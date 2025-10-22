Budgetförslag: Västra Nylands välfärdsområde börjar förnya sina tjänster

Nettoutgifterna för Västra Nylands välfärdsområde uppgår år 2026 till cirka 1 965 miljoner euro. Tillväxten i välfärdsområdets grundläggande verksamhet är 3,0 procent, och tillväxten i HUS-sammanslutningens grundläggande verksamhet är 3,6 procent jämfört med nettoutgifterna år 2025. I förslaget till budget för 2026 ingår satsningar på 25,7 miljoner euro på genomförandet av strategins förändringslöften som syftar till att förbättra tjänsterna för invånarna. I budgetförslaget ingår också Västra Nylands välfärdsområdes andel på 5,6 miljoner euro av den separata finansiering på 20 miljoner euro som ägarna av HUS-sammanslutningen har beslutat anvisa för avveckling av vårdköer.

– I budgetförslaget föreslås hur vi börjar genomföra förnyelsen av tjänsterna och förbättra tillgången till tjänsterna och deras smidighet. Vid utvecklingsinsatserna håller vi i minnet hurdana konsekvenser olika åtgärder har för klienterna, arbetshälsan och de totala kostnaderna. Eftersom vi genomförde en balansering av ekonomin tidigt, kan vi nu övergå till att utveckla tjänsterna. Vi uppskattar också att vi kan täcka underskottet från de föregående åren som första välfärdsområde i Finland, säger välfärdsområdesdirektör Sanna Svahn vid Västra Nylands välfärdsområde.

Budget för 2026 – vi investerar i framtiden och effektiviteten

Välfärdsområdet lovar i sin strategi för 2026–2029 att förnya sina tjänster under fullmäktigeperioden med hjälp av sex centrala förändringslöften.

Förändringslöftena i välfärdsområdets strategi är

– utökade primära tjänster för barn och unga

– en husläkare för alla

– tryggare liv hemma

– mer kundorienterade och smidigare vårdkedjor

– föregångare i utnyttjande av teknologi och

– kritiska tjänster fungerar under alla förhållanden.

Vi förnyar elevhälsans servicehelhet och servicekedjor så att barn, unga och familjer får mer proaktivt och individuellt stöd som bättre svarar mot deras behov i en föränderlig omvärld. Vi ökar bland annat skolpsykolog- och hälsovårdarresurserna.

Målet är att skapa en husläkarmodell där vård tillhandahålls omedelbart och kontinuiteten är hög. Före utgången av 2026 har 100 000 västnylänningar en husläkare och egenvårdare. Vi öppnar i Lojo en akutmottagning som har öppet varje dag klockan 8–20. Nästa år inför vi en uppdaterad servicesedel inom mun- och tandvården och stärker också resurserna för digitala tjänster.

Tjänsterna som stöder boende hemma fungerar som stöd för klienter i olika åldrar på ett mer flexibelt sätt än tidigare. Målet är att tekniska lösningar kompletterar möten ansikte mot ansikte. Gemenskapsboendet ökas från nuvarande 200 platser till 260 platser, och närstående- och familjevården stärks.

Vi vill utveckla ett kundorienterat, multiprofessionellt, jämlikt och tillgängligt servicesystem. För klienterna innebär detta smidigare kundhandledning samt mer omfattande utnyttjande av kundinsikter och kundupplevelser vid utvecklingen av verksamheten och inom tjänsterna.

Tekniken används som hjälpmedel för att garantera en smidig och klarare serviceupplevelse för klienter. Detta betyder bland annat utveckling av klientens möjligheter att granska egna uppgifter, utveckling av självtidsbokningar och utveckling av servicekedjorna för digital vård och digitala tjänster. Vi ser också till att de mer traditionella kontaktkanalerna bevaras med hänsyn till de klienter som inte kan använda digitala tjänster. Dessutom vill vi minska tiden som yrkespersoner använder till skriftligt och manuellt arbete.

Vi förbättrar välfärdsområdets beredskap både för störningar under normala förhållanden och för undantagsförhållanden. Räddningspersonalen utökas med 20 årsverken. Beredskapsutveckling görs i nära samarbete med kommunerna i området, myndigheter, Södra Finlands samarbetsområde och nationella aktörer.

Stegen i budgetbehandlingen

Nästa steg är att välfärdsområdesdirektörens budgetförslag går vidare till välfärdsområdesstyrelsen. Avsikten är att välfärdsområdesfullmäktige efter behandlingen i fullmäktiges förhandlingskommitté beslutar om välfärdsområdets budget vid sitt sista sammanträde för året den 9 december 2025.