Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto

Kestävyysraportointi ja yritysvastuu: Euroopan parlamentti äänestää kannastaan marraskuussa

22.10.2025 15:14:29 EEST | Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto | Tiedote

Jaa

EU-parlamentti äänestää 13.11. kannastaan yritysten raportointi- ja huolellisuusvelvoitteiden keventämiseen.

Euroopan parlamentin täysistunto hylkäsi keskiviikkona äänin 309 puolesta, 318 vastaan ja 34 tyhjää kannan, jonka oikeudellisten asioiden valiokunta oli valmistellut koskien sosiaali- ja ympäristöasioista raportoimisen ja huolellisuusvelvoitteen yksinkertaistamista. Äänestys toimitettiin salaisena.

Koska kantaehdotus hylättiin täysistunnossa, parlamentin sääntöjen (kohta 72(3)) mukaisesti se äänestää tulevassa täysistunnossa tarkistusehdotuksista lakiesitykseen. Tämä tapahtuu Brysselissä pidettävässä täysistunnossa 13.11.

Kun kanta on hyväksytty, neuvottelut neuvoston (joka on jo hyväksynyt kantansa asiaan) ja parlamentin välillä voivat alkaa. Tavoitteena on viimeistellä laki vuoden 2025 loppuun mennessä.

Taustaa

Euroopan komissio antoi 26.2.2025 esityksen Omnibus I -yksinkertaistamispaketista, johon kuuluu yritysvastuu- ja kestävyysraportointilakien soveltamisen lykkääminen sekä niiden soveltamisalan muuttaminen.

Lisätietoa

Avainsanat

yritysvastuueuroopan parlamenttikestävyysraportointitäysistunto

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye