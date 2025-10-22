Kivinevan tuuli- ja aurinkovoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus nähtävillä 22.10.- 20.12.2025, yleisötilaisuus 3.12. Siikalatvan kunnantalolla

Hanketta koskeva yleisötilaisuus järjestetään keskiviikkona 3.12.2023 klo 17.00 alkaen Siikalatvan kunnantalolla (Pulkkilantie 4, 92600 Pulkkila). Kahvitarjoilu klo 16.30 alkaen. Tilaisuuteen on etäosallistumismahdollisuus (Teams). Etäosallistumislinkki on edellä mainitulla hankkeen verkkosivulla ennen tilaisuutta. Tilaisuudessa esitellään myös hankkeen kaavoitusta. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita kuulemaan ja keskustelemaan.

Arviointiselostus nähtävillä

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukainen ympäristövaikutusten arviointiselostus on nähtävillä 22.10.- 20.12.2025 välisen ajan Siikalatvan ja Siikajoen kuntien sekä Haapaveden ja Raahen kaupunkien Internet-sivujen virallisissa ilmoituksissa sekä ympäristöhallinnon verkkosivulla osoitteessa www.ymparisto.fi/kivinevantuulivoimaYVA

Paperiset versiot ovat lisäksi luettavissa seuraavissa paikoissa:

• Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (aulapalvelut), Veteraanikatu 1, 90100 Oulu

• Siikalatvan kunnantalo, Pulkkilantie 4, 92600 Pulkkila

• Rantsilan kirjasto, Kunnantie 1, 92500 Rantsila

• Siikajoen kunnanvirasto: Virastotie 5 A, 92400 Ruukki

• Ruukin pääkirjasto, Opintie 3, 92400 Ruukki

• Haapaveden kirjasto, Urheilutie 64B, 86600 Haapavesi

• Raahen kaupungintalo, Rantakatu 50, 92100 Raahe

• Raahen kirjasto, Rantakatu 45, 92100 Raahe

Kannanotot ELY-keskukselle 20. joulukuuta mennessä

Jokaisella on oikeus esittää mielipiteensä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Mielipiteet tulee toimittaa kirjallisena 20.12.2025 mennessä YVA-lain mukaisena yhteysviranomaisena toimivalle Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi tai postitse osoitteella PL 86, 90101 OULU. Viite POPELY/861/2023.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (Lupa- ja valvontavirasto 1.1.2026 alkaen) antaa lausuntonsa arviointiselostuksesta kahden kuukauden kuluessa nähtävilläoloajan päättymisestä. Lausunto, joka sisältää yhteenvedon arviointiselostukseen jätetyistä lausunnoista ja mielipiteistä, tulee nähtäville osoitteeseen: www.ymparisto.fi/kivinevantuulivoimaYVA

Suunnitteilla enintään 28 tuulivoimalaa

Hankealue sijaitsee Siikalatvan kunnan länsiosassa, Hyvärilän kylästä pohjoiseen. Hankealue sijaitsee noin 3,6 kilometriä Siikalatvan Pulkkilan kuntakeskuksesta länteen. Kivinevan hankealue rajoittuu lännessä Leuvannevan tuulivoimahankkeen suunniteltuun alueeseen ja hankealueen pohjoispuolelle suunnitellaan Taikkonevan tuulivoimahanketta. Kivinevan hankealueen laajuus on yhteensä noin 3800 hehtaaria.

Kivinevan hankealueelle suunnitellaan enintään 28 tuulivoimalan rakentamista. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho 8–10 megawattia (MW). Lisäksi hankealueelle suunnitellaan kahta aurinkoenergian tuotantoaluetta, joiden yhteispinta-ala on enintään 229 hehtaaria. Sähkönsiirtoon suunnitellaan 400 kilovoltin (kV) voimalinjaa.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn yhteydessä on laadittu luonnonsuojelulain 35 §:n mukainen arviointi seuraavalle Natura 2000 -verkoston alueelle: Haapaveden lintuvedet ja suot (FI1100001, SAC/SPA).

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä on arvioitu vaikutukset hankkeen toteuttamatta jättämiselle (VE0) sekä kolmelle hankevaihtoehdolle (VE1–VE3):

Vaihtoehto VE0: Hanketta ei toteuteta. Tuulivoimaloita, aurinkovoima-aluetta ja sähkönsiirtoa ei rakenneta.

Vaihtoehto VE1: Hankealueelle rakennetaan 28 tuulivoimalaa ja aurinkovoimaa kahdelle, kokonaispinta-alaltaan noin 226 hehtaarin kokoiselle alueelle. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho 8–10 MW.

Vaihtoehto VE2: Hankealueelle rakennetaan 20 tuulivoimalaa ja aurinkovoimaa kahdelle, kokonaispinta-alaltaan noin 226 hehtaarin kokoiselle alueelle. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho 8–10 MW.

Vaihtoehto VE3: Hankealueelle rakennetaan 9 tuulivoimalaa ja aurinkovoimaa kahdelle, kokonaispinta-alaltaan noin 229 hehtaarin kokoiselle alueelle. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho 8–10 MW.

Sähkönsiirto

Hankkeen tuottaman sähkön siirtämiseksi kantaverkkoon tarkastellaan kahta vaihtoehtoa SVE1 ja SVE3. (Vaihtoehto SVE2 on hankesuunnittelun aikana jätetty pois tarkastelusta.)

Vaihtoehto SVE1: Hankealueen sähköasemalta rakennetaan 400 kV voimalinja länsi-luoteeseen Elenia Verkko Oy:n Vihanti-Pulkkila-linjan johtokäytävässä, verkkoliityntä Lumijärven sähköasemalla. Reitin pituus on noin 23,6 km. Sähkönsiirtolinja on yhteinen alueelle suunniteltavan Leuvannevan tuulivoimahankkeen kanssa. Reitin alkupää, joka käsittää sähköaseman ja noin kilometrin pituisen johdon, on arvioitu tässä YVA-selostuksessa. Loppuosa reitistä arvioidaan pääosin Leuvannevan hankkeen YVA-menettelyssä. Sähkönsiirtolinja kulkee Siikalatvan kunnan sekä Haapaveden ja Raahen kaupunkien alueilla.

Vaihtoehto SVE3: Hankealueen sähköasemalta rakennetaan 400 kV voimalinja itään. Hankealueella linja kulkee Elenia Verkko Oy:n Vihanti-Pulkkila-linjan johtokäytävässä, siitä eteenpäin rakennetaan uutta johtokäytävää. Liityntä tapahtuu suunnitteilla olevalle Siikalatvan sähköasemalle Siikalatvalla. Reitin pituus on noin 16,6 km. Sähkönsiirtoreitti kulkee Siikalatvan kunnan alueella.