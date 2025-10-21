Daphne Caruana Galizia ‑palkinto 2025 tutkimukselle Venäjän varjolaivastosta

Tutkimusta koordinoi tutkivan journalismin alusta Follow the Money yhteistyössä Alankomaiden, Belgian, Italian, Kreikan, Norjan, Saksan, Tanskan ja Ison-Britannian tiedotusvälineiden kanssa. Se paljasti, kuinka länsimaiset laivanvarustajat ansaitsivat yli kuusi miljardia dollaria myymällä 230 vanhentunutta säiliöalusta Venäjän varjolaivastolle.

Euroopan parlamentin puhemies Roberta Metsola, palkinnosta vastaava varapuhemies Pina Picierno ja palkinnon EU:n laajuisen riippumattoman tuomariston edustajat osallistuivat palkintoseremoniaan, joka pidettiin Euroopan parlamentin Daphne Caruana Galizia ‑lehdistösalissa Strasbourgissa.

Puhemies Metsola sanoi: ”Daphne Caruana Galizia ‑palkinto on kunnianosoitus yhteydelle vapaan lehdistön, demokratian ja rauhan välillä. Vaikka autoritaariset hallinnot pyrkivät hiljentämään totuuden ja vääristämään todellisuutta, Eurooppa osoittaa yhtenäisenä tukensa toimittajille, jotka paljastavat korruptiotapauksia, sekä kaikille niille, jotka eivät suostu vaikenemaan.”

Sadat toimittajat 27 EU-maasta lähettivät kilpailuun töitään 21.5.–31.7.2025 välisenä aikana. Niitä saatiin kaikkiaan 316. Jatkoon pääsi kymmenen työtä, joiden joukosta tuomaristo valitsi voittajatyön.

Lisätietoa palkitusta työstä

Tutkimustyötä johti Follow the Money ‑organisaatio yhteistyössä 13 uutistoimituksen ja 40 toimittajan kanssa. Tutkimuksessa selvisi, kuinka länsimaiset laivanvarustajat ansaitsivat yli kuusi miljardia dollaria myymällä 230 vanhentunutta säiliöalusta Venäjän varjolaivastolle.

Toimittajat paljastivat, että alusten omistusrakenteet ovat hämärät ja että aluksilla ei useinkaan ole riittäviä vakuutuksia, mikä aiheuttaa merkittäviä ympäristöriskejä.

Tutkimustyössä yhdistyvät perinteinen tutkiva journalismi sekä data-analyysi ja satelliittiseuranta. Toimittajat jäljittävät yritysten monimutkaisia omistusrakenteita ja analysoivat laivojen reittejä. Tutkimuksessa myös paljastetaan kaupan aiheuttama inhimillinen kärsimys, joka tuli ilmi vaarallisissa olosuhteissa työskentelevien miehistön jäsenten haastatteluissa.

Reportaasi myös toi päivänvaloon monimutkaisen verkoston, jossa eurooppalaiset toimijat osallistuvat Venäjän-vastaisten pakotteiden kiertämiseen, sekä kahdeksan rekrytointitoimistoa, jotka värväävät varjolaivastoon miehistöä Euroopan rajojen sisällä. Tutkimuksessa myös havaittiin, että näitä toimistoja on Ukrainassa kaksikymmentä.

Lisäksi tuli ilmi 60 varjoaluksen miehistön jäsenten yhteydet eurooppalaisiin yrityksiin. Tämä osoittaa, kuinka tavalliset eurooppalaiset yritykset ovat sotkeutuneet Venäjän sotatalouteen.

Tutkimuksen julkaisivat Follow the Money (Alankomaat), De Tijd (Belgia), Süddeutsche Zeitung (Saksa), WDR (Saksa), NDR (Saksa), The Times (Iso-Britannia), SourceMaterial (Iso-Britannia), IRPIMedia (Italia), NRK (Norja), Danwatch (Tanska), Solomon (Kreikka), Inside Story (Kreikka), OCCRP ja Dialogue Earth.

Tietoa palkinnosta

Euroopan parlamentin tukema palkinto on kunnianosoitus maltalaiselle tutkivalle toimittajalle ja bloggaajalle Daphne Caruana Galizialle, joka murhattiin lokakuussa 2017. Tarkoituksena on palkita vuosittain erinomaista journalismia, joka edistää tai puolustaa Euroopan unionin perusperiaatteita ja -arvoja. Niitä ovat ihmisarvo, vapaus, demokratia, tasa-arvo, oikeusvaltioperiaate ja ihmisoikeudet.

Palkintoa voivat tavoitella ammattitoimittajat ja ammattitoimittajien ryhmät kansallisuudesta riippumatta. He voivat osallistua lähettämällä syväluotaavia töitä, jotka on julkaistu tai esitetty jossakin Euroopan unionin 27 jäsenmaassa toimivassa tiedotusvälineessä.

Itse palkinto ja 20 000 euron palkintosumma kuvastavat Euroopan parlamentin vahvaa tukea tutkivalle journalismille sekä vapaan lehdistön merkitystä kaikkialla maailmassa.

Aiemmat voittajat

2021 - Pegasus-hanke, jota koordinoi Forbidden Stories -ryhmä

2022 - Clément Di Roman ja Carol Valaden dokumenttielokuva ”The Central African Republic under Russian Influence” (ARTE/France24/Le Monde)

2023 - Yhteistutkinta siirtolaisveneen haaksirikosta Pylosin edustalla (Solomon, Forensis, StrgF/ARD ja The Guardian)

2024 - Reportaasi ilman huoltajaa tulleiden maahanmuuttajalasten katoamisista (Lost in Europe)

Kuka oli Daphne Caruana Galizia?

Daphne Caruana Galizia oli maltalainen tutkiva toimittaja, bloggaaja ja korruptiota vastustava aktivisti. Hän raportoi laajamittaisesti korruptiosta, rahanpesusta, järjestäytyneestä rikollisuudesta, kansalaisuuksien myynnistä sekä Maltan hallituksen yhteyksistä niin kutsuttuihin Panaman papereihin. Caruana Galizia joutui häirinnän ja uhkailun kohteeksi, ja hänet murhattiin 16. lokakuuta 2017 autopommi-iskussa. Vastalauseet viranomaisten tavasta hoitaa murhatutkimukset johtivat lopulta pääministeri Joseph Muscat’n eroon. Euroopan parlamentin jäsenet arvostelivat tutkimuksen puutteita ja kehottivat joulukuussa 2019 Euroopan komissiota ryhtymään toimiin.

Lisätietoa