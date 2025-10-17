Suomalaiset julkkikset paljastavat elämänsä joululaulun – ja tarinan sen takaa

Uutuuskirja Elämäni joululaulu (Suomen Lähetysseura 2025) vie lukijansa 21 tunnetun suomalaisen jouluun, jossa ilon ja juhlan rinnalla kulkevat kaipaus, elämän rajallisuus ja joulun syvä sanoma.

Kirjassa ei ole kyse vain joululauluista tai joulusta, vaan myös elämästä. Haastatellut puhuvat vanhenemisesta, rakkaudesta, surusta ja toivosta. Jokainen tarina avaa oven siihen, mikä tekee joulusta meille tärkeän – ja miten yksi laulu voi kantaa vuosikymmenten yli.

Kirjassa joulumuistoistaan kertovat Karin Erlandsson, Julius Herler, Juha Itkonen, Teemu Laajasalo, Petri Laaksonen, Pippa Laukka, Roope Lipasti, Tapio Luoma, Jaakko Löytty, Pierlin Mpaka Makambu, Laura Malmivaara, Jore Marjaranta, Esa Nieminen, Mari Parkkinen, Ringa Ropo, Sean Ricks, Ilta Silva, Pekka Simojoki, Mikko Vaismaa, Björn Vikström ja Kaari Utrio. He tukevat osallistumisellaan Lähetysseuran Kauneimmat Joululaulut -keräystä, jonka avulla tuetaan kehittyvien maiden heikoimmassa asemassa olevien lasten koulutusta, terveydenhoitoa ja turvaa.

Elämäni joululaulu -kirja on Lähetysseuran työntekijöiden yhteinen saavutus. Kirjan idea tuli toiminnanjohtaja Pauliina Parhialalta, ja artikkelit ovat viestinnän asiantuntijoiden käsialaa. Kirjan ovat toimittaneet Lähetysseurassa viestintäjohtajana työskennellyt Laura Häkli sekä kustannustoiminnan koordinaattori Riikka Saarenpää. Kirjan näyttävät taidevalokuvat on ottanut Heidi Tirri ja Joanna Lindén-Montes sekä freelancer-valokuvaaja Vilma Pimenoff.

Olet lämpimästi tervetullut kirjan julkistamistilaisuuteen ja aamiaiselle maanantaina 3.11.2025 kello 9 alkaen Lähetysseuraan (Maistraatinportti 2 a, Helsinki). Tilaisuus myös striimataan. Pyydämme ilmoittautumaan viimeistään 28.10.2025: https://link.webropol.com/ep/joululaulu

Elämäni joululaulu -kirja on myynnissä Suomen Lähetysseuran Basaarissa,

https://basaari.mission.fi/ (42 euroa) sekä hyvin varustetuissa kirjakaupoissa.

Lisätietoja ja arvostelukappaleet: Kustannustoiminnan koordinaattori Riikka Saarenpää (040 193 1603).