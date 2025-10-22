Tunteet, musiikki, liikunta ja kehon rytmit edistävät oppimista
Oppiminen on kokonaisvaltainen kehollinen kokemus. Suvi Saarikallio, Piia Astikainen, Miriam Nokia ja Eero Haapala kertovat, miten oppija virittyy otolliseen oppimisen tilaan – ja mitkä asiat auttavat oppimisessa. Miten hengityksen rytmi liittyy muistamiseen? Miksi tunteet, musiikki tai liikunta tehostavat oppimista?
Oppimisen näkökulmat kuuluvat Jyväskylän yliopistossa musiikkikasvatuksen professori Suvi Saarikallion, kognitiivisen neurotieteen professori Piia Astikaisen, psykologian professori Miriam Nokian ja liikuntalääketieteen yliopistonlehtori Eero Haapalan tutkimuksiin.
Musiikin tuottamia tunne- ja mielialavaikutuksia tutkitaan monitieteisesti Jyväskylän yliopistossa Musiikin, mielen, kehon ja aivojen huippuyksikössä.
Professori Suvi Saarikallio korostaa, että musiikki on tehokasta aivojumppaa – ja hyvä väline saatella kuulija otolliseen oppimisen tilaan.
”Musiikilla on suuri merkitys erityisesti mielialan säätelijänä. Musiikin avulla on helppo saatella itsensä hyväntuuliseen ja energiseen mielialaan, mikä on optimaalista oppimisen kannalta”, sanoo Saarikallio.
Myönteiset tunteet lisäävät kiinnostusta oppimiseen ja vahvistavat halua ponnistella oppimisen eteen.
”Tunteet ohjaavat myös tarkkaavaisuutta: kiinnostava ja palkitseva oppimistilanne sitoo huomion paremmin kuin tylsä tai liian haastava”, sanoo Aktiivinen mieli -tutkimusryhmää johtava professori Piia Astikainen.
Lisää oppimisen ja kehon yhteydestä sekä tunteiden, musiikin tai liikunnan oppimista tukevista vaikutuksista Jyväskylän yliopiston Tiedonportti-digilehdessä:
https://www.jyu.fi/fi/artikkeli/tunteet-musiikki-liikunta-ja-kehon-rytmit-edistavat-oppimista
Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi.
