Raskaana olevien ja alle 7-vuotiaiden lasten maksuttomat influenssarokotukset käynnistyvät Keski-Suomen hyvinvointialueella 25.10.

Raskaana oleville ja alle 7-vuotiaille lapsille tarjotaan tänä syksynä maksuton influenssarokotus neuvoloissa ympäri Keski-Suomen hyvinvointialuetta sekä joukkorokotuspäivinä Palokan neuvolassa. Palokan joukkorokotuspäiviin toivotaan osallistuvan erityisesti jyväskyläläiset ja muuramelaiset raskaana olevat ja alle 7-vuotiaat lapset.

Palokan neuvolassa (Ritopohjantie 25) järjestetään kolme joukkorokotuspäivää:

lauantai 25.10.2025 kello 8–15

lauantai 8.11.2025 kello 8–15

lauantai 29.11.2025 kello 8–12

Rokotukset annetaan ilman ajanvarausta. Suositus on hakea rokote näinä joukkorokotuspäivinä. Tarvittaessa ajan voi varata myöhemmin omasta neuvolasta.

Rokotukset muissa neuvoloissa ajanvarauksella

Kaikissa muissa Keski-Suomen neuvoloissa rokotukset annetaan ajanvarauksella. Verkkoajanvaraus avautuu maanantaina 27.10. kello 8.00 osoitteessa www.hyvaks.fi/asioi-verkossa ja puhelinajanvaraus keskiviikkona 29.10. kello 8.00 neuvolan puhelinpalvelussa 014 266 0141. Kinnulassa rokotusaika varataan neuvolasta numerosta 044 459 6318.

Neuvolassa voidaan samalla antaa myös koronarokote sekä rokottaa raskaana olevan puoliso ja alle kuuden kuukauden ikäisen vauvan vanhemmat. Rokotukseen pyydetään ottamaan mukaan Kela- ja neuvolakortit.

Lisäksi Äänekoskella kokeillaan tänä syksynä 2–6-vuotiaden lasten rokottamista Katvelan ja Kellosepän päiväkodeissa. Nenäsumutteena annettavan influenssarokotteen voi saada vanhemman hakiessa lasta. Rokotuspäivät ovat 3.11., 11.11. ja 24.11. kello 15–17.

Ohje rokotukseen saapuvalle

Rokotukseen ei saa tulla kuumeisena. Lievissä flunssan oireissa rokotteen voi ottaa. Erityisesti joukkorokotuspäivissä on tärkeää muistaa hyvä käsi- ja yskimishygienia. Halutessaan voi käyttää myös omaa maskia.

Rokotukseen tullessa kannattaa pukea päälleen helposti riisuttavat vaatteet, jotta rokotustilanne on mahdollisimman sujuva. Mukaan tulee ottaa Kela- tai ajokortti ja neuvolakortti.

Ajanvarauksella tehtäviin rokotuksiin on hyvä saapua paikalle noin 10 minuuttia ennen varattua aikaa. Rokotuksen jälkeen pitää varautua odottelemaan noin 15 minuutin ajan neuvolassa ennen kotiin lähtöä.

Lisätietoja influenssa- ja koronarokotuksista löydät verkkosivuiltamme osoitteesta www.hyvaks.fi/influenssajakoronarokotukset.