Henriksson: Torstain EU-huippukokouksen on tuotettava tuloksia!
RKP:n europarlamentaarikko, Renew Europe -ryhmän varapuheenjohtaja Anna-Maja Henriksson ei säästellyt sanojaan tiistain täysistunnossa Euroopan parlamentissa. Keskustelussa jäädytetyistä venäläisistä varoista hän vaati, että EU:n on nyt näytettävä, että Ukrainan vapauden puolesta käytävä taistelu on myös meidän taistelumme.
– Kuka aloitti sodan? Kuka ei halua lopettaa sotaa? Kuka on pommittanut ja aiheuttanut tuhoa? Se on Putin! Ja kuka on se, jonka pitäisi maksaa sodasta ja kaikesta hävityksestä? Se on myös Putin ja hänen Venäjänsä! sanoo Henriksson.
Henriksson vaatii, että EU ja Eurooppa välittömästi tekevät enemmän Ukrainan tukemiseksi. Hän toteaa, että olemme Ukrainan tulevaisuuden kannalta ratkaisevassa hetkessä ja että Euroopan on nyt käytettävä tilaisuutensa ja uskallettava käyttää jäädytetyt venäläiset varat Ukrainan hyväksi.
– Nyt on todella aika toimia. Nyt on aika näyttää, että me EU:ssa emme halua istua hiljaa katsomossa vaan olla mukana pelikentällä, jolla kyse on Ukrainan ja Euroopan tulevaisuudesta. Aikaa ei ole hukattavaksi. Jäädytetyt venäläiset varat on käytettävä Ukrainan hyväksi nyt ja torstain huippukokouksen on uskallettava tehdä päätöksiä! Henriksson päättää.
Yhteyshenkilöt
Alexander Junellspecialmedarbetare, erityisavustaja (Anna-Maja Henriksson)Puh:+358 40 019 2744
