Laakson geokaivon poraus edennyt lähes 1000 metrin syvyyteen

Energiakaivon tavoitesyvyys on 3500 metriä. Ensimmäiset lähes tuhat metriä on porattu pääasiallisesti 13 testiporauspäivän aikana. Poraus Laakson kentällä on sujunut hyvin. Noin 220 metrin kohdalla kallioperässä tuli vastaan pehmeämpi kivilaatu ja 330 metrin kohdalla ruhjevyöhyke kalliossa. Nämä eivät aiheuttaneet valitulle vesivasaraporaustekniikalle ongelmia.

Seuraavaksi porausreikään asennetaan teräksinen suojaputki kilometrin syvyyteen asti. Suojaputki estää pohjaveden sekoittuminen kaivossa kiertävään veteen.

Säännöllinen kiviaineksen ja vesien tarkkailu, sekä seisminen monitorointi

Samaan aikaan porauksen kanssa alkoi myös kivi- ja vesinäytteiden säännöllinen tarkkailu porauskaivannosta, sekä seisminen monitorointi. Kivinäytteistä tutkitaan yleisimmät kivilaadut ja mineraalit. Seismologian instituutti on monitoroinut Laakson porausta eikä ole tehnyt seismisiä havaintoja.

Valitusta porausteknologiasta johtuen porauksesta syntyvä puhdas kivituhka on maanparannukseen käyttökelpoista sellaisenaan. Laakson yhteissairaala - hanke haluaa hyödyntää kivituhkaa ensisijaisesti yleishyödyllisten kohteiden maanparannushankkeissa.

Vesivasaraporauksen polttoaineen kulutusta on nyt päästy seuraamaan ja se näyttäisi olevan reilusti yli puolet pienempää kuin vastaavan kaivon poraaminen ilmanpaineporavasaralla.

Tuotantoporausvaihe alkaa

Porauslaitteiston testausvaihe on päättynyt ja seuraavaksi alkaa niin sanottu tuotantoporausvaihe. Tuotantoporauksessa keskitytään jatkuvaan poraamiseen.

Porauksessa tavoitellaan keskimäärin noin sadan metrin etenemää per porauspäivä. Ensimmäisen syvän geokaivon poraus on tarkoitus saada valmiiksi vuoden loppuun mennessä.

Geotermisellä energialla vastataan omistajien hankkeelle asettamiin korkeisiin energiatehokkuustavoitteisiin

Geotermisellä energialla vastataan omistajien, Helsingin kaupungin ja HUSin, hankkeelle asettamiin korkeisiin energiatehokkuustavoitteisiin. Syvät geokaivot ovat osa Laakson sairaala-alueen energiajärjestelmän kokonaisuutta. Kaivosta nousevalla vedellä lämmitetään parhaillaan rakennettavan Laakson yhteissairaalan rakennuksia.