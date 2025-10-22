Vuoden 2025 Saharov-palkinnon saavat Andrzej Patšobut ja Mzia Amaglobeli

Ilmoittaessaan palkinnonsaajat keskiviikkona parlamentin istuntosalissa Euroopan parlamentin puhemies Roberta Metsola sanoi: "Tämän vuoden Saharov-palkinto, joka myönnetään valkovenäläiselle Andrzej Patšobutille ja georgialaiselle Mzia Amaglobelille, on kunnianosoitus toimittajien rohkeudelle ja inspiroi kaikkia niitä, jotka eivät suostu vaikenemaan. Kumpikin heistä on maksanut kovan hinnan totuuden puhumisesta vallanpitäjille, ja samalla heistä on tullut vapauden ja demokratian puolesta taistelun symboleja. Euroopan parlamentti on heidän ja kaikkien muiden vapautta vaativien tukena.”

Andrzej Patšobut on toimittaja, esseisti, bloggaaja ja aktivisti, joka kuuluu Valko-Venäjän puolalaisvähemmistöön. Hänet tunnetaan Lukašenkan hallinnon avoimesta kritiikistä sekä historiasta ja ihmisoikeuksista kirjoittamistaan teksteistä, ja hänet on pidätetty useita kertoja. Hän on ollut vangittuna vuodesta 2021 ja tuomittu kahdeksaksi vuodeksi rangaistussiirtolaan, minkä seurauksena hänen terveytensä on heikentynyt. Vaikka hän ei saa tarvitsemaansa sairaala hoitoa, Patšobut taistelee edelleen vapauden ja demokratian puolesta. Hänen nykyinen terveydentilansa on tuntematon, eikä hänen perheensä saa vierailla hänen luonaan.

Parlamentti vaati 15.3.2023 hyväksymässään päätöslauselmassa Andrzej Patšobutin välitöntä ja ehdotonta vapauttamista ja totesi, että häntä vastaan nostetut syytteet olivat poliittisesti motivoituja ja niiden tavoitteena on riippumattomien äänten vaimentaminen sekä sananvapauden ja yhdistymisvapauden tukahduttaminen.

Mzia Amaglobeli, georgialainen toimittaja ja Batumelebi- ja Netgazeti ‑verkkotiedotusvälineiden johtaja, pidätettiin tammikuussa 2025 osallistuttuaan hallituksen vastaisiin mielenosoituksiin Georgiassa. Elokuussa hänet tuomittiin poliittisista syistä kahden vuoden vankeusrangaistukseen. Amaglobeli on Georgian itsenäistymisen jälkeen ensimmäinen naispuolinen poliittinen vanki ja sananvapauden puolustaja. Hänestä on tullut Georgian demokratiaa kannattavan protestiliikkeen keulakuva, joka on vastustanut hallitsevan Georgialainen unelma -puolueen hallintoa kiistanalaisten lokakuun 2024 vaalien jälkeen.

Parlamentti vaati 19.6.2025 hyväksymässään päätöslauselmassa Mzia Amaglobelin välitöntä ja ehdotonta vapauttamista Georgiassa ja tuomitsi maan hallinnon järjestelmälliset hyökkäykset demokraattisia instituutioita, poliittista oppositiota, riippumattomia tiedotusvälineitä, kansalaisyhteiskuntaa ja oikeuslaitoksen riippumattomuutta vastaan.

Parlamentti tukee demokratian ja sananvapauden puolustajia

Parlamentti on Valko-Venäjän demokraattisen opposition tukija ja myönsi sille mielipiteenvapauden Saharov-palkinnon vuonna 2020. Toukokuussa 2024 puhemies Roberta Metsola allekirjoitti aiesopimuksen Euroopan parlamentin ja Valko-Venäjän demokraattisten voimien välisen yhteistyön vahvistamisesta. Strasbourgissa 22. lokakuuta 2025 pidetyssä täysistunnossa parlamentti toivotti tervetulleiksi kaksi merkittävää Valko-Venäjän oppositiojohtajaa, Sjarhei Tsihanouski ja Svjatlana Tsihanouskaja, ja hyväksyi samana päivänä uuden päätöslauselman Valko-Venäjän tilanteesta.

Georgian osalta parlamentti kehotti marraskuussa 2024 maata järjestämään uudet vaalit lokakuussa 2024 pidettyjen kiistanalaisten vaalien jälkeen. Heinäkuussa 2025 mepit hyväksyivät päätöslauselman, jossa he paheksuivat demokratian heikentymistä ja sortoa Georgiassa sekä totesivat, että Georgian nykyinen hallitus vaarantaa maan EU-jäsenyysprosessin. Parlamentti kehotti EU:ta ja jäsenvaltioita määräämään kahdenvälisiä ja koordinoituja henkilökohtaisia pakotteita Georgialaisen unelman keskeisille virkamiehille. Mepit pyysivät myös Euroopan komissiota tarkastelemaan EU:n ja Georgian välisen assosiaatiosopimuksen täytäntöönpanoa.

Mielipiteenvapauden Saharov-palkinto

Neuvostoliittolaisen fyysikon ja poliittisen toisinajattelijan Andrei Saharovin mukaan nimetty mielipiteenvapauden Saharov-palkinto on EU:n merkittävin kunnianosoitus ihmisoikeuksien puolustajien työlle. Parlamentti on myöntänyt palkinnon vuosittain vuodesta 1988 lähtien yksittäisille ihmisille, ryhmille ja järjestöille, jotka ovat edistäneet merkittävästi ihmisoikeuksia, sananvapautta ja demokraattisia arvoja.

Useat Saharov-palkinnon saajat ovat myöhemmin saaneet myös Nobelin rauhanpalkinnon. Viimeksi vuoden 2024 Saharov-palkinnon saanut Maria Corina Machado Venezuelasta sai vuoden 2025 Nobelin rauhanpalkinnon. Muita esimerkkejä ovat Nelson Mandela, Malala Yousafzai, Denis Mukwege ja Nadia Mourad.

Aikaisempien Saharov-palkinnon saajien luettelo on saatavilla täällä.

