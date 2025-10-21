Helsinki jatkaa Lapsiystävällinen kunta -työtä uusin tavoittein

UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen, joka on kaikkia alle 18-vuotiaita koskeva ihmisoikeussopimus. Malli edistää kansallisen lapsistrategian mukaisesti lapsen oikeuksien toteutumista kunnissa. Monet lasten ja nuorten kannalta tärkeät asiat toteutetaan kunnassa.



Helsinki on ollut mukana Lapsiystävällinen kunta -mallissa vuodesta 2021. Suomen UNICEF myönsi syyskuussa 2024 Helsingille Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen. Mallissa tunnistetaan, missä lapsen oikeuksien osa-alueissa kaupungissa on onnistuttu ja missä on kehitettävää sekä määritellään, mitä kaupungin tulee tehdä, jotta lasten oikeudet toteutuvat mahdollisimman hyvin. Asetettujen tavoitteiden edistymistä seurataan järjestelmällisesti.



Toimintakauden 2025–2028 tavoitteet ovat:

Parannetaan ammattilaisten sekä sidosryhmien osaamista ja ymmärrystä lasten oikeuksista.

Varmistetaan lapsivaikutusten arvioinnin toimeenpanoa koko kaupungissa.

Vahvistetaan ammattilaisten taitoa tunnistaa, ehkäistä ja puuttua lapsiin kohdistuvaan väkivaltaan (painotus lähisuhdeväkivallassa).

Parannetaan lasten ja nuorten mahdollisuuksia osallistua kaupunkiympäristön suunnitteluun.

Vahvistetaan lasten ja nuorten turvallisuutta ja turvallisia kohtaamisia aikuisten kanssa.





Lapsiystävällinen kunta -mallin mukainen työ on yksi Helsingin tavoista edistää lasten ja nuorten hyvinvointia. Työ yhteensovitetaan Helsingin kaupungin hyvinvointisuunnitelmaan. Lapsiystävällinen kunta -työn lisäksi Helsinki edistää usealla muulla tavalla lasten ja nuorten hyvinvoivaa, tervettä ja turvallista elämää kaupungissa. Helsinki sitoutuu edistämään yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia kaikessa toiminnassaan. Osallisuutta ja vuorovaikutteisuutta vahvistetaan kaikessa kaupungin toiminnassa. Jokainen lapsi on arvokas ja lapsen oikeudet kuuluvat kaikille lapsille.

Lisätietoa uuden Lapsiystävällinen kunta -toimintakauden tavoitteista, niiden toimenpiteistä sekä tähän mennessä mallissa aikaan saadusta Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen -sivustolla

Yhteyshenkilö

Maarit Sulavuori

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja, Lapsiystävällinen kunta -koordinaatioryhmän puheenjohtaja

Puh. 09 310 62401

maarit.sulavuori@hel.fi





