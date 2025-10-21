Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.

Henriksson: Torstain EU-huippukokouksen on tuotettava tuloksia!

22.10.2025 11:47:52 EEST | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote

Jaa

RKP:n europarlamentaarikko, Renew Europe -ryhmän varapuheenjohtaja Anna-Maja Henriksson ei säästellyt sanojaan tiistain täysistunnossa Euroopan parlamentissa. Keskustelussa jäädytetyistä venäläisistä varoista hän vaati, että EU:n on nyt näytettävä, että Ukrainan vapauden puolesta käytävä taistelu on myös meidän taistelumme.

– Kuka aloitti sodan? Kuka ei halua lopettaa sotaa? Kuka on pommittanut ja aiheuttanut tuhoa? Se on Putin! Ja kuka on se, jonka pitäisi maksaa sodasta ja kaikesta hävityksestä? Se on myös Putin ja hänen Venäjänsä! sanoo Henriksson.

Henriksson vaatii, että EU ja Eurooppa välittömästi tekevät enemmän Ukrainan tukemiseksi. Hän toteaa, että olemme Ukrainan tulevaisuuden kannalta ratkaisevassa hetkessä ja että Euroopan on nyt käytettävä tilaisuutensa ja uskallettava käyttää jäädytetyt venäläiset varat Ukrainan hyväksi.

– Nyt on todella aika toimia. Nyt on aika näyttää, että me EU:ssa emme halua istua hiljaa katsomossa vaan olla mukana pelikentällä, jolla kyse on Ukrainan ja Euroopan tulevaisuudesta. Aikaa ei ole hukattavaksi. Jäädytetyt venäläiset varat on käytettävä Ukrainan hyväksi nyt ja torstain huippukokouksen on uskallettava tehdä päätöksiä! Henriksson päättää.

Yhteyshenkilöt

Alexander Junellspecialmedarbetare, erityisavustaja (Anna-Maja Henriksson)

Puh:+358 40 019 2744

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.

Wickström: ”Länsi-Uusimaa tarvitsee lisää panostuksia, kun Uudenmaan prikaatin toiminta kehittyy”21.10.2025 18:32:52 EEST | Tiedote

Kansanedustaja Henrik Wickström (RKP) vieraili tänään Uudenmaan prikaatissa Dragsvikissä. Vierailun aikana hän tapasi prikaatin komentajan Mikko Laakkosen sekä Raaseporin kaupunginjohtajan Petra Themanin. Keskusteluissa käsiteltiin prikaatin ajankohtaista toimintaa ja tulevaisuuden näkymiä sekä sitä, miten lisääntynyt sotilaallinen toiminta vaikuttaa alueeseen.

Minister Strand besökte Stockholm: Finland och Sverige måste visa vägen – tillsammans!20.10.2025 12:32:55 EEST | Pressmeddelande

Europa- och ägarstyrningsminister Joakim Strand besökte Stockholm förra veckan tillsammans med näringsminister Sakari Puisto och en delegation bestående av styrelseordföranden från Business Finland, VTT, Finnvera och Finlands industriinvestering (Tesi). Syftet med besöket var att fördjupa samarbetet mellan Finland och Sverige inom bland annat näringsliv, investeringar och teknologisk utveckling.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye