Kokoomuksen Wallinheimo: Sotaa käyviä valtioita ei tule palkita urheilun areenoilla

”FIS teki juuri sen, mitä sivistyneen maailman pitää tehdä: pitää Venäjä ulkona niin kauan kuin se pommittaa Ukrainaa”, Wallinheimo sanoo.

Venäjän ja Valko-Venäjän urheilijat ovat olleet suljettuina FIS:n alaisista kilpailuista jo yli kolmen vuoden ajan Venäjän aloittamasta hyökkäyssodasta lähtien. Tiistaina hiihtäjien kilpailukieltoa päätettiin jatkaa tulevan kauden yli.



Wallinheimon mukaan on tärkeää, että urheiluyhteisö ei anna Venäjälle mahdollisuutta pestä kasvojaan urheilun avulla, samalla kun se jatkaa laitonta hyökkäyssotaa Ukrainassa.



”Ukrainalaisia kuolee yhä päivittäin. On täysin oikein, että venäläiset urheilijat eivät kilpaile kuin mitään ei olisi tapahtunut. Tämä päätös on moraalisesti oikein ja myös vahvasti symbolinen. Urheiluareenoilla ei voi pestä puhtaaksi maan tekemiä sotarikoksia”, Wallinheimo sanoo.



Wallinheimo pitää tärkeänä, että Suomi ja muut Pohjoismaat pysyivät yhtenäisinä ja vaikuttivat ratkaisevasti päätöksen syntyyn.



”Pohjoismaiden linja on kirkas: urheilun pitää seistä oikeuden puolella”, Wallinheimo summaa.