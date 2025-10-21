SDP:n Joona Räsänen: Orpo ja Purra vievät Suomea kovaa vauhtia EU:n tarkkailuluokan etupulpettiin
-Petteri Orpon hallitus kaasutti velkaralliautollaan Suomen EU:n nopeiten velkaantuvaksi maaksi. Suomi on jo aiemmin viety EU:n tarkkailuluokan porstuaan ja tätä menoa löydämme kohta itsemme luokan etupulpetista. Velkajarrua saa jo nyt käyttää, toteaa kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan vastaava Joona Räsänen (sd).
Syykin julkisen talouden heikkoon tilaan on selvä: kasvu laahaa ja työllisyys heikkenee. Näin verotulot ovat romahtaneet ja tämä näkyy myös uusimmassa lisätalousarviossa. Eduskunta käsitteli lisätalousarviota tänään.
-Jälleen yhden surullisen esimerkin hallituksen politiikasta antaa tänään eduskunnassa keskustelussa oleva vuoden kolmas lisätalousarvio, jossa verotuloarviota on pudotettu yli 700 miljoonalla. Tässä tilanteessa on täysin edesvastuutonta tehdä kallis ja tehoton yhteisöveroale velaksi, Räsänen moittii.
Yhteyshenkilöt
Joona RäsänenKansanedustajaPuh:050 547 5590joona.rasanen@eduskunta.fi
Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA
