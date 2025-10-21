Muuttoselvitys: Näin suomalaiset muuttavat nyt
Muuttojen kilpailutuspalvelu Muuttomaailma selvitti suomalaisten muuttokäyttäytymistä ajalla tammi-syyskuu 2025. Selvityksessä kartoitettiin suosituimmat muuttokaupungit, yleisimmät muuttoreitit sekä minkä kokoisiin asuntoihin suomalaiset muuttivat.
Selvityksen keskeisimmät huomiot:
-
Isot kaupungit muuttovoittoisimpia – Helsinki dominoi muuttoliikennettä
-
Kaupungin sisäiset muutot hieman kaupunkien välisiä muuttoja suositumpia
-
Enemmistö muuttajista muuttaa pienemmästä asunnosta isompaan
Muuttovoittoisimmat kaupungit
Helsinki on ylivoimaisesti suosituin muuttokohde, neljäsosa kaikista Muuttomaailman kautta kilpailutetuista muutoista suuntautui Helsinkiin.
Muita suosittuja muuttokohteita ovat esimerkiksi Espoo, Tampere, Turku ja Vantaa.
Muuttomaailman data tukee kaupungistumisen trendin jatkumista. Se, että neljäsosa kaikista kilpailutetuista muutoista suuntautui Helsinkiin kertoo pääkaupunkiseudun vetovoiman säilymisestä, vaikka asuntomarkkina on elänyt hiljaiseloa. Myös Espoo, Tampere ja Turku pitävät pintansa muuttovoittajina.
Taustasyinä isojen kaupunkien muuttovoimaan voidaan pitää työpaikkojen keskittymistä sekä opiskelupaikkojen sijainteja. Etätyömahdollisuudet eivät selkeästi ole pysäyttäneet suurkaupunkien vetovoimaa. Uskomme, että kaupunkien sisäiset muutot pysyvät vilkkaina myös ensi vuonna, kun vuokramarkkinoilla tapahtuu kiertoa ja asuntomarkkinat alkavat elpyä. Muuttomaailman liiketoimintapäällikkö Kalle Koivuniemi arvioi.
Kaupungin sisäiset vs. kaupunkien väliset muutot
Kaupunkien sisäiset muutot ovat hieman yleisempiä kuin kaupunkien väliset muutot: yli puolet (54,7 %) muutoista tapahtuu saman kaupungin rajojen sisällä. Loput muuttajista (45,3 %) löysivät uuden kodin kokonaan toiselta paikkakunnalta.
TOP 5 kaupunkia, joihin muutettiin kaupungin ulkopuolelta
-
Helsinki
-
Espoo
-
Tampere
-
Vantaa
-
Turku
TOP 5 kaupunkia, joissa muutettiin eniten kaupungin sisällä
-
Helsinki
-
Tampere
-
Espoo
-
Turku
-
Vantaa
Helsinki, Espoo ja Tampere ovat suosituimpia sekä kaupungin sisäisissä että kaupungin ulkopuolelta suuntautuvissa muutoissa.
Ulkomaanmuuttoja tehtiin kaikista Muuttomaailman kautta kilpailutetuista muutoista vain 0,68 %.
Top 10 suosituimmat kaupunkien väliset muutot:
-
Helsinki → Espoo
-
Espoo → Helsinki
-
Vantaa → Helsinki
-
Helsinki → Vantaa
-
Tampere → Helsinki
-
Turku → Helsinki
-
Helsinki → Tampere
-
Oulu → Helsinki
-
Vantaa → Espoo
-
Espoo → Vantaa
Kaikkia muuttoja tarkasteltaessa, keskimääräinen muuttomatkan pituus oli 67 km.
Enemmistö muuttaa isompaan
Enemmistö muutti isompaan - lähes puolet (45.03%) muuttajista muutti suurempaan asuntoon.
Pienempään asuntoon muutti hieman yli kolmasosa (35.84 %).
Loput muutoista suuntautuivat joko samankokoisiin asuntoihin tai muuttaja ei erikseen ilmoittanut muutettavan asunnon kokoa tarjoupyyntöä jättäessään.
Kun tietoja verrataan edellisvuoteen (1.1.-8.10.2024), on muuttokäyttäytyminen asuntojen osalta pysynyt lähes samana. Voidaan siis todeta, että muuttokäyttäytyminen näyttää asunnon koon osalta olevan vakaata eri ajanjaksoilla.
Selvityksen datasta
Muuttomaailmaan jätettiin tutkimusvälillä (1.1.2025-8.10.2025) yhteensä 31 464 tarjouspyyntöä, joiden tietoja on käytetty selvityksen pohjana. Lisäksi asuntojen kokovertailussa on verrattu dataa samaan ajanjaksoon vuodelta 2024 (1.1.2024-8.10.2024), tällä aikavälillä Muuttomaailmaan jätettiin yhteensä 40 478 tarjouspyyntöä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kalle KoivuniemiMuuttomaailma.fi, LiiketoimintapäällikköPuh:+358447345605kalle.koivuniemi@almamedia.fi
Linkit
Muuttomaailma.fi
Muuttomaailma on muuttojen kilpailutuspalvelu. Käyttäjä voi jättää palveluun maksuttoman ilmoituksen, vertailla tarjouksia ja arvosteluita sekä valita niiden perusteella muutolle parhaan tekijän. Muuttomaailman kautta kilpailutetaan vuosittain kymmeniätuhansia muuttoja.
