Kela-asioita voi hoitaa videoyhteydellä – etäpalvelukokeilu käynnissä Imatralla, Nurmeksessa ja Porvoossa
Kela osallistuu viranomaisten yhteiseen etäpalvelukokeiluun, jossa asiakas voi hoitaa asioitaan videoyhteydellä Suomi-pisteessä. Kokeilu on käynnissä Imatralla, Nurmeksessa ja Porvoossa helmikuun 2026 loppuun, ja siinä testataan myös vieraskielistä tulkkausta.
Etäpalvelukokeilussa asiakas voi asioida Kelan asiantuntijan kanssa videoyhteydellä Suomi-pisteen tiloissa. Palvelussa voi hoitaa kaikkia Kela-asioita, ja se sopii erityisesti niille, jotka asioivat mieluummin kasvokkain tai joilla ei ole mahdollisuutta hoitaa asioitaan itsenäisesti verkossa. Etäpalvelun käyttö on helppoa, ja tarvittaessa paikan päältä saa opastusta sen käyttämiseen.
Kokeilu alkoi 1.9.2025 ja jatkuu helmikuun 2026 loppuun. Mukana ovat Kelan lisäksi Verohallinto, Digi- ja väestötietovirasto sekä Imatralla Kaakkois-Suomen poliisilaitos. Kokeilu on osa Valtion palvelu- ja toimitilaverkon uudistaminen 2020-luvulla -hanketta, jonka tavoitteena on varmistaa viranomaispalvelujen saavutettavuus koko maassa.
– Etäpalvelun avulla voimme tarjota henkilökohtaista neuvontaa myös alueilla, joilla ei ole omaa Kelan palvelupistettä. Yhteistyössä tehty kokeilu muiden viranomaisten kanssa auttaa kehittämään palveluja entistä paremmin erilaisten asiakkaiden tarpeisiin, sanoo Kelan suunnittelija Vinski Suopellonmäki.
Kela testaa etäpalvelussa myös vieraskielisen tulkkauksen toimivuutta. Mikäli asiointi ei onnistu suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, Kelan asiantuntija voi kutsua mukaan tulkin. Tulkkaus on asiakkaalle maksutonta. Asiointi pyritään kuitenkin ensisijaisesti hoitamaan ilman tulkkia.
Kokeilun etäpalvelupisteiden yhteystiedot:
- Porvoo: Porvoo-info, Lundinkatu 8 A. Avoinna ma–pe klo 9–15. Puh. 020 692 250
- Imatra: Kaupungintalo, Virastokatu 2. Avoinna ma–pe klo 9–15. Puh. 020 617 2253
- Nurmes (Valtimo): Kuntalaisten talo, Kunnantie 1. Avoinna ma–to klo 9–15, pe klo 9–14. Puh. 040 104 1001
Palveluun voi tulla ilman ajanvarausta tai varata ajan etukäteen soittamalla etäpalvelupisteeseen. Tarkemmat tiedot löytyvät osoitteesta www.suomi-piste.fi.
Kela tarjoaa etäpalvelua jo yli 200 paikassa eri puolilla Suomea
Etäpalvelussa saa henkilökohtaista neuvontaa ja voi hoitaa samoja asioita kuin Kelan palvelupisteessä. Kelan etäpalvelua on saatavilla yli 200 palvelupaikassa, esimerkiksi kuntien asiointipisteissä, hyvinvointikeskuksissa ja nuorten Ohjaamoissa. Suomi-pisteiden kokeilu täydentää tätä verkostoa ja tuo viranomaisyhteistyön kautta laajemman palveluvalikoiman asiakkaille.
Kaikki Kela-asiat voi hoitaa myös OmaKelassa verkossa tai puhelimitse. Vuonna 2024 noin 83 prosenttia hakemuksista tehtiin verkossa.
