Tulevaisuuden työpaikat esille - Root Expo kokoaa huippuyritykset ja osaajat Turkuun
Uusi IT-alan uratapahtuma Root Expo kokoaa yhteen alan huippuyritykset ja tulevaisuuden osaajat Turussa 20. marraskuuta. Mukana Turun suurimmassa IT-urakohtaamisessa on alan suurimpia yrityksiä ja kiinnostavia puhujavieraita, muun muassa kansainvälisesti arvostettu tietoturvan ja tekoälyn asiantuntija Mikko Hyppönen.
Turussa järjestetään marraskuussa uudenlainen IT-alan uratapahtuma. Root Expo 2025 kokoaa yhteen Euroopan suurimmat IT-yritykset, tulevaisuuden osaajat ja kansainväliset asiantuntijat torstaina 20. marraskuuta klo 12–17 Vierailukeskus Joessa (Lemminkäisenkatu 12 B, Turku). Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille kiinnostuneille.
Turun suurimmassa IT-urakohtaamisessa ovat mukana muun muassa Reaktor, Accenture, CGI, Kongsberg, Sitowise, Terveystalo, Visma, Wapice, Twoday ja Teleste, ja lisää yrityksiä julkistetaan syksyn aikana.
Lavalle nousee myös tunnettu tietoturva- ja tekoälyasiantuntija Mikko Hyppönen, jonka esiintyminen on yksi tapahtuman odotetuimmista huippuhetkistä.
Teknologia-ala murroksessa – opiskelijat ottavat ohjat
Suomessa arvioidaan tarvittavan kymmeniä tuhansia uusia ICT-osaajia vuoteen 2030 mennessä. Root Expo on opiskelijoiden aloite, joka pyrkii vastaamaan tähän haasteeseen tuomalla alan suurimmat työnantajat suoraan opiskelijoiden ja ammattilaisten luo.
Root Expo syntyi turkulaisten opiskelijoiden turhautumisesta siihen, ettei Turussa ollut riittävästi IT-alan rekrytointi- ja verkostoitumistapahtumia.
– Huomasimme, että vaikka Turussa on valtavasti IT-osaajia, yritykset ja osaajat eivät kohtaa. Päätimme luoda itse uuden alustan, joka yhdistää rekrytoinnin, mentoroinnin ja keskustelun alan tulevaisuudesta, kertoo Marius Ranta, yksi tapahtuman perustajista ja tuottajista.
Idea sai alkunsa joulukuussa 2024 yliopiston kahvipöydässä. Siitä alkoi intensiivinen vuosi: opiskelijatiimi kokosi joukon samanhenkisiä tekijöitä, laati kumppaniohjelman ja lähti kontaktoimaan yrityksiä yksi kerrallaan, ilman valmista verkostoa tai rahoitusta.
– Saimme heti alusta alkaen valtavasti positiivista palautetta. Isojen yritysten kiinnostus yllätti meidät täysin. Nyt Root Expo on kasvamassa Turun suurimmaksi IT-alan uratapahtumaksi, Ranta sanoo.
Root Expoa järjestää Turun yliopiston opiskelijatiimi yhteistyössä Digit ry:n ja Asteriski ry:n kanssa.
– On harvinaista, että opiskelijat kokoavat Turkuun kansainväliset IT-jätit ja satoja osaajia. Root Expo osoittaa, että opiskelijoiden aloitteesta ja intohimosta voi syntyä tapahtuma, jolla on merkitystä koko Euroopan teknologiakentällä. Tavoitteemme on rakentaa Turkuun kansainvälisesti tunnettu, huipputason innovaatio- ja uratapahtuma, sanoo Riku Lauttia, yksi Root Expon perustajista ja tuottajista.
Tapahtumasta on tarkoitus tehdä vuosittainen. Ensi vuoden tavoitteena on perustaa Root Expolle oma organisaatio, joka jatkaa tapahtuman kehittämistä opiskelijalähtöisesti ja kasvattaa sen mittakaavaa entisestään.
Tekoäly avaa ovia työhaastatteluihin
Root Expossa pilotoidaan myös uutta tekoälyyn perustuvaa pikahaastattelusovellusta, joka yhdistää työnhakijat ja työnantajat. Sovellus kartoittaa osallistujien osaamista ja kiinnostuksen kohteita ja ehdottaa niiden perusteella sopivia “matcheja” lyhyisiin, alle kymmenen minuutin tapaamisiin tapahtuman aikana.
Sovellus on Root Expon tiimin itse kehittämä prototyyppi, jonka tarkoituksena on parantaa työnhakijoiden mahdollisuuksia päästä useampiin haastatteluihin ja tarjota yrityksille nopeampi, tehokkaampi tapa löytää potentiaalisia osaajia.
– Halusimme kokeilla, miten tekoäly voi oikeasti auttaa ihmisiä työllistymään – ei vain korvata ihmistyötä, vaan tukea sitä. Tavoitteena on, että sovellus kehittyy edelleen ja jää pysyväksi osaksi Root Expoa myös tulevina vuosina, Lauttia kertoo.
Mukana huippupuhujia ja alan kovimmat yritykset
Root Expo 2025 tarjoaa inspiroivan ohjelman, jossa lavalle nousevat:
- Mikko Hyppönen, kansainvälisesti tunnettu tietoturva-asiantuntija,
- Tarmo Pajunen, tekoälyn asiantuntija
- Juha-Matti Santala ohjelmistokehittäjä ja yhteisövaikuttaja
- Joonas Korgan, ohjelmistoyrittäjä
Lisäksi ohjelmassa on AI Smart-Match -pikahaastattelualue, yritysständejä, CV-työpajoja sekä verkostoitumiseen keskittyvä afterwork.
Tapahtuman perustiedot:
Mitä: Root Expo – innovatiiviset IT-alan uramessut
Miksi: Rekrytointia, mentorointia ja verkostoitumista opiskelijoille ja ammattilaisille
Aika ja paikka: 20.11.2025 klo 12:00–17:00, Vierailukeskus Joki, Lemminkäisenkatu 12 B, Turku
Pääsy: Ilmainen ja vapaa kaikille
Ohjelma: Yritysten ständejä, puheenvuoroja, AI-avusteisia pikahaastatteluja, CV-työpajoja ja afterwork
Järjestäjät: Turun yliopiston opiskelijatiimi yhteistyössä Digit ry:n, Asteriski ry:n, Turun kaupungin, Turun yliopiston, Turun AMK:n ja muiden alan toimijoiden kanssa
Nettisivut: https://rootexpo.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Riku Lauttia, tapahtumatuottaja, 040 938 8820, riku.lauttia@rootexpo.fi
Kuvat
Linkit
Turun yliopisto on 25 000 opiskelijan ja työntekijän innostava ja kansainvälinen akateeminen yhteisö. Rakennamme kestävää tulevaisuutta monitieteisellä tutkimuksella, koulutuksella ja yhteistyöllä.
