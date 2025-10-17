Suomalaiset julkkikset paljastavat elämänsä joululaulun – ja tarinan sen takaa
Kenen tutun suomalaisen joulupöydästä löytyy lautaselta joulupukkia? Kuka viettää joulua usein vankilassa? Kuka jäi usein kokonaan ilman lahjoja? Kenen joulukuusi kaatui kesken joulunvieton? Kuka sai joka joulu lahjaksi laulukirjan?
Uutuuskirja Elämäni joululaulu (Suomen Lähetysseura 2025) vie lukijansa 21 tunnetun suomalaisen jouluun, jossa ilon ja juhlan rinnalla kulkevat kaipaus, elämän rajallisuus ja joulun syvä sanoma.
Kirjassa ei ole kyse vain joululauluista tai joulusta, vaan myös elämästä. Haastatellut puhuvat vanhenemisesta, rakkaudesta, surusta ja toivosta. Jokainen tarina avaa oven siihen, mikä tekee joulusta meille tärkeän – ja miten yksi laulu voi kantaa vuosikymmenten yli.
Kirjassa joulumuistoistaan kertovat Karin Erlandsson, Julius Herler, Juha Itkonen, Teemu Laajasalo, Petri Laaksonen, Pippa Laukka, Roope Lipasti, Tapio Luoma, Jaakko Löytty, Pierlin Mpaka Makambu, Laura Malmivaara, Jore Marjaranta, Esa Nieminen, Mari Parkkinen, Ringa Ropo, Sean Ricks, Ilta Silva, Pekka Simojoki, Mikko Vaismaa, Björn Vikström ja Kaari Utrio. He tukevat osallistumisellaan Lähetysseuran Kauneimmat Joululaulut -keräystä, jonka avulla tuetaan kehittyvien maiden heikoimmassa asemassa olevien lasten koulutusta, terveydenhoitoa ja turvaa.
Elämäni joululaulu -kirja on Lähetysseuran työntekijöiden yhteinen saavutus. Kirjan idea tuli toiminnanjohtaja Pauliina Parhialalta, ja artikkelit ovat viestinnän asiantuntijoiden käsialaa. Kirjan ovat toimittaneet Lähetysseurassa viestintäjohtajana työskennellyt Laura Häkli sekä kustannustoiminnan koordinaattori Riikka Saarenpää. Kirjan näyttävät taidevalokuvat on ottanut Heidi Tirri ja Joanna Lindén-Montes sekä freelancer-valokuvaaja Vilma Pimenoff.
Olet lämpimästi tervetullut kirjan julkistamistilaisuuteen ja aamiaiselle maanantaina 3.11.2025 kello 9 alkaen Lähetysseuraan (Maistraatinportti 2 a, Helsinki). Tilaisuus myös striimataan. Pyydämme ilmoittautumaan viimeistään 28.10.2025: https://link.webropol.com/ep/joululaulu
Elämäni joululaulu -kirja on myynnissä Suomen Lähetysseuran Basaarissa,
https://basaari.mission.fi/ (42 euroa) sekä hyvin varustetuissa kirjakaupoissa.
Lisätietoja ja arvostelukappaleet: Kustannustoiminnan koordinaattori Riikka Saarenpää (040 193 1603).
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Riikka SaarenpääPuh:+358401931603riikka.saarenpaa@suomenlahetysseura.fi
Suomen Lähetysseura on kirkon kansainvälisen työn järjestö ja yksi Suomen suurimmista kehitysjärjestöistä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Lähetysseura
Jyri Komulaisen uutuusteos avaa näkymiä kristinuskon globaaliin muutokseen17.10.2025 10:40:57 EEST | Tiedote
Kristinusko sykkii nykyisin voimakkaimmin Latinalaisessa Amerikassa, Afrikassa ja Aasiassa – siellä, missä enemmistö maailman kristityistä elää. Dosentti Jyri Komulaisen uusi teos Kristinuskon muuttuva kartasto – Matkoja maailmanlaajaan kirkkoon (Suomen Lähetysseura 2025) tarkastelee, miten kristinusko on muuttunut ja muotoutunut globaaliksi ilmiöksi.
Hallitus jatkaa kehitysrahoituksen alamäkeä - eikä pohjaa ole välttämättä saavutettu3.9.2025 13:39:42 EEST | Tiedote
Hallituksen budjettiriihessä päätettiin jälleen leikata kehitysyhteistyöstä - tällä kertaa 20 miljoonaa. Hallituksen esitys jätti kuitenkin yksityiskohdat auki.
Vuosikokous kannusti Lähetysseuraa rohkeaan yhteistyöhön kirkossa ja kansalaisyhteiskunnassa1.9.2025 09:38:31 EEST | Tiedote
Lähetysseuran vuosikokous teki sääntömuutoksen ja valitsi uuden hallituksen lauantaina 30. elokuuta Helsingissä.
Suomi ja muut länsimaat ovat jo nyt leikanneet liikaa maailman köyhiltä27.8.2025 15:41:05 EEST | Tiedote
Kehitysyhteistyöhön on tehty ja siihen valmistellaan uusia raskaita leikkauksia. Näitä esitetään kevyin perustein huolimatta siitä, että kehitysyhteistyö on osa eurooppalaista ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa – ja että tämä rauhaa sekä vakautta edistävä työ on kriisissä.
Lähetysseuralta 20 000 euroa katastrofiapua rajakonfliktia paenneille perheille Kambodžassa22.8.2025 10:05:22 EEST | Tiedote
Lähetysseuran tuella kaikista heikoimmassa asemassa olevat lapsiperheet saavat katastrofiapua Kambodžassa, jossa aseellisiin yhteenottoihin kärjistynyt rajakiista on johtanut yli 80 000 ihmisen pakenemiseen kodeistaan.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme