistosta jäi Suomen Ilmailuliiton arkiston yhteyteen ja Jämijärven purjelentokeskukseen. Suomen Ilmailuliiton arkistoa siirrettiin 1980-luvun jälkeen useissa erissä Suomen Ilmailumuseon arkistoon. Viimeisin ja merkittävin osa Suomen Ilmapuolustusliiton asiakirjoja ja kirjeenvaihtoa löytyi ja siirtyi Ilmailumuseoon Jämijärven perinnehuoneesta vuonna 2023. Suomen Ilmailumuseossa kesällä 2025 suoritetun arkistonjärjestämishankkeen yhteydessä koottiin Suomen Ilmapuolustusliiton arkisto yhdeksi kokonaisuudeksi, joka säilytetään jatkossa osana Suomen Ilmailumuseon arkistokokoelmaa. Kokonaisuuteen kuuluu myös vuosina 1926–1936 toimineen Suomen Nuorison Ilmailuliitto (SNIL) jälkeen jääneet paperit. Lähellä partioliikettä toiminut SNIL tunnettiin aluksi myös nimellä Lintukerholiitto.
Samalla useista henkilöarkistoista kootut Suomen Ilmapuolustusliiton tiedoituksia -lehtiset järjestettiin Suomen Ilmailumuseon kirjastoon täydellisenä sarjana aikakausilehtikokoelman osaksi.
Merkittävä osa ilmailun historiaa
Urheilu- ja harrasteilmailun valtakunnallisena keskusjärjestönä toimivan Suomen Ilmailuliitto ry:n asiakirja-arkisto siirrettiin elokuussa 2025 Suomen urheilumuseo Tahtoon osaksi muiden urheilun valtakunnallisten lajiliittojen päätearkistoa, Urheiluarkistoa. Urheiluarkisto toimii jatkossa Suomen Ilmailuliiton tulevan arkistokartunnan päätearkistona. Suomen Ilmailumuseon kokoelmavastuulla on edelleen Suomen Ilmailuliiton laajan valokuva-aineiston ja ilma-alusten teknisten piirustusten säilyttäminen. Valtakunnallisena vastuumuseona Suomen Ilmailumuseo toimii asiantuntijana omalla erikoisalallaan. Yhteistyö valtakunnallisten arkistotoimijoiden kanssa edistää ilmailumuseon erikoisalan kulttuuriperinnön tallentamista ja arkistoaineiston saavutettavuutta.
Historia kahdessa arkistossa
”Suomen Ilmailuliiton historia on jatkumo kahden ilmailujärjestön, Suomen Ilmailuklubin ja Suomen Ilmapuolustusliiton, historiaa. Nyt suurin osa historiastamme löytyy arkistoituna ja järjestettynä. Kiitos tästä kuuluu Suomen urheilumuseo TAHDOLLE nykyisen Suomen Ilmailuliiton historian ja Suomen ilmailumuseolle Suomen Ilmapuolustusliiton osalta”, sanoo Suomen Ilmailuliiton toiminnanjohtaja Timo Latikka.
Historiamme täydentäisi mahdollisten Suomen Ilmailuklubin aikaisten asiakirjojen löytäminen ja saaminen osaksi Suomen Ilmailuliiton arkistoitua historiaa. Ilmailuklubin tallennettu historia perustuu lähinnä aikakauden lehtiartikkeleihin.
”Urheilumuseo TAHDON ja Suomen Ilmailumuseon yhteistyössä toteuttama Suomen Ilmailuliiton historian tallennus ja arkistointi on poikkeuksellisen laaja ja merkittävä kulttuuriteko. TAHTO ja Ilmailumuseo ovat varmistaneet suomalaisen ilmailun ja ilmaurheilun historian tutkijoille ja yleisölle. Työ on mittakaavaltaan ja merkitykseltään valtakunnallinen. Näin Ilmailuliiton historia ei vain säily, vaan se saa uuden elämän”, sanoo Latikka.
Suomen Ilmailuliitto FAI:n yleiskokoksen isäntänä Vantaalla
Kansainvälisen Ilmailuliiton, eli Fédération Aéronautique Internationalen (FAI) 119. yleiskonferenssi järjestetään 22.–24. lokakuuta 2025 Vantaalla. Suomen Ilmailuliiton isännöimä vuosikokous pidetään uudistetussa muodossa; tapahtuman tavoitteena on edistää mielekkäitä keskusteluja ja yhteistyötä kaikkien FAI:n sidosryhmien kesken. Lisätietoja konferenssista.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Teemu VuorenpääUrheiluarkiston vt. johtajaTAHTOPuh:+358447193643
Timo LatikkaToiminnanjohtajaSuomen Ilmailuliitto – Finlands Flygförbund ryPuh:+358405791817
Matias LaitinenIntendenttiSuomen Ilmailumuseo
Matias Laitinen on meriarkeologi ja kokoelmista vastaava intendentti Suomen Ilmailumuseossa.
