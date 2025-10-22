Susi tai koirasusi puri ajokoiraa Rautjärvellä
Suomenajokoira Lempi joutui tiistaina 21. lokakuuta petoeläimen, joko suden tai koirasuden, hyökkäyksen kohteeksi Rautjärvellä. Pahasti purtu ajokoira lopetettiin eläinklinikalla.
Hyökkäys jänisajossa olleen Lempin kimppuun tapahtui lähestulkoon talon pihassa Väärämäen kylällä.
– Tapahtumapaikka oli kuusikossa vain 50 metrin päässä asutusta talosta. Lähimmät piharakennukset olivat vain parinkymmenen metrin päässä hyökkäyspaikasta, koiran omistaja kertoo.
Lempi oli kuitenkin onnistunut pääsemään karkuun hyökkääjältään. Se tuli talon pihaan, josta talon asukkaat ennättivät nähdä koiran. Tappelukaveri ei näyttäytynyt ja Lempi jatkoi pihasta matkaansa tietä myöten autolle, jossa sen kanssa metsällä ollut isäntä odotteli.
Isäntä huomasi koirasta valuvan verta. Siinä vaiheessa Lempi alkoi jo näyttää huonovointiselta. Se kiidätettiin Parikkalaan eläinlääkäriin ja sieltä vielä Kouvolaan eläinklinikalle.
Lempissä oli useita pistomaisia haavoja rintaontelossa ja vatsassa. Ennuste niistä selviämisestä oli huono, joten koira päädyttiin lopettamaan.
Tapahtumapaikalla vain harmaita karvoja
Petojen jälkiin perehtynyt paikallinen asiantuntija kävi myöhemmin tarkistamassa hyökkäyspaikan ja löysi sieltä harmaita karvoja. Paikalle jääneet karvat olivat varmuudella koiraeläimestä ja ne viedään DNA-tutkimukseen.
– Paikalla ei kuitenkaan ollut esimerkiksi sorkkien jälkiä, joita olisi jäänyt villisiasta, jos hyökkääjä olisi ollut sika suden tai koirasuden sijaan, koiranomistaja sanoo.
Lempi oli erinomainen jäniskoira, jonka ajosta kaadettiin viiden vuoden aikana peräti 99 jänistä.
– Lempi oli varma jäniskoira, joka ei sotkeutunut sorkkaeläimiin koskaan. Se oli aika herkkä luonteeltaan ja jätti kissatkin rauhaan, kun kerran sai sellaiselta nenilleen.
– Eniten tässä harmittaa 9-vuotiaan tyttäreni puolesta. Juttelimme hiljattain seudulla liikkuvista susista ja hän kysyi, voisiko susi tappaa Lempin. Nyt joudun kertomaan hänelle menetyksestä, vaikka olin aiemmin vakuutellut, ettei Lempille käy mitään.
Metsästäjäliitto: susikanta saatava yhteiskunnallisesti kestävälle tasolle
Suomen Metsästäjäliitto kiirehtii suden kannanhoidollisen metsästyksen aloittamista. Sen avulla susikanta voitaisiin palauttaa yhteiskunnallisesti kestävälle tasolle. Lisäksi jahtitilanteet opettaisivat susia takaisin ihmis- ja koira-arkuuteen, mikä myös vähentäisi susivahinkoja.
Esitettyä 273 suden suotuisan suojelutason viitearvoa liitto pitää kohtuuttomana. Ruotsissa esitetty taso on 170 sutta. Tieteilijöiden mukaan Ruotsin kannan geneettisen elinvoimaisuuden varmistamiseen riittää, että maahan tulee vähintään yksi susi joka kolmas vuosi.
– Suomessa on yksi susipopulaatio ja se on yhteydessä Venäjän susiin. Maahamme tulee Venäjältä kymmenittäin susia. Susiemme geneettinen elinvoima on varmistettu, joten suojelun viitearvo tulisi olla Ruotsin tasolla, toteaa Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Jaakko Silpola.
