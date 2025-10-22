Kestävyysraportointi ja yritysvastuu: Euroopan parlamentti äänestää kannastaan marraskuussa

Euroopan parlamentin täysistunto hylkäsi keskiviikkona äänin 309 puolesta, 318 vastaan ja 34 tyhjää kannan, jonka oikeudellisten asioiden valiokunta oli valmistellut koskien sosiaali- ja ympäristöasioista raportoimisen ja huolellisuusvelvoitteen yksinkertaistamista. Äänestys toimitettiin salaisena.

Koska kantaehdotus hylättiin täysistunnossa, parlamentin sääntöjen (kohta 72(3)) mukaisesti se äänestää tulevassa täysistunnossa tarkistusehdotuksista lakiesitykseen. Tämä tapahtuu Brysselissä pidettävässä täysistunnossa 13.11.

Kun kanta on hyväksytty, neuvottelut neuvoston (joka on jo hyväksynyt kantansa asiaan) ja parlamentin välillä voivat alkaa. Tavoitteena on viimeistellä laki vuoden 2025 loppuun mennessä.

Taustaa

Euroopan komissio antoi 26.2.2025 esityksen Omnibus I -yksinkertaistamispaketista, johon kuuluu yritysvastuu- ja kestävyysraportointilakien soveltamisen lykkääminen sekä niiden soveltamisalan muuttaminen.

