Mökin elektroniikka kannattaa laittaa talviteloille – ”Pienellä vaivalla säästää jopa satoja euroja”
Elektroniset laitteet kannattaa laittaa asianmukaiseen säilöön talveksi erityisesti vapaa-ajan asunnoissa, jotka eivät ole ympärivuotisessa käytössä. Ennakoimalla voi vähentää mökin laiterikkoja ja pidentää elektroniikan käyttöikää.
Elektroniset laitteet kannattaa ottaa huomioon, kun vapaa-ajan asunto laitetaan talviteloille. Osa mökin elektroniikasta, kuten verkkoyhteydellä toimivat valvontakamerat tai ilmalämpöpumppu, on syytä pitää toiminnassa myös talven yli. Jos verkkoyhteys tarvitaan myös niinä kuukausina, kun mökki ei ole aktiivikäytössä, tulee reititin sijoittaa lämpimään tilaan
”Kannattaa ehdottomasti miettiä, mikä kaikki mökillä tarvitsee verkkoyhteyden toimiakseen ja mitä kaikkea pystyy ohjaamaan etänä”, Telian tekninen asiantuntija Joni Välikangas sanoo.
Kaikkea elektroniikkaa ei kuitenkaan kannata kytkeä yhden virtajohdon taakse.
”Elektroniset laitteet olisi syytä kytkeä eri pistorasioihin, jotta kuormitus ei kasaudu yhteen virtalähteeseen. Puutteellisesti maadoitetuissa mökeissä laitteiden toimivuus tulisi varmistaa ylijännitesuojalla”, Välikangas listaa.
Isoin riskitekijä elektroniikan vioittumiseen on mökeissä, joissa sisälämpötila laskee syksyn ja talven aikana. Esimerkiksi johdot voivat hapertua ja vioittua kylmässä.
”Erityisesti kylmällä lattialla ja ikkunoiden läheisyydessä säilytetty elektroniikka voi tykätä huonoa kylmästä ja vioittua”, Välikangas sanoo.
Syysmyrskyt voivat myös tehdä tuhojaan mökin elektroniikalle. Esimerkiksi ulkokäyttöön tarkoitettu antenni kannattaa mahdollisuuksien mukaan irrottaa ja siirtää sisätiloihin.
”Ulkoantennit eivät välttämättä kestä kovaa syysmyrskyä. Jos halua pelata varman päälle, niin antenni kannattaa siirtää talveksi sisätiloihin ja maadoittamattomassa mökkirakennuksessa viihde-elektroniikan johdot irrottaa pistorasioista”, Välikangas kertoo.
Pienellä ennakoinnilla voi pidentää laitteiden käyttöikää ja välttää laitteiden tarpeettoman rikkoutumisen. Välikankaan mukaan mökeillä säilytettävä elektroniikka on rikkoutumisherkempää myös siksi, että monet kuluttajat siirtävät vanhaa kodin elektroniikkaa vapaa-ajan asuntoihin.
”Elektronisten laitteiden käyttöikä pitenee lähes varmasti pienellä vaivannäöllä ja kuluttaja välttää turhan tiheän päivitystahdin. Pienellä vaivalla voi säästää jopa satoja euroja”, Välikangas sanoo.
Telian vinkit mökin elektroniikan laittamiseen talviteloille:
- Vältä elektroniikan säilyttämistä viileässä. Esimerkiksi virtajohdot, kaapelit ja reitittimet kannattaa nostaa viileältä lattialta pois.
- Huoneen nurkat ja ikkunoiden edustat voivat olla erityisen kylmiä – vältä elektronisten laitteiden säilyttämistä mökin kylmimmissä paikoissa.
- Ota viihde-elektroniikan virtajohdot pois seinistä.
- Mikäli mökillä on tarve ympärivuotiselle verkkoyhteydelle, kannattaa reititin suojata ylijännitesuojalla ja sijoittaa lämpimään tilaan.
- Jos mahdollista, ulkokäyttöön tarkoitettu antenni kannattaa siirtää sisätiloihin talveksi.
Telia on teknologiayhtiö, joka tarjoaa tietoliikenne-, IT- ja digipalveluita miljoonille kuluttaja- ja yritysasiakkaille sekä julkishallinnolle. Telialla on Suomessa noin 3300 työntekijää, ja asiakkaillamme on eri palveluissamme lähes 4,4 miljoonaa liittymää. Turvallisuus on kaiken toimintamme lähtökohta. Telia vahvistaa kriittistä infrastruktuuria investoimalla Suomeen vuosittain noin 200 miljoonaa euroa koko maan kattaviin tietoliikenneverkkoihin ja turvallisiin ICT-palveluihin.
Telia Finland on osa Telia Companya, joka toimii Pohjoismaissa ja Baltiassa. Telia Companyn liikevaihto oli vuonna 2024 oli 8 miljardia euroa. Yhtiö on sitoutunut saavuttamaan nettonollapäästöt koko arvoketjussaan vuoteen 2040 mennessä.
Katso lisää: www.telia.fi/medialle, X: @teliafinland, LinkedIn: @Telia.
