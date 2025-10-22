Pääkirjaston kiertävä näyttely kertoo siirtolaisuudesta Suomessa, Suomesta ja Suomeen

Näyttely perustuu toimittaja Nadja Mikkosen toimittamaan Siirtolaisuusinstituutin Tervetuloa, tervemenoa -podcast-sarjaan. Näyttelyn kuvitus koostuu muun muassa Siirtolaisuusinstituutin arkiston vanhoista kuvista ja Nora Sayyadin valokuvista.

Aiheina ovat muun muassa miten muuttoliike vaikuttaa suomen kieleen meillä ja muualla, suomalaisten siirtolaisten utopiat osana kolonialismin historiaa sekä virolaiset ja tataarit näkymättömät vähemmistöt.

Näyttelyyn voi tutustua Naantalin pääkirjaston ensimmäisessä kerroksessa palveluaikoina.