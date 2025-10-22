Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto

Venäläisen kaasun ja öljyn tuontikielto: Euroopan parlamentin kanta hyväksytty

22.10.2025 13:38:30 EEST | Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto | Tiedote

    Esitys kaasun ja öljyn tuontikiellosta on vastaus energiatoimitusten välineellistämiseen.

    Euroopan parlamentti päätti keskiviikkona, että se on valmis neuvotteluihin jäsenmaita edustavan neuvoston kanssa lainsäädännöstä, joka lopettaisi kaasun tuonnin Venäjältä. Vastuuvaliokunnat (teollisuus sekä kansainvälinen kauppa) hyväksyivät 16.10. aiheesta mietinnön, joka muodostaa parlamentin kannan neuvotteluihin. Sen mukaan lopullinen kielto astuisi voimaan 1.1.2027.

    Neuvosto hyväksyi kantansa maanantaina 20.10., joten neuvottelut lain lopullisesta muodosta voivat nyt alkaa.

    Esitykset energiantuonnin lopettamisesta ovat vastaus Venäjän tapaan käyttää systemaattisesti energiatoimituksia geopoliittisena aseena. Tämä tilanne on jatkunut vuosikymmeniä ja kärjistynyt Venäjän hyökättyä Ukrainaan keväällä 2022. Hyökkäyksen yhteydessä maa manipuloi tahallaan markkinoita saaden energian hinnat nousemaan yli kahdeksankertaiseksi verrattuna aiempaan, mikä aiheutti useissa jäsenmaissa taloudellista epävakautta, inflaatiopainetta ja saatavuusongelmia.

