Kokoomuksen Limnéll: FIS:n päätös pitää venäläiset ja valkovenäläiset poissa maailmancupeista on moraalinen linjaus

22.10.2025 13:13:47 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote

Kokoomuksen kansanedustaja ja sotatieteiden tohtori Jarno Limnéll pitää Kansainvälisen hiihtoliiton FIS:n päätöstä jatkaa venäläisten ja valkovenäläisten urheilijoiden poissulkemista maailmancupeista paitsi urheilullisesti perusteltuna, myös moraalisesti välttämättömänä. “Veren tahrimaa lippua ei nosteta takaisin salkoon”, Limnell sanoo. 

Jarno Limnell. Kuvaaja: Kimmo Falck.
- Päätös kertoo, että kansainvälinen urheiluyhteisö ymmärtää edelleen, mitä on käynnissä: sota, jossa Venäjä yrittää murskata itsenäisen valtion ja sen kansan tahdon. Hiihtolatu ei voi olla paikka, jossa sodan unohtaminen normalisoidaan, Limnéll sanoo.

Limnellin mukaan Venäjän yritys palata urheilun pariin on osa sen laajempaa propagandaa.

- Kreml haluaa antaa kuvan, että kaikki on taas normaalia, että maailma on unohtanut ja Venäjä on jälleen osa kansainvälistä yhteisöä. Juuri siksi urheilun porttien sulkeminen on tärkeää: tappamalla siviilejä ja tuhoamalla kaupunkeja ei voi pestä kättään puhtaaksi hiihtoladulla, Limnell toteaa.

Hän muistuttaa, ettei urheilu ole irrallaan politiikasta sodan aikana.

- Urheilun symbolinen voima on valtava, ja se on myös osa informaatiovaikuttamista. Jokainen kilpailuasu, jossa on Venäjän lippu, on viesti ja juuri nyt väärä sellainen. Urheilu ei ole moraaliton saareke, vaan osa yhteistä arvopohjaa, jota demokraattiset yhteiskunnat puolustavat, Limnell sanoo.

Limnellin mukaan Venäjän urheilun rakenteet ovat tiiviisti sidoksissa valtiovaltaan.

- Ne toimivat Putinin hallinnon jatkeena: tukien, rahoittaen ja edustaen samaa valtiota, joka pommittaa Ukrainaa. Myös Valko-Venäjän osallistuminen olisi myöntymistä siihen, että hyökkäyksen mahdollistajalla olisi paikka samassa lähtöviivassa kuin sen uhrilla, hän korostaa.

- FIS:n päätös on viesti solidaarisuudesta, vastuunkannosta ja arvoista. Se kertoo, ettei kansainvälinen yhteisö ole valmis kääntämään katsettaan pois. Tämä päätös tukee myös Ukrainan urheilijoita, monia heistä, jotka ovat menettäneet perheensä, kotinsa tai puolustavat nyt isänmaataan rintamalla, Limnell sanoo.

Lopuksi Limnell muistuttaa, että Venäjän paluu urheiluyhteisöön on mahdollinen vain yhdellä ehdolla.

- Rauha ja paluu urheiluun ovat mahdollisia vasta, kun Venäjä lopettaa hyökkäyssotansa, vetäytyy Ukrainasta ja alkaa kunnioittaa kansainvälistä oikeutta. Sitä ennen ladut pysykööt suljettuina. Veren tahrimaa lippua ei nosteta takaisin salkoon, Limnell päättää.

