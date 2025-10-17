Ilmoita vuoden 2026 siirtokeskeytystarpeista marraskuun loppuun mennessä
Kantaverkkoon liittyneiden haarajohtojen investointi-, korjaus- ja huoltotyöt aiheuttavat siirtokeskeytyksiä kantaverkkoon. Pyydämme asiakkaitamme ilmoittamaan vuoden 2026 siirtokeskeytystarpeet 30.11. mennessä.
Kantaverkon sähkönsiirto joudutaan toisinaan keskeyttämään paikallisesti verkon kunnossapidon, korjauksen tai rakennustöiden vuoksi. Myös kantaverkkoon liittyneiden jakeluverkko- ja tuotantoyhtiöiden haarajohtojen korjaustyöt vaativat kantaverkon sähkönsiirron keskeytyksiä. Keskeytysten tarve kasvaa samalla, kun kantaverkon verkko-omaisuus lisääntyy ja asiakkaiden liittymispisteitä tulee nopealla tahdilla lisää.
Toivomme asiakkailta pitkäjänteistä verkkoon liittyvien töiden suunnittelua ja ilmoitusta tulevan vuoden siirtokeskeytystarpeista hyvissä ajoin ennakkoon. Tavoitteenamme on siirtokeskeytysten yhteinen koordinointi, jotta vaikutukset asiakkaille ja sähkömarkkinoille jäisivät mahdollisimman vähäisiksi.
Oma Fingridissä voi esittää tulevia keskeytystarpeita useiksi vuosiksi eteenpäin
Siirtokeskeytysten ruuhka-aikaa ovat perinteisesti kaikki kesäkuukaudet, heinäkuuta lukuun ottamatta. Keskeytystarpeen sijoittaminen ruuhka-aikojen ulkopuolelle voi helpottaa sen aikatauluttamista.
Siirtokeskeytystarpeet vuodelle 2026 ilmoitetaan viimeistään 30.11. mennessä Oma Fingrid -palvelussa. Näiden tietojen ja kantaverkon omien tarpeiden perusteella Fingrid yhteensovittaa seuraavan vuoden siirtokeskeytykset asiakkaiden ja palvelutoimittajien kanssa ja tekee siirtokeskeytysten kausisuunnitelman.
Yllättävistä siirtokeskeytystarpeista voi ilmoittaa myös myöhemmin.
Lisätiedot:
Veijo Siiankoski, Fingrid Oyj
Lisätietoja myös Fingridin käyttöasiantuntijoilta.
Oma Fingrid: https://oma.fingrid.fi/
Oma Fingrid -tuki: Ari Tuononen
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi
Tietoja julkaisijasta
Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö. Turvaamme asiakkaille ja yhteiskunnalle kustannustehokkaasti varman sähkön ja muovaamme tulevaisuuden puhdasta ja markkinaehtoista sähköjärjestelmää.
Fingrid välittää. Varmasti.
www.fingrid.fi