Kuvat
TAHTO
TAHTO on vuodesta 1938 lähtien toiminut urheilu- ja liikuntahistorian sekä kulttuurin elämyskeskus. Olympiastadionilla sijaitsevaan kokonaisuuteen kuuluvat urheilumuseon näyttelyt, Liikuntaseikkailu, yksi maailman laajimmista urheilu- ja liikunta-alan kirjastoista sekä urheilun keskusarkisto. TAHDOSSA toimiva urheilumuseo on valtakunnallinen vastuumuseo ja alansa ainoa yleismuseo Suomessa. Urheiluarkisto toimii valtakunnallisena päätearkistona. www.tahto.com
Suomen Ilmailuliitto – Finland Flygförbund ry
Suomen Ilmailuliitto – Finland Flygförbund ry on perustettu vuonna 1919. Ilmailuliiton nykyisten sääntöjen mukaan Ilmailuliiton tarkoituksena on edistää Suomen urheilu-, harraste- ja yleisilmailua sekä toimia jäsentensä valtakunnallisena keskusjärjestönä. www.ilmailuliitto.fi
Suomen Ilmailumuseo
Suomen Ilmailumuseon missio on lisätä ymmärrystä ilmailusta. Toimintaamme ohjaavat uteliaisuuden, vastuullisuuden ja yhteisöllisyyden arvot. Olemme ilmailun valtakunnallinen vastuumuseo ja Trafiikki-museo. Suomen Ilmailumuseota ylläpitää Suomen Ilmailumuseosäätiö. Säätiön Uusi Ilmailumuseo -hankkeessa (2024-27) museokonsepti uudistuu ja Vantaan Aviapolikseen rakentuu uusi museo.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Ilmailumuseo
Finavia, Finnair ja Patria Uuden Ilmailumuseon lanseerauskumppaneiksi10.10.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Finavia, Finnair ja Patria liittyvät Uuden Ilmailumuseon ensimmäisiksi lanseerauskumppaneiksi. Tavoitteena on tukea suomalaisen ilmailuhistorian säilymistä sekä esitellä ilmailun nykytilaa ja tulevaisuuden mahdollisuuksia Uudessa Ilmailumuseossa.
Tältä näyttää Uusi Ilmailumuseo – kumppaneiksi valittu Rakennusliike Lapti ja PES-Arkkitehdit9.10.2025 11:55:00 EEST | Tiedote
Rakennusliike Lapti ja PES-Arkkitehdit on valittu kumppaniksi Vantaan Aviapolikseen nousevan Uuden Ilmailumuseon toteutukseen. Suomen Ilmailumuseosäätiö ja Rakennusliike Lapti allekirjoittivat torstaina 9.10.2025 kehitysvaiheen sopimuksen, minkä myötä hankkeen suunnitelmia jalostetaan kohti rakennuslupaa ja keväällä 2026 koittavaa rakentamisen aloitusta.
Poliitikon museoharjoittelu tuo kymmenen päättäjää Suomen Ilmailumuseolle12.8.2025 07:55:00 EEST | Tiedote
Museoliiton Poliitikon museoharjoittelu -kampanja on herättänyt poikkeuksellisen suurta kiinnostusta, ja Suomen Ilmailumuseolla nähdään vilkas harjoitteluviikko 18.–22.8.2025. Viikon aikana museolla vierailee peräti kymmenen päättäjää, jotka pääsevät tutustumaan museotyöhön käytännössä.
Adoptoi Convair Metropolitan – Uusi Ilmailumuseo etsii kummeja legendaarisille museokohteille!29.4.2025 07:55:00 EEST | Tiedote
Oletko aina haaveillut omasta lentokoneesta? Nyt se on mahdollista – ainakin paperilla! Uuden Ilmailumuseon odotettu hankesivusto on nyt julkaistu, ja mukana on jotain aivan uutta ja hauskaa: voit ryhtyä lentokoneen kummiksi eli adoptoida museokohteen.
Uusi ilmailumuseo nousee Vantaan Aviapolikseen – rakentamisen valmistelu käyntiin15.1.2025 15:54:15 EET | Tiedote
Uudesta Ilmailumuseosta on tulossa elämyksellinen museokeskus, jonka tavoitteena on houkutella yli 100 000 kävijää vuosittain. Merkittävän kulttuurihankkeen rakennuttajakonsultiksi on valittu A-Insinöörit.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme