Koillismaan ja Oulujokivarren kuntien välinen joukkoliikenne kesäkuusta 2026 alkaen on kilpailutettu (Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu)
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on kilpailuttanut Koillismaan ja Oulujokivarren kuntien välisen linja-autoliikenteen vuosille 2026–2029. Uuden sopimuskauden käynnistyessä 2.6.2026 osa nykyisistä linja-autovuoroista reitillä Kajaani-Vaala-Oulu lakkaa. Samalla lisätään linja-autovuoroja Suomussalmen suunnasta Ouluun. Nykyisessä muodossaan liikenne jatkuu 31.5.2026 asti.
Uudella sopimuskaudella ELY-keskus pystyy säilyttämään tarpeellisimmat linja-autovuorot, jotka palvelevat työmatka-, opiskelu- ja liityntäyhteyksiä. Osalle säilyvistä vuoroista tehdään uuden sopimuskauden alkaessa reitti- ja aikataulumuutoksia. Koillismaan alueella on kilpailutettu liikennettä reiteillä Kemijärvi-Kuusamo ja Kuusamo-Oulu, Oulujokivarren alueella taas reiteillä Kajaani-Vaala-Utajärvi-Oulu ja Suomussalmi-Utajärvi-Oulu. Liikenne alueittain on kuvattu alla.
Koillismaalla liikenne jatkuu nykymuodossaan
Kemijärven ja Kuusamon välinen liikenne ajetaan päivittäin, ja reitti kulkee Suomutunturin, Käylän ja Rukan kautta. Vuorot on suunniteltu erityisesti Kemijärven yöjunan vaihtoyhteyksiä varten: Kemijärveltä lähdetään yöjunan saavuttua, ja Kemijärvelle saavutaan ennen yöjunan lähtöä. Lisäksi vuoroja voi hyödyntää esimerkiksi matkoihin Rukalta tai Käylästä Kuusamoon. Liikennöitsijäksi on tarjouskilpailussa valittu Rukahuolto Oy.
Kuusamon ja Oulun välinen kilpailutettu liikenne täydentää markkinaehtoista liikennettä. Aamuvuoro lähtee Kuusamosta 4.30 ja iltavuoro Oulusta 20.30. Vuorot ajetaan maanantaista perjantaihin, ja ne palvelevat erityisesti Oulun rautatieaseman vaihtoyhteyksiä. Aamuvuoro on suunniteltu myös työmatkustajille, opiskelijoille ja asiointimatkoille – se pysähtyy muun muassa Oulun yliopistollisen sairaalan ja OSAO:n Kaukovainion yksikön kohdalla. Liikennöitsijäksi on tarjouskilpailussa valittu Saaga Travel Oy.
Oulujokivarren liikenne muuttuu nykyisestä 2.6.2026 alkaen
Liikennettä reitillä Kajaani-Vaala-Utajärvi-Oulu vähennetään pienentyneiden matkustajamäärien ja rahoituksen vähäisyyden vuoksi. Talvikaudella maanantaista perjantaihin Ouluun lähtee vuoroja Kajaanista 6.00, Vaalasta 6.00 ja 9.10 sekä Utajärveltä 14.20. Vuorot Oulusta lähtevät Vaalaan 7.30 ja 16.30, Utajärvelle 13.15 ja Kajaaniin 14.00. Iltavuorot Vaalan ja Oulun välillä lakkaavat.
Kesäkaudella maanantaista perjantaihin Ouluun lähtee vuoroja Vaalasta 6.00 ja 13.30. Vuorot Oulusta lähtevät Vaalaan 8.20 ja 16.30. Osa vuoroista ajetaan Rokuan kautta, ja näillä vuoroilla on vaihtoyhteyksiä junaliikenteeseen Vaalan rautatieasemalla. ELY-keskus ei enää hanki Kajaanin ja Oulun välistä liikennettä kesäkaudella. Viikonloppuliikenne Vaalasta Rokuan kautta Ouluun lakkaa.
Suomussalmen ja Oulun välistä liikennettä lisätään kasvaneen kysynnän vuoksi. Jatkossa reitillä liikennöidään maanantaista perjantaihin, kun nykyisellä sopimuskaudella liikennettä on ollut vain kahtena päivänä viikossa. Liikenne on myös suunniteltu aiempaa tehokkaammin, minkä seurauksena talvikauden vuoromäärää on voitu lisätä.
Talvikaudella liikenne Suomussalmen ja Oulun välillä muuttuu vaihdolliseksi, jolloin matkustajat vaihtavat autoa Utajärvellä. Vaihdot on järjestetty siten, että autot kohtaavat toisensa samalla pysäkillä. Muutoksen seurauksena päivittäinen vuoromäärä kaksinkertaistuu nykyisestä.
Vaihdolliset vuorot ovat:
- Suomussalmi-Utajärvi 5.35-7.35 / Utajärvi-Oulu 7.40-8.40
- Oulu-Utajärvi 7.30-8.25 / Utajärvi-Suomussalmi 8.30-10.30
- Suomussalmi-Utajärvi 12.15-14.15 / Utajärvi-Oulu 14.20-15.15
- Oulu-Utajärvi 14.00-14.55 / Utajärvi-Suomussalmi 15.00-17.00.
Kesäkaudella vuorot ajetaan suoraan Suomussalmelta Ouluun ilman vaihtoa. Vuorojen aikatauluja kuitenkin muutetaan nykyiseen verrattuna. Vuoro Suomussalmelta Ouluun lähtee 8.30 ja Oulusta Suomussalmelle 14.45.
Asiakaspalautteet: Liikenteen asiakaspalvelu, www.palautevayla.fi/aspa tai 0295 020 600
Median yhteydenotot: Joukkoliikennevastaava Samuli Kallio, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi, 0295 038 000
ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla.
