Kutsu COP30-briiffitilaisuuteen: “Matkalla kohti kolmen asteen maailmaa – vailla ilmastojohtajaa?”

Tiistai 28.10. klo 9-10:30 - Tiedekulma, Helsingin yliopisto (Yliopistonkatu 4)

Tilaisuudessa on kahvitarjoilu alkaen klo 8:30

Toimittajilla ja yleisöllä on mahdollisuus esittää puhujille kysymyksiä

Lämpimästi tervetuloa Helsingin yliopiston Tiedekulmaan keskustelemaan kansainvälisen ilmastopolitiikan polttavista kysymyksistä Belémin COP30-ilmastokokouksen alla. Puhujien joukossa ovat Brasilian Suomen suurlähettiläs Luís Antonio Balduíno Carneiro, vanhempi tutkija ja CREA-tutkimusinstituutin perustaja Lauri Myllyvirta, Ulkopoliittisen instituutin tutkija Karoliina Pietarila, Euroopan komission Suomen edustuston tiedotuspäällikkö Ismo Ulvila, Sitran entinen toimitusjohtaja, dosentti Mari Pantsar ja Suomen Lähetysseuran johtava vaikuttamistyön asiantuntija, dosentti Niko Humalisto. Tilaisuuden juontaa Greenpeacen ilmasto- ja energia-asiantuntija Kaisa Kosonen.

Valtioiden nykyinen ilmastopolitiikka on viemässä maailmaa yli 3 asteen kuumenemiseen, arvioi YK vuoden 2024 lopulla. Tämä johtaisi muun muassa Amazonin sademetsän kuivumisen riskin lisääntymiseen ja voisi hidastaa pohjoista pallonpuoliskoa lämmittävää AMOC-merivirtaa arvaamattomin seurauksin. Kymmenen vuotta Pariisin sopimuksen solmimisen jälkeen ennätyspäästöt jatkuvat ja ensimmäiset keikahduspisteet on ylitetty.

Tilanteen kiireellisyydestä huolimatta, Pariisin ilmastosopimuksen osapuolista yli kaksi kolmasosaa ei ole lokakuun puoliväliin mennessä toimittanut uusia ilmastositoumuksia, joiden laatimisen myös YK:n kansainvälinen tuomioistuin (ICJ) vahvisti alkusyksystä valtioita sitovaksi velvollisuudeksi.



Ohjelma: kaksi keskustelua ilmastokriisin muuttuvista kasvoista





Klo 9:00-9:10: Tilaisuuden avaus

Juontajan Kaisa Kososen keskustelu Brasilian Suomen suurlähettilään Luís Antonio Balduíno Carneiro kanssa

Klo 9:10-9:40: Paneelikeskustelu osa 1: Kuka ottaa maailman ilmasto- ja energiajohtajuuden?

Keskustelijat: vanhempi tutkija ja CREA-tutkimusinstituutin perustaja Lauri Myllyvirta ja Ulkopoliittisen instituutin tutkija Karoliina Pietarila.

Kiinan päästöt kääntyvät laskuun ja BRICS-maat, mukaan lukien Intia ja COP30-isäntämaa Brasilia, vahvistavat asemiaan energiasiirtymän uudessa maailmantaloudessa. Yhdysvallat on jälleen vetäytynyt Pariisin sopimuksesta. EU ratsastaa edelleen mielellään ilmastojohtajaimagollaan - mutta ei ole saanut uutta 2040 ilmastotavoitettaan sovittua.

Mistä löytyy nyt globaalia ilmasto- ja energiajohtajuutta? Mitä BRICS-maat tekevät COP30-kokouksessa? Entä EU?

Klo 9:40-10:10: Paneelikeskustelu osa 2: Sopeutumisen aikakausi – elämmekö kuin mitään ei olisi tapahtumassa?

Keskustelijat: Euroopan komission Suomen edustuston tiedotuspäällikkö Ismo Ulvila, Sitran entinen toimitusjohtaja, dosentti Mari Pantsar ja Suomen Lähetysseuran johtava vaikuttamistyön asiantuntija, dosentti Niko Humalisto

COP30-kokoukseen mennessä maailman maiden tulee jättää ilmastosuunnitelmansa vuodelle 2035 ja tulos on jo selvillä: maailma on matkalla lähes kolme astetta kuumempaan tulevaisuuteen. Helleaallot, maastopalot ja heikkenevä ruokaturva ovat vasta alkusoittoa. Vaikka Eurooppa on maailman nopeimmin lämpenevä maanosa, edes me emme ole valmistautuneet nopeasti kasvaviin ilmastoriskeihin – varoituksista, resursseista ja tiedosta huolimatta. Samaan aikaan matalan koulutustason ja velkakierteen mailla ei aina ole edes mahdollisuutta sopeutua.

Mitä tarkoittaa oikeudenmukainen sopeutuminen maailmassa, jossa lähtökohdat ovat täysin eriarvoiset? Mikä on ilmastokriisin todellinen hintalappu - ja kuka sen maksaa?

Klo 10:10-10:30: Yleisökysymykset ja kommentit

Klo 10:30: Tilaisuus päättyy