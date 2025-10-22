Valkoposkihanhien syysmuutto etenee
Valkoposkihanhien syysmuutto etenee ja hanhien määrät ovat vähentyneet Suomessa reilusti.
Viikon aikana tapahtui ennustettu muuton purkaus, jolloin valtaosa Suomessa oleilleista valkoposkihanhista jatkoi kohti talvehtimisalueitaan ja uusi muuttoaalto saapui koillisesta. Uuden muuttoaallon hanhista valtaosa ohitti Suomen laskeutumatta, mutta valkoposkihanhia on silti Suomessa paikka paikoin vielä tuhansia. Ensi viikon aikana vastatuulet ja lämmin sää eivät innostane kaikkia vielä Suomessa ruokailevia valkoposkihanhia lähtemään talvialueilleen.
Viikon suurimmat valkoposkihanhien lepäilijä- ja ruokailijamäärät tippuivat reilusti edellisjaksosta. Nyt suurimmat kerääntymät olivat BirdLife Suomen Tiira-lintutietopalvelun mukaan 15.10. Riihimäen Sammalistonsuon 22 000 sekä 21.10. Kärkölän Valkjärven 25 000 ja Lappeenrannan Konnunsuon 10 000 valkoposkihanhea. Yli tuhannen valkoposkihanhen kerääntymiä havaittiin kaikkiaan noin 30 paikalla Lieksasta Siuntioon ja Mynämäelle.
Suurimmat muutot havaittiin 15.10. Savitaipaleen Kuolimon 28 000, 17.10. Luumäen Kivijärven 27 000 ja Kiteen Kesälahden 26 000 sekä 18.10. Raaseporin Tammisaaren 12 000 muuttavaa valkoposkihanhea ja lajilleen määrittämätöntä hanhea.
Viron luoteiskulman Põõsaspeassa laskettiin viikon aikana 82 000 muuttavaa valkoposkihanhea ja lajilleen määrittämätöntä hanhea, eniten 15.10. 30 000 ja 18.10. 29 000. Ruotsin suurin noteeraus oli 18.10. Öölannin 75 000 muuttavaa valkoposkihanhea.
GPS-lähetinhanhia ilmaantui viikon aikana mobiiliverkon ulottuville lisää. Kaikkiaan 39 lähettimellä varustetusta valkoposkihanhesta 35 on jo ohittanut Suomen ja kolme on Suomessa: kaksi Riihimäellä ja yksi Lappeenrannan Joutsenossa. Yhden sijaintia ei tiedetä vielä.
Ovatko kaikki toimivat lähettimet hanhineen jo mobiiliverkon alueella, on epävarmaa. Toisin kuin Suomessa ja lähialueella, tuulet ovat olleet koko lokakuun ajan vastaisia tai sivuvastaisia Vienanmeren koillispuolella, eikä tiedetä ovatko kaikki valkoposkihanhet puskeneet vastatuulessa Vienanmerelle ja siitä eteenpäin lounaaseen.
Tulevan viikon sääennusteesta kertoo Ilmatieteen laitoksen tutkija Jarmo Koistinen:
” Sää vaihtelee tänä syksynä selvinä hyvän tai huonon muuttosään jaksoina. Parastaikaa viime päivien suotuisa hanhisää on vaihtumassa huonoksi vähintään viikon ajaksi: vallitsee lauha etelän-kaakonpuoleinen ilmavirtaus, jossa matalalla roikkuva paksu pilvi, huono näkyvyys ja vesisade ovat tavallisia. Kun yötkin ovat lämpimiä, niin hanhien kasvispitoinen ruoka pysyy sulana ja syötävänä. Olosuhteet eivät kannusta valkoposkihanhien loppujoukkoja kiirehtimään muutolle, vaan pysyttelemään vielä Suomessa.”
Pohjois-Karjalan ELY-keskus ja BirdLife Suomi seuraavat valkoposkihanhien muuttoa
Edellisvuotiseen tapaan BirdLife Suomi ja Pohjois-Karjalan ELY-keskus seuraavat valkoposkihanhien syysmuuton etenemistä. Suurena apuna seurannassa ovat Tiira-lintutietopalvelun ja Ilmatieteen laitoksen muuttosääennusteiden lisäksi Turun yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen sekä saksalais- ja alankomaalaistutkimusten GPS-lähetinhanhien paikannuspalvelut. Turun yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen tutkimusta on rahoittanut ympäristöministeriö ja projektin hanhien liikkeitä pystyy seuraamaan Suomen lajitietokeskuksen sivulta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Joni Kivimäki
lajivahinkokoordinaattori, Pohjois-Karjalan ELY-keskus
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
p. 0295 026 252
Jari Kontiokorpi (muuton eteneminen)
suunnittelija, Pohjois-Karjalan ELY-keskus
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
p. 0295 026 144
Kuvat
Linkit
- Rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen ja ennaltaehkäisyyn myönnettiin noin 4,5 miljoonaa euroa vuonna 2024 -tiedote (sttinfo.fi)
- Näin haet korvausta rauhoitettujen eläinten aiheuttamiin vahinkoihin (youtube.com)
- Så här ansöker du om ersättning för skador orsakade av fridlysta djur (youtube.com)
Tietoja julkaisijasta
ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.
Yhteystiedot
Pohjois-Karjalan ELY-keskus
Kauppakatu 40 B, PL 69
80101 Joensuu
p. 0295 026 000
https://www.ely-keskus.fi/pohjois-karjala