Metsästäjäliitto, MTK ja Paliskuntain yhdistys ovat yhteisessä kannanotossaan vaatineet kiintiömetsästyksen ulottamista kaikkiin suurpetoihin.
Yhteyshenkilöt
Jaakko SilpolaToiminnanjohtajaMetsästäjäliittoPuh:050 406 4836jaakko.silpola@metsastajaliitto.fi
Suomen Metsästäjäliitto on valtakunnallinen metsästäjien etujärjestö, jonka jäseninä on noin 145 000 metsästäjää ja 2 700 metsästysseuraa. Tehtävämme on edistää metsästystä, luontoelämyksiä ja luonnonvarojen kestävää käyttöä.
Susi repi hirvikoiran palasiksi Kankaanpäässä22.10.2025 10:49:03 EEST | Uutinen
Susi hyökkäsi hirvenjäljillä olleen harmaan norjanhirvikoiran kimppuun ja repi uhrinsa kappaleiksi Satakunnan Kankaanpäässä 19. lokakuuta. Koirasta ei ollut löytöpaikalla jäljellä kuin rippeet, jotka olisivat omistajan mukaan mahtuneet taskuun.
Turvallisuus ennen kaikkea: Metsästäjäliitto muistuttaa neljästä aseturvallisuuden perussäännöstä21.10.2025 15:46:48 EEST | Uutinen
Tuoreet metsästysonnettomuudet Juvalla ja Eurajoella ovat herättäneet metsästäjäyhteisössä vakavaa huolta. Metsästäjäliitto korostaa, että yksikin onnettomuus on liikaa, ja että turvallisuus on jokaisen metsästäjän vastuulla. – Metsästyksen turvallisuus alkaa asenteesta. Kun tuttuja asioita kerrataan säännöllisesti, ne pysyvät mielessä yllättävissäkin tilanteissa, sanoo liiton metsästysampumapäällikkö Jussi Partanen. Kertaa neljää aseturvallisuusohjetta Partasen mukaan jokaisessa jahtiporukassa olisi hyvä pitää lyhyt aseturvallisuuskertaus ennen jahtia, vaikka asiat tuntuisivat itsestään selviltä. – Turvallisuus ei ole vain oma asia, vaan myös jahtikaverin. Jos siis huomaat toisen toimivan turvattomasti, sinulla on velvollisuus puuttua asiaan. Jos taas sinulle itsellesi huomautetaan aseturvallisuuden paremmasta haltuunotosta, ota palaute vastaan vakavasti ja rakentavasti, Partanen muistuttaa. Neljä ehdotonta aseturvallisuusohjetta Kohtele asetta aina kuin se olisi ladattu. Älä koskaan
Susi vei mäyräkoiran suoraan peuranajosta Porissa21.10.2025 09:42:54 EEST | Uutinen
Susi nappasi 1,5-vuotiaan mäyräkoiran kesken vilkkaimman peuranajon Porissa 19. lokakuuta.
Susi tappoi nuoren hirvikoiran Keiteleellä20.10.2025 10:02:49 EEST | Uutinen
Harmaa norjanhirvikoira Martta ei ennättänyt lauantaina 18. lokakuuta vielä päästä hirven jäljille, kun haku loppui suden hampaisiin. Keiteleen alueella liikkuva yksinäinen susi otti nyt todennäköisesti jo toisen uhrinsa.
Susi tavoitteli lammaskoiraa kotipihassa Perhossa15.10.2025 09:46:09 EEST | Uutinen
Islanninlammaskoira Mori oli kotipihallaan, kun susi tavoitteli sitä myöhään lauantaina 11. lokakuuta Perhossa. Pihassa oli koko illan ajan liikuttu, ja osa perheen miesväestä oli vain 30 metrin päässä tapahtuman aikana.
