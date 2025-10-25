Amcham Finland julkaisi strategiset suosituksensa Suomen työvoimapohjan turvaamiseksi kansainvälisten osaajien avulla

Keskustelut kokosivat yhteen yritysmaailman, akateemisen sektorin ja julkishallinnon johtavia asiantuntijoita tarkastelemaan Suomen koko kansainvälistä osaajapolkua koulutuksen, rekrytoinnin, kotouttamisen ja sitouttamisen näkökulmista.

“Suomen hyvinvointivaltio perustuu siihen, että ihmiset tekevät työtä, maksavat veroja ja pitävät palvelut käynnissä. Väestön ikääntyessä tämä perusta horjuu — ja strateginen maahanmuuttopolitiikka on keino varmistaa, että valot pysyvät päällä,” sanoo Amcham Finlandin toimitusjohtaja Alexandra Pasternak-Jackson ja jatkaa: “Jotta Suomi hyötyy aidosti kansainvälisestä osaamisesta, koulutuksen on johdettava työhön, byrokratiaa on purettava ja kotoutumisen kautta on varmistettava, että osaajiin tehty investointi palautuu verotuloina ja pysyvänä työpanoksena.”

Suositukset jakautuvat kolmeen pääalueeseen:

Osaajapolkujen rakentaminen:

Laajennetaan aiemman työkokemuksen hyväksilukua opinnoissa jo ennen tutkinto-ohjelmaan hakeutumista, tehdään työharjoittelusta pakollinen osa tutkintojen suorittamista ja rakennetaan yhteisiä osaajapankkeja, joiden kautta pk-yritykset voivat löytää korkeakouluharjoittelijoita sekä vastavalmistuneita työntekijöitä rekrytointinsa tueksi.

Strateginen rekrytointi:

Poistetaan saatavuusharkinta, luodaan keskitetty ulkomaisten tutkintojen tunnustamisen tietokanta ja kehitetään alakohtaisia rekrytointi- ja kotouttamismalleja, jotka huomioivat eri toimialojen ja ammattiryhmien erityistarpeet sekä alueelliset työvoimapuutteet.

Kotouttaminen ja sitouttaminen:

Käynnistetään kuntien kulttuurisen valmiuden ohjelmia, joissa tuetaan organisaatioita kansainvälisissä rekrytoinneissa, otetaan käyttöön ammattialakohtaiset kielikoulutuspalvelusetelit ja vakiinnutetaan englanninkielinen varhaiskasvatus ja perusopetus osaksi kuntien peruspalveluita, jotta kansainvälisten osaajien koko perhe voi juurtua Suomeen pysyvämmin.

Täysi lista politiikkasuosituksista on saatavilla englanniksi osoitteessa:https://amcham.fi/wp-content/uploads/2025/10/251410-Securing-Finlands-Future-with-the-Help-of-Foreign-Talent.pdf