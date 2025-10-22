Pääkirjaston kiertävä näyttely kertoo siirtolaisuudesta Suomessa, Suomesta ja Suomeen

Naantalin kaupunki

Naantalin pääkirjastossa on esillä 28.10.–5.11. Siirtolaisuusinstituutin kiertävä julistenäyttely, joka kertoo erilaisia tarinoita muuttoliikkeistä Suomessa, Suomesta ja Suomeen ja tuo yhteen sekä historiallisia että nykyhetkisiä ilmiöitä.

Näyttely perustuu toimittaja Nadja Mikkosen toimittamaan Siirtolaisuusinstituutin Tervetuloa, tervemenoa -podcast-sarjaan. Näyttelyn kuvitus koostuu muun muassa Siirtolaisuusinstituutin arkiston vanhoista kuvista ja Nora Sayyadin valokuvista.

Aiheina ovat muun muassa miten muuttoliike vaikuttaa suomen kieleen meillä ja muualla, suomalaisten siirtolaisten utopiat osana kolonialismin historiaa sekä virolaiset ja tataarit näkymättömät vähemmistöt.

Näyttelyyn voi tutustua Naantalin pääkirjaston ensimmäisessä kerroksessa palveluaikoina. 

Naantali on kasvava yli 20 000:n asukkaan kaupunki vetovoimaisessa Varsinais-Suomessa. Saaristo on vahvasti läsnä: Naantaliin kuuluu jopa tuhat saarta ja tuhat kilometriä rantaviivaa. Asukkaille on tarjolla monipuolisia asumisratkaisuja sekä ainutlaatuisia kulttuuri- ja harrastusmahdollisuuksia. 

Naantali on yrittäjäystävällinen ja kehittyvä satamakaupunki, josta on toimivat yhteydet niin maa- kuin meriteitse. Tällä hetkellä Naantalissa toimii noin 1600 yritystä.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

