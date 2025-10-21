Muuttoselvitys: Näin suomalaiset muuttavat nyt

23.10.2025 08:30:00 EEST | Alma Marketplaces | Tiedote

Jaa

Muuttojen kilpailutuspalvelu Muuttomaailma selvitti suomalaisten muuttokäyttäytymistä ajalla tammi-syyskuu 2025. Selvityksessä kartoitettiin suosituimmat muuttokaupungit, yleisimmät muuttoreitit sekä minkä kokoisiin asuntoihin suomalaiset muuttivat.

muuttoselvitys
Muuttomaailma selvitti suomalaisten muuttokäyttäytymistä

Selvityksen keskeisimmät huomiot: 

  • Isot kaupungit muuttovoittoisimpia – Helsinki dominoi muuttoliikennettä 

  • Kaupungin sisäiset muutot hieman kaupunkien välisiä muuttoja suositumpia 

  • Enemmistö muuttajista muuttaa pienemmästä asunnosta isompaan 

Muuttovoittoisimmat kaupungit 

Helsinki on ylivoimaisesti suosituin muuttokohde, neljäsosa kaikista Muuttomaailman kautta kilpailutetuista muutoista suuntautui Helsinkiin. 

Muita suosittuja muuttokohteita ovat esimerkiksi Espoo, Tampere, Turku ja Vantaa. 

Suosituimmat%20muuttokaupungit
Näihin kaupunkeihin suomalaiset muuttavat eniten

Muuttomaailman data tukee kaupungistumisen trendin jatkumista. Se, että neljäsosa kaikista kilpailutetuista muutoista suuntautui Helsinkiin kertoo pääkaupunkiseudun vetovoiman säilymisestä, vaikka asuntomarkkina on elänyt hiljaiseloa. Myös Espoo, Tampere ja Turku pitävät pintansa muuttovoittajina. 
 
Taustasyinä isojen kaupunkien muuttovoimaan voidaan pitää työpaikkojen keskittymistä sekä opiskelupaikkojen sijainteja. Etätyömahdollisuudet eivät selkeästi ole pysäyttäneet suurkaupunkien vetovoimaa. Uskomme, että kaupunkien sisäiset muutot pysyvät vilkkaina myös ensi vuonna, kun vuokramarkkinoilla tapahtuu kiertoa ja asuntomarkkinat alkavat elpyä. Muuttomaailman liiketoimintapäällikkö Kalle Koivuniemi arvioi.

Kaupungin sisäiset vs. kaupunkien väliset muutot 

Kaupunkien sisäiset muutot ovat hieman yleisempiä kuin kaupunkien väliset muutot: yli puolet (54,7 %) muutoista tapahtuu saman kaupungin rajojen sisällä. Loput muuttajista (45,3 %) löysivät uuden kodin kokonaan toiselta paikkakunnalta.

TOP 5 kaupunkia, joihin muutettiin kaupungin ulkopuolelta  

  1. Helsinki  

  1. Espoo  

  1. Tampere 

  1. Vantaa 

  1. Turku 

TOP 5 kaupunkia, joissa muutettiin eniten kaupungin sisällä 

  1. Helsinki 

  1. Tampere  

  1. Espoo  

  1. Turku  

  1. Vantaa  

Helsinki, Espoo ja Tampere ovat suosituimpia sekä kaupungin sisäisissä että kaupungin ulkopuolelta suuntautuvissa muutoissa.  

Ulkomaanmuuttoja tehtiin kaikista Muuttomaailman kautta kilpailutetuista muutoista vain 0,68 %. 

Top 10 suosituimmat kaupunkien väliset muutot: 

  1. Helsinki → Espoo  

  1. Espoo → Helsinki  

  1. Vantaa → Helsinki  

  1. Helsinki → Vantaa  

  1. Tampere → Helsinki  

  1. Turku → Helsinki  

  1. Helsinki → Tampere  

  1. Oulu → Helsinki  

  1. Vantaa → Espoo  

  1. Espoo → Vantaa  

Kaikkia muuttoja tarkasteltaessa, keskimääräinen muuttomatkan pituus oli 67 km.    

Enemmistö muuttaa isompaan

Enemmistö muutti isompaan - lähes puolet (45.03%) muuttajista muutti suurempaan asuntoon.  

Pienempään asuntoon muutti hieman yli kolmasosa (35.84 %).  

Loput muutoista suuntautuivat joko samankokoisiin asuntoihin tai muuttaja ei erikseen ilmoittanut muutettavan asunnon kokoa tarjoupyyntöä jättäessään.

Kun tietoja verrataan edellisvuoteen (1.1.-8.10.2024), on muuttokäyttäytyminen asuntojen osalta pysynyt lähes samana. Voidaan siis todeta, että muuttokäyttäytyminen näyttää asunnon koon osalta olevan vakaata eri ajanjaksoilla. 

Selvityksen datasta 

Muuttomaailmaan jätettiin tutkimusvälillä (1.1.2025-8.10.2025) yhteensä 31 464 tarjouspyyntöä, joiden tietoja on käytetty selvityksen pohjana. Lisäksi asuntojen kokovertailussa on verrattu dataa samaan ajanjaksoon vuodelta 2024 (1.1.2024-8.10.2024), tällä aikavälillä Muuttomaailmaan jätettiin yhteensä 40 478 tarjouspyyntöä. 

  

Avainsanat

muuttomuuttaminenmuutotmuuttomatka

Yhteyshenkilöt

Linkit

Muuttomaailma.fi

Muuttomaailma on muuttojen kilpailutuspalvelu. Käyttäjä voi jättää palveluun maksuttoman ilmoituksen, vertailla tarjouksia ja arvosteluita sekä valita niiden perusteella muutolle parhaan tekijän. Muuttomaailman kautta kilpailutetaan vuosittain kymmeniätuhansia muuttoja.   

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Alma Marketplaces

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye