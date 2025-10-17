Suomen Lähetysseura

Suomalaiset julkkikset paljastavat elämänsä joululaulun – ja tarinan sen takaa

22.10.2025 11:20:28 EEST | Suomen Lähetysseura | Tiedote

Kenen tutun suomalaisen joulupöydästä löytyy lautaselta joulupukkia? Kuka viettää joulua usein vankilassa? Kuka jäi usein kokonaan ilman lahjoja? Kenen joulukuusi kaatui kesken joulunvieton? Kuka sai joka joulu lahjaksi laulukirjan?

Uutuuskirja Elämäni joululaulu (Suomen Lähetysseura 2025) vie lukijansa 21 tunnetun suomalaisen jouluun, jossa ilon ja juhlan rinnalla kulkevat kaipaus, elämän rajallisuus ja joulun syvä sanoma.

Kirjassa ei ole kyse vain joululauluista tai joulusta, vaan myös elämästä. Haastatellut puhuvat vanhenemisesta, rakkaudesta, surusta ja toivosta. Jokainen tarina avaa oven siihen, mikä tekee joulusta meille tärkeän – ja miten yksi laulu voi kantaa vuosikymmenten yli.

Kirjassa joulumuistoistaan kertovat Karin ErlandssonJulius HerlerJuha ItkonenTeemu LaajasaloPetri LaaksonenPippa LaukkaRoope LipastiTapio LuomaJaakko LöyttyPierlin Mpaka MakambuLaura MalmivaaraJore MarjarantaEsa NieminenMari ParkkinenRinga RopoSean RicksIlta SilvaPekka SimojokiMikko VaismaaBjörn Vikström ja Kaari Utrio. He tukevat osallistumisellaan Lähetysseuran Kauneimmat Joululaulut -keräystä, jonka avulla tuetaan kehittyvien maiden heikoimmassa asemassa olevien lasten koulutusta, terveydenhoitoa ja turvaa.

Elämäni joululaulu -kirja on Lähetysseuran työntekijöiden yhteinen saavutus. Kirjan idea tuli toiminnanjohtaja Pauliina Parhialalta, ja artikkelit ovat viestinnän asiantuntijoiden käsialaa. Kirjan ovat toimittaneet Lähetysseurassa viestintäjohtajana työskennellyt Laura Häkli sekä kustannustoiminnan koordinaattori Riikka Saarenpää. Kirjan näyttävät taidevalokuvat on ottanut Heidi Tirri ja Joanna Lindén-Montes sekä freelancer-valokuvaaja Vilma Pimenoff.

Olet lämpimästi tervetullut kirjan julkistamistilaisuuteen ja aamiaiselle maanantaina 3.11.2025 kello 9 alkaen Lähetysseuraan (Maistraatinportti 2 a, Helsinki). Tilaisuus myös striimataan. Pyydämme ilmoittautumaan viimeistään 28.10.2025: https://link.webropol.com/ep/joululaulu

Elämäni joululaulu -kirja on myynnissä Suomen Lähetysseuran Basaarissa,
https://basaari.mission.fi/ (42 euroa) sekä hyvin varustetuissa kirjakaupoissa.

Lisätietoja ja arvostelukappaleet: Kustannustoiminnan koordinaattori Riikka Saarenpää (040 193 1603).

Suomen Lähetysseura on kirkon kansainvälisen työn järjestö ja yksi Suomen suurimmista kehitysjärjestöistä.

