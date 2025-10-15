Muistutuskutsu medialle: Varman tammi–syyskuun tulos ja sijoittaminen kasvuun

Toimitusjohtaja Risto Murto esittelee Varman tammi–syyskuun osavuosituloksen ja käy läpi ajankohtaisia talousaiheita. Varatoimitusjohtaja Markus Aho kertoo Varman sijoituksista ja markkinoiden näkymistä. Aho analysoi myös eläkesijoittajan roolia kasvuyhtiösijoittajana: Miksi Varma on mukana listaamattomassa markkinassa? Voiko eläkeyhtiö sijoittajana vauhdittaa kotimaista kasvua?

Mediatilaisuuteen voi osallistua sekä etäyhteydellä että paikan päällä Varman toimistolla. Varman toimiston osoite on Salmisaarenranta 11, Helsinki.

Ilmoittauduthan tilaisuuteen 23.10. mennessä viestintäpäällikkö Marjut Tervolalle, puh. 045 673 0120 tai marjut.tervola@varma.fi.

Kerrothan ilmoittautumisen yhteydessä, oletko osallistumassa tilaisuuteen etäyhteydellä vai paikan päällä Varman toimistolla. Lähetämme linkin etäyhteydellä tuleville lähempänä tilaisuutta.

Tilaisuuden puheenvuorojen jälkeen on mahdollisuus mediakohtaisten haastattelujen tekemiseen.

Lämpimästi tervetuloa!

Varman viestintä