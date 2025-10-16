Korttelikeskus Ruohis juhlii odotettuja avajaisiaan tulevana viikonloppuna

Ruoholahden sydämessä sijaitseva korttelikeskus Ruohis kutsuu kaikki mukaan juhlistamaan avajaisiaan tulevana viikonloppuna 24.–25.10. Lista avajaistarjouksista ja ohjelmasta löytyy tiedotteen lopusta.

Uudistunut korttelikeskus rikastuttaa Ruoholahden tarjontaa tuomalla alueelle laajan kattauksen liikkeitä ja palveluita, kuten uusia ravintoloita ja kahviloita, terveys- ja liikuntapalveluita sekä liikkeitä päivittäistavarakaupasta erikoisliikkeisiin.

Kiinteistönomistaja Antilooppi on kehittänyt korttelikeskus Ruohista pitkäjänteisesti ja yhteisöllisyyttä korostaen. Tässä uudistuksessa päämäränä on luoda edellytykset entistä sujuvammalle arki- ja työelämälle niin kiinteistöjen käyttäjille kuin lähialueiden asukkaille.

“Meille on tärkeää, että kiinteistömme ovat tiiviissä vuorovaikutuksessa lähiympäristönsä kanssa. Korttelikeskus Ruohis on tästä erinomainen esimerkki. Haluamme luoda tilan, joka palvelee alueen asukkaita ja työntekijöitä monipuolisesti ja edistää samalla alueen elinvoimaisuutta ja yhteisöllisyyttä,” sanoo Antiloopin kaupasta ja palveluista vastaava apulaisjohtaja Juha Mäkelä.

Perjantaina ja lauantaina tarjouksia sekä ohjelmaa

Avajaisviikonloppuna Ruohis on täynnä toimintaa erilaisten tarjousten, yllätysten, musiikin ja rennon menon siivittämänä.

Perjantaina 24.10. ja lauantaina 25.10 paikan päällä fiilistä nostattaa oma saksofonisti. Lisäksi kumpanakin päivänä sadalle ensimmäiselle vieraalle on jaossa omat Ruohis-kangaskassit. Uudistuneeseen liike- ja palveluvalikoimaan pääse tutustumaan tarkemmin Saana Rossin johdolla.

Perjantaina Iltapäivällä klo 15.30 alkaen Ruohiksessa vietetään afterwork -tapahtumaa, jossa 400 ensimmäiselle on jaossa ilmaiset mocktailit. Lauantaina lavalle nousevat alueen oma kuoro Kanavan Kaiku sekä upea pop-kanteletar Ida Elina, joka esiintyy Ruohiksessa klo 13 ja 14.

Korttelikeskuksen liikkeet hemmottelevat avajaisviikonlopun vieraita erilaisilla tarjouksilla ja ohjelmanumeroilla. Ravintola Poijut esimerkiksi tarjoaa perjantaina lounaan kympillä ja kukkakauppa Urban Greeniin aukeaa avajaisten ajaksi kukkabuffa, josta voi poimia oman leikkokukkakimpun 20 eurolla.

Korttelikeskus Ruohiksen kaikki avajaisviikonlopun tarjoukset voi katsoa täältä.

Avajaisten ohjelma

Pe 24.10. klo 11.00–17.00.

100 ensimmäiselle Ruohiksen oma kangaskassi

Saksofonisti viihdyttämässä koko päivän

Yrittäjien ja liikkeiden esittelyt klo 11.40, 12.20, 13.30 ja 14.30. Juontajana Saana Rossi.

Klo 15.30 afterwork -mocktailit 400 ensimmäiselle

Avajaistarjouksia

La 25.10 klo 10.00–15.00

100 ensimmäiselle Ruohiksen oma kangaskassi

Avajaistarjouksia

Kanavan Kaiku (alueen oma kuoro) klo 10.15 ja 12.00.

Ida Elina klo 13.00 ja 14.00.

Yrittäjien ja liikkeiden esittelyt klo 11.30, 12.30 ja 13.30. Juontajana Saana Rossi