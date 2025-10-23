Väitös: Hoitomuoto vaikuttaa elämänlaatuun suunielusyöpään sairastuneilla
Elämänlaatutulokset ovat Suomessa hyviä suunielusyövän hoidon jälkeen. Hoitomuodolla on kuitenkin merkitystä. Turun yliopistossa tarkastetun väitöskirjatutkimuksen tulosten mukaan varhaisen vaiheen suunielusyövissä leikkaus näyttää olevan paras hoitomuoto.
Hoitojen kehittymisestä huolimatta moni pään ja kaulan syövästä selvinnyt kokee elämänlaatua alentavia oireita. Nämä oireet, kuten nielemisvaikeus ja suun kuivuus, voivat olla pitkäaikaisia.
LL, väitöskirjatutkija Pihla Rannan väitöskirjaan kerätyssä kansallisessa aineistossa todettiin, että yleinen elämänlaatu 10 vuotta suunielusyövän hoitojen jälkeen on hyvä. Sädehoito ja solunsalpaajat (kemosädehoito) leikkaukseen yhdistettynä aiheuttivat aineistossa enemmän nielemisvaikeutta kuin leikkaus tai (kemo)sädehoito yksinään. Kun verrattiin varhaisen vaiheen suunielusyöpien leikkaushoitoa kemosädehoitoon, leikkaus tuotti paremman elämänlaadun.
– Osalle potilaista leikkaus näyttää olevan paras hoitomuoto. Lisää elämänlaatututkimuksia kuitenkin tarvitaan, jotta osataan tarjota kullekin suunielusyöpään sairastuneelle yksilöllisesti paras hoito, Ranta tarkentaa.
Hoitomuodosta riippumatta huonompaan elämänlaatuun olivat yhteydessä tupakointi, alkoholin riskikäyttö ja riippuvuus ruokintaletkusta.
Rannan väitöskirjassa kehitettiin myös ensimmäinen suomenkielinen nielemiskysely pään ja kaulan syöpään sairastuneille.
– Käänsimme ja validoimme kansainvälisesti käytetyn MDADI-nielemiskyselyn suomeksi. Kysely helpottaa hoitotulosten vertailua sekä kommunikaatiota syöpään sairastuneen ja ammattilaisen välillä, Ranta kertoo.
Pään ja kaulan syöpään sairastuu aiempaa enemmän alle 45-vuotiaita, joilla ei ole tupakointi- tai alkoholin riskikäyttötaustaa. Kasvavaa ilmaantuvuutta selittää ihmisen papilloomaviruksen (HPV) yleistyminen.
– HPV-tartunnan saa elämänsä aikana yli neljä viidesosaa ihmisistä. Onneksi vain hyvin pieni osa HPV-infektioista kehittyy syöväksi, Ranta toteaa.
HPV-syöpä kehittyy pään ja kaulan alueella yleensä suunieluun. Suunielusyöpää voidaan hoitaa leikkauksella, sädehoidolla, syöpälääkkeillä ja näiden yhdistelmillä. Hoitomuoto ei ole vakiintunut: monissa tilanteissa leikkaus tuottaa yhtä hyvän ennusteen kuin kemosädehoito.
Väitöstilaisuus perjantaina 31. lokakuuta
LL Pihla Ranta esittää väitöskirjansa ”Quality of Life and Treatment-Induced Morbidity in Patients with Head and Neck Cancer: Special Emphasis on Oropharyngeal Cancer” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 31.10.2025 klo 12.00 (TYKS, T-sairaala, Johan Haartman -luentosali, Hämeentie 11, Turku).
Vastaväittäjänä toimii tohtori Ricard Simo (King's College London, Guy’s and St Thomas’ Hospital NHS Foundation Trust, Iso-Britannia) ja kustoksena professori Heikki Irjala (Turun yliopisto ja TYKS). Tilaisuus on englanninkielinen. Väitöksen alana on korva-, nenä- ja kurkkutaudit.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pihla RantaVäitöskirjatutkijaTurun yliopistoPuh:023135324pihla.m.ranta@utu.fiwww.utu.fi/fi/ihmiset/pihla-ranta
Turun yliopiston viestintäviestinta@utu.fiwww.utu.fi/medialle
Kuvat
Linkit
Turun yliopisto on 25 000 opiskelijan ja työntekijän innostava ja kansainvälinen akateeminen yhteisö. Rakennamme kestävää tulevaisuutta monitieteisellä tutkimuksella, koulutuksella ja yhteistyöllä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Turun yliopisto
Väitös: Vanhuuseläkeläisten taloudellinen asema vahvistunut – kaikki eivät ole hyötyneet kehityksestä23.10.2025 10:00:00 EEST | Tiedote
Suomessa vanhuuseläkeläisten taloudellinen hyvinvointi on keskimäärin hyvällä tasolla, mutta terveysongelmista kärsivät ja yksinasuvat eläkeläiset ovat muita hauraammassa asemassa. Tuoreessa väitöstutkimuksessa on tarkasteltu vanhuuseläkeläisten taloudellista hyvinvointia tulojen, kulutuksen, varallisuuden, subjektiivisen kokemuksen ja kotitalouden rakenteen kautta.
Väitös: Lapset oppivat numerojärjestystaitoja jo 3–5-vuotiaina22.10.2025 12:00:00 EEST | Tiedote
Tutkimusten mukaan lapsilla on suuria yksilöllisiä eroja matemaattisissa taidoissa jo koulun alkaessa. Nämä erot ovat hyvin pysyviä tai jopa kasvavat koulupolun edetessä. Tästä syystä on tärkeää ymmärtää matemaattisten taitojen varhaista kehitystä ja niihin vaikuttavia tekijöitä.
Tulevaisuuden työpaikat esille - Root Expo kokoaa huippuyritykset ja osaajat Turkuun22.10.2025 10:15:37 EEST | Tiedote
Uusi IT-alan uratapahtuma Root Expo kokoaa yhteen alan huippuyritykset ja tulevaisuuden osaajat Turussa 20. marraskuuta. Mukana Turun suurimmassa IT-urakohtaamisessa on alan suurimpia yrityksiä ja kiinnostavia puhujavieraita, muun muassa kansainvälisesti arvostettu tietoturvan ja tekoälyn asiantuntija Mikko Hyppönen.
Väitöstutkimus selvitti PARP14-entsyymin merkitystä suoliston limakalvon suojelussa tulehduksen aikana22.10.2025 08:30:00 EEST | Tiedote
MSc Madhukar Vedanthamin väitöstutkimuksessa selvitettiin, miten PARP14-entsyymi vaikuttaa suoliston limakalvon kykyyn kestää tulehdusta sekä pitkäaikaissairauksissa että infektioissa.
Vakavaa mielenterveyshäiriötä sairastavat jäävät ilman fyysisen terveyden seurantaa – väitöstutkimus esittelee keinoja terveysseulonnan parantamiseksi21.10.2025 08:30:00 EEST | Tiedote
Vakavaa mielenterveyshäiriötä sairastavilla henkilöillä fyysisen terveyden seuranta jää usein psyykkisen hoidon varjoon. Uusi väitöstutkimus osoittaa, että fyysisen terveyden arviointi on tärkeää mielenterveyshoidossa – mutta vaatii aikaa ja tukea.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme