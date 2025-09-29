Valourin sadas ETP listattu Tukholman Spotlight-pörssissä

Toronto, Kanada, 22.10.2025 - DeFi Technologies (“yhtiö” tai “DeFi Technologies”) (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), on fintech-yritys, joka lähentää perinteisiä pääomamarkkinoita ja hajautettua rahoitusta ("DeFi"). DeFi Technologiesin tytäryhtiö Valour Inc. ja johtava pörssinoteerattujen tuotteiden ("ETP") liikkeellelaskija Valour Digital Securities Limited (yhdessä "Valour") ovat listanneet sadannen pörssinoteeratun tuotteensa Tukholman Spotlight-pörssissä:

Valour Sky (SKY) SEK ETP — ISIN: CH1108681516





Lisätietoja SKY:sta

SKY on Sky-ekosysteemin (MakerDAO:n seuraajan) hallintotoken, jota käytetään protokollan hallinnassa alustan stablecoin- ja vakuudellisten lainojen infrastruktuurissa. Haltijat auttavat ohjaamaan keskeisiä parametreja ja etenemissuunnitelmapäätöksiä ekosysteemille, joka keskittyy kestäviin, ylivakuudellisiin stablecoin-mekaniikoihin ja reaalimaailman omaisuuserien integraatioihin hajautetun rahoituksen sisällä.

Valour Sky (SKY) SEK ETP:n listautumisen myötä Valourilla on sata listattua ETP:tä eurooppalaisissa pörsseissä. Tämä vahvistaa Valourin asemaa liikkeeseenlaskijana, jolla on maailman suurin digitaalisten omaisuuserien ETP-valikoima.

Sadan ETP:n merkkipaalu saavutettu

Tämänpäiväisen listauksen myötä Valour on saavuttanut tälle vuodelle asettamansa tavoitteen eli 100 listattua ETP:tä, ja tarjoaa maailmanlaajuisesti laajimman valikoiman digitaalisten omaisuuserien ETP:itä.

Ne ovat listattuna tärkeimmillä eurooppalaisilla markkinapaikoilla, kuten Tukholman Spotlight-pörssissä, Börse Frankfurtissa Saksassa, SIX Swiss Exchangessa Sveitsissä, Lontoon pörssissä sekä Euronextissa Pariisissa ja Amsterdamissa. Valikoima kattaa Layer 1- ja Layer 2 -verkot, modulaarisen datan saatavuuden, tokenisaatioinfrastruktuurin, peli- ja luojaekosysteemit sekä yhteisötokenit, jotka mahdollistavat hajauttavan altistuksen säännellyille markkinoille.

”Valour Sky (SKY) kertoo paljon siitä, mihin rahoitusala on menossa. Muutamme DeFi:n tehokkaimmat ideat tuotteiksi, joita kuka tahansa voi pitää salkussaan: ne edustavat sääntelyä, intuitiivisuutta ja skaalautuvuutta. SKY on osa uutta rahoitusverkostoa, joka ylittää rajat ja vanhat järjestelmät. Näin sijoittamisen seuraava aikakausi näyttää”, kommentoi Valourin tuotejohtaja Elaine Buehler.

”Sadan tuotteen saavuttaminen SKY:n kanssa korostaa sitoutumistamme laajuuteen ja laatuun Pohjoismaissa. Jatkamme tällä tavalla läpinäkyvän, pörssinoteeratun kryptovaluutan paikalliseen kysyntään vastaamista”, Valourin Pohjoismaiden johtaja Johanna Belitz kertoo.

”Sadan ETP:n tavoitteen saavuttamisessa puhutaan enemmän kuin numerosta. Se osoittaa paitsi tuotekehityksemme kyvykkyyden, myös saavuttamamme sijoittajien luottamuksen, sekä sitoutumisemme säänneltyjen sijoitusmahdollisuuksien tarjoamiseen digitaalisiin omaisuuseriin laajassa mittakaavassa. Sadan ETP:n ja maailmanlaajuisesti laajimman valikoiman ansiosta olemme siirtymässä seuraavaan kasvuvaiheeseen, jossa tarjooman laajuus, laatu ja likviditeetti toimivat yhdessä ja tekevät kryptovaluuttoihin sijoittamisesta helppoa kaikille”, toteaa DeFi TEchnologiesin toimitusjohtaja Olivier Roussy Newton.

Lisätietoja:

Johanna Belitz, Head of Nordics, johanna@valour.com, +46 70-954 3120

Olivier Roussy Newton, Chief Executive Officer, ir@defi.tech, (323) 537-7681

Cautionary note regarding forward-looking information:

This press release contains "forward-looking information" within the meaning of applicable Canadian securities legislation. Forward-looking information includes, but is not limited to the the listing of Valour Sky (SKY); the development of the Sky protocol; development of additional ETPs and the number of ETPs anticipated by end of 2025; investor confidence in Valour’s ETPs; investor interest and confidence in digital assets; the regulatory environment with respect to the growth and adoption of decentralized finance; the pursuit by the Company and its subsidiaries of business opportunities; and the merits or potential returns of any such opportunities. Forward-looking information is subject to known and unknown risks, uncertainties and other factors that may cause the actual results, level of activity, performance or achievements of the Company, as the case may be, to be materially different from those expressed or implied by such forward-looking information. Such risks, uncertainties and other factors include, but is not limited the acceptance of Valour ETPs by exchanges; growth and development of decentralised finance and cryptocurrency sector; rules and regulations with respect to decentralised finance and cryptocurrency; general business, economic, competitive, political and social uncertainties. Although the Company has attempted to identify important factors that could cause actual results to differ materially from those contained in forward-looking information, there may be other factors that cause results not to be as anticipated, estimated or intended. There can be no assurance that such information will prove to be accurate, as actual results and future events could differ materially from those anticipated in such statements. Accordingly, readers should not place undue reliance on forward-looking information. The Company does not undertake to update any forward-looking information, except in accordance with applicable securities laws.

THE CBOE CANADA EXCHANGE DOES NOT ACCEPT RESPONSIBILITY FOR THE ADEQUACY OR ACCURACY OF THIS RELEASE