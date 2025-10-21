Sanat ovat tekoja -viestintä- ja haastekampanja Itä-Suomeen

Itä-Suomen etnisten suhteiden neuvottelukunta (ETNO) on huolissaan erityisesti siitä, miten rasistiset puheet ja teot heikentävät lasten ja nuorten turvallisuuden tunnetta ja yhteenkuuluvuutta yhteisöön ja yhteiskuntaan, taustasta riippumatta. Jaamme yhteisen vastuun lapsiemme ja nuortemme hyvinvoinnista ja tulevaisuudesta.

Moninaisessa Suomessa on tärkeää sekä ymmärtää että vaalia turvallista keskustelukulttuuria. Myös päättäjien tulee tiedostaa vastuunsa hyvien väestösuhteiden, yhteiskunnan hyvinvoinnin ja turvallisuuden rakentamisessa.

”Rasistiset puheenvuorot osana keskustelua eivät ole millään tavoin hyväksyttäviä eivätkä edistä Suomen linjaamia hyviä väestösuhteita ja kansainvälistymistä”, toteaa Itä-Suomen ETNOn puheenjohtaja ja Suonenjoen kaupunginjohtaja Juha Piiroinen.

Kampanjassa innostetaan aikuisia puhaltamaan hyvää henkeä suomalaiseen keskustelukulttuuriin. Haastamme eri organisaatioita mukaan Itä-Suomessa viestintäkampanjaan Sanat ovat tekoja.

Voit osallistua siihen kirjoittamalla esimerkiksi sosiaaliseen mediaan tai tekemällä mielipidekirjoituksen aiheesta. Kannustamme toimijoita myös yhteisiin kirjoituksiin. Pyydämme lisäämään kirjoituksiin tunnistetietoja kampanjasta kuten esimerkiksi Sanat ovat tekoja -kampanja ja Itä-Suomen ETNO.

Mikä on ETNO?

Valtioneuvoston asetuksessa etnisten suhteiden neuvottelukunnasta (771/2015) säädetään valtakunnallisen neuvottelukunnan lisäksi seitsemästä alueellisesta neuvottelukunnasta, joista yksi on Itä-Suomen ETNO toimialueenaan Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala.

Alueellisen neuvottelukunnan tehtävänä on edistää vuoropuhelua ja yhteistyötä maahanmuuttajien, etnisten vähemmistöjen, viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen välillä. ETNO toimii asiantuntijaelimenä tekemällä esityksiä ja aloitteita maahanmuutto- ja kotouttamispolitiikan eri osa-alueiden kehittämiseksi.

Itä-Suomen ETNOn kokoonpano: Joensuun seudun monikulttuuriyhdistys ry, Kulttuurikeskus Nadezhda ry, Kuopion Setlementti Puijola ry, Monikulttuurityö Mimosa ry, Suomen Punainen Risti Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit, Suomi-Venäjä-seura Savonlinnan osasto, Itä-Suomen aluehallintovirasto, Etelä-Savon hyvinvointialue, Itä-Suomen yliopisto, Ammattiopisto Samiedu, Joensuun kaupunki, Kiteen kaupunki, Kuopion kaupunki, Iisalmen kaupunki, Mikkelin kaupunki, Rantasalmen kunta, Taiteen edistämiskeskus ja Pohjois-Karjalan maakunnallinen nuorisovaltuusto, Sivistysala ry ja STTK ry.