Sanat ovat tekoja -viestintä- ja haastekampanja Itä-Suomeen
Itä-Suomen alueellinen etnisten suhteiden neuvottelukunta (ETNO) lanseeraa Sanat ovat tekoja -viestintä- ja haastekampanjan osana toimikauden (2025–2029) vaikuttavuus- ja toimintasuunnitelmaa. Neuvottelukunnassa on edustettuna 20 toimijaa Itä-Suomesta.
Itä-Suomen etnisten suhteiden neuvottelukunta (ETNO) on huolissaan erityisesti siitä, miten rasistiset puheet ja teot heikentävät lasten ja nuorten turvallisuuden tunnetta ja yhteenkuuluvuutta yhteisöön ja yhteiskuntaan, taustasta riippumatta. Jaamme yhteisen vastuun lapsiemme ja nuortemme hyvinvoinnista ja tulevaisuudesta.
Moninaisessa Suomessa on tärkeää sekä ymmärtää että vaalia turvallista keskustelukulttuuria. Myös päättäjien tulee tiedostaa vastuunsa hyvien väestösuhteiden, yhteiskunnan hyvinvoinnin ja turvallisuuden rakentamisessa.
”Rasistiset puheenvuorot osana keskustelua eivät ole millään tavoin hyväksyttäviä eivätkä edistä Suomen linjaamia hyviä väestösuhteita ja kansainvälistymistä”, toteaa Itä-Suomen ETNOn puheenjohtaja ja Suonenjoen kaupunginjohtaja Juha Piiroinen.
Kampanjassa innostetaan aikuisia puhaltamaan hyvää henkeä suomalaiseen keskustelukulttuuriin. Haastamme eri organisaatioita mukaan Itä-Suomessa viestintäkampanjaan Sanat ovat tekoja.
Voit osallistua siihen kirjoittamalla esimerkiksi sosiaaliseen mediaan tai tekemällä mielipidekirjoituksen aiheesta. Kannustamme toimijoita myös yhteisiin kirjoituksiin. Pyydämme lisäämään kirjoituksiin tunnistetietoja kampanjasta kuten esimerkiksi Sanat ovat tekoja -kampanja ja Itä-Suomen ETNO.
Mikä on ETNO?
Valtioneuvoston asetuksessa etnisten suhteiden neuvottelukunnasta (771/2015) säädetään valtakunnallisen neuvottelukunnan lisäksi seitsemästä alueellisesta neuvottelukunnasta, joista yksi on Itä-Suomen ETNO toimialueenaan Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala.
Alueellisen neuvottelukunnan tehtävänä on edistää vuoropuhelua ja yhteistyötä maahanmuuttajien, etnisten vähemmistöjen, viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen välillä. ETNO toimii asiantuntijaelimenä tekemällä esityksiä ja aloitteita maahanmuutto- ja kotouttamispolitiikan eri osa-alueiden kehittämiseksi.
Itä-Suomen ETNOn kokoonpano: Joensuun seudun monikulttuuriyhdistys ry, Kulttuurikeskus Nadezhda ry, Kuopion Setlementti Puijola ry, Monikulttuurityö Mimosa ry, Suomen Punainen Risti Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen piirit, Suomi-Venäjä-seura Savonlinnan osasto, Itä-Suomen aluehallintovirasto, Etelä-Savon hyvinvointialue, Itä-Suomen yliopisto, Ammattiopisto Samiedu, Joensuun kaupunki, Kiteen kaupunki, Kuopion kaupunki, Iisalmen kaupunki, Mikkelin kaupunki, Rantasalmen kunta, Taiteen edistämiskeskus ja Pohjois-Karjalan maakunnallinen nuorisovaltuusto, Sivistysala ry ja STTK ry.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Itä-Suomen ETNOn puheenjohtaja Juha Piiroinen, Suonenjoen kaupunki, p. 044 758 1403
Itä-Suomen ETNOn varapuheenjohtaja Zeynep Niiranen, p. 044 717 4067
Itä-Suomen ETNOn koordinaattori Kirsi-Maria Nieminen, Pohjois-Savon ELY-keskus, p. 050 312 8906
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pohjois-Savon ELY-keskus
Pohjois-Savossa syyskuussa 12 921 työtöntä työnhakijaa21.10.2025 08:07:06 EEST | Tiedote
Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Pohjois-Savossa syyskuussa 11,4 %. Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi Pohjois-Savossa koko maata voimakkaammin.
Avustushakuja auki ELY-keskuksissa17.10.2025 10:00:00 EEST | Tiedote
ELY-keskuksissa avautuu 17.10.2025 useita rakennettuun ja luonnonympäristöön liittyviä avustushakuja. Haettavissa on avustuksia muun muassa rakennusperinnön hoitoon, luonnonhoitoon ja vesistöjen kunnostamiseen. Hakuajat päättyvät 1.12.2025.
Kunnostustoimenpiteitä Kehvontiellä10.10.2025 13:01:28 EEST | Tiedote
Tien kunnostustoimenpiteet alkavat Kehvontiellä (maantie 16279) Siilinjärvellä viikolla 42.
Yhteenveto päättyneestä levätilanteen seurannasta Kallavedellä ja muilla Pohjois-Savon järvillä2.10.2025 11:05:06 EEST | Tiedote
Läpi kesän jatkuneen viikoittaisen levätilanneseurannan viimeisellä viikolla syyskuun lopussa viikolla 39 ei havaittu sinileväesiintymiä yhdelläkään Pohjois-Savon vakioseurantapaikoista, eivätkä myöskään kansalaiset ilmoittaneet levähavaintoja. Vuoden 2025 viikottainen leväseuranta päättyi ja jatkuu taas vuoden 2026 kesäkuussa.
Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 25.9.202525.9.2025 12:26:43 EEST | Tiedote
Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 81,70. Taso on 22 cm alle ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon. Pinta on noussut 3 cm kesän alimmasta tasosta. Virallisten vesiväylien kulkusyvyydet ovat rajoittuneet hieman, sillä Kallaveden väylät on mitoitettu tason 81,75 mukaan. Tavalliset huviveneilijät saavat olla tarkkana riittävän kulkusyvyyden kanssa merkitsemättömillä vesillä. Useimmat tämän tarkastelun järvet ovat olleet tämänhetkistä pintaa alempana vuonna 2019. Iisalmen reitillä säännöstellyissä Kiuruvedessä, Porovedessä ja Onkivedessä virtaamat ovat edelleen pieniä. Näissä järvissä kaikki lähtevä virtaama menee patoluukkujen kautta, joten pinnan taso ei pääse samalla tavalla laskemaan kuin luonnon koskien kautta purkavissa järvissä. Iisalmen reitin kaikki säännöstelyt selvisivät niukasti lupa-alarajojen yläpuolella kuivuusjakson yli. Nyt on noustu noin 5 cm. Nilsiän reitin vedenpinnat ovat noin 10 cm keskimääräistä alemmat, mutta Juojärvi on jo 5 cm yli ajankohdan keskiar
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme