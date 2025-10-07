Laakson geokaivon poraus edennyt lähes 1000 metrin syvyyteen
Syvän geokaivon poraus aloitettiin Laakson kentällä syyskuun puolivälissä. Olemme edenneet porauksessa lähes kilometrin syvyyteen. Porauksen alkuvaiheessa työmaalla on keskitytty porakaluston testaamiseen ja optimointiin.
Energiakaivon tavoitesyvyys on 3500 metriä. Ensimmäiset lähes tuhat metriä on porattu pääasiallisesti 13 testiporauspäivän aikana. Poraus Laakson kentällä on sujunut hyvin. Noin 220 metrin kohdalla kallioperässä tuli vastaan pehmeämpi kivilaatu ja 330 metrin kohdalla ruhjevyöhyke kalliossa. Nämä eivät aiheuttaneet valitulle vesivasaraporaustekniikalle ongelmia.
Seuraavaksi porausreikään asennetaan teräksinen suojaputki kilometrin syvyyteen asti. Suojaputki estää pohjaveden sekoittuminen kaivossa kiertävään veteen.
Säännöllinen kiviaineksen ja vesien tarkkailu, sekä seisminen monitorointi
Samaan aikaan porauksen kanssa alkoi myös kivi- ja vesinäytteiden säännöllinen tarkkailu porauskaivannosta, sekä seisminen monitorointi. Kivinäytteistä tutkitaan yleisimmät kivilaadut ja mineraalit. Seismologian instituutti on monitoroinut Laakson porausta eikä ole tehnyt seismisiä havaintoja.
Valitusta porausteknologiasta johtuen porauksesta syntyvä puhdas kivituhka on maanparannukseen käyttökelpoista sellaisenaan. Laakson yhteissairaala - hanke haluaa hyödyntää kivituhkaa ensisijaisesti yleishyödyllisten kohteiden maanparannushankkeissa.
Vesivasaraporauksen polttoaineen kulutusta on nyt päästy seuraamaan ja se näyttäisi olevan reilusti yli puolet pienempää kuin vastaavan kaivon poraaminen ilmanpaineporavasaralla.
Tuotantoporausvaihe alkaa
Porauslaitteiston testausvaihe on päättynyt ja seuraavaksi alkaa niin sanottu tuotantoporausvaihe. Tuotantoporauksessa keskitytään jatkuvaan poraamiseen.
Porauksessa tavoitellaan keskimäärin noin sadan metrin etenemää per porauspäivä. Ensimmäisen syvän geokaivon poraus on tarkoitus saada valmiiksi vuoden loppuun mennessä.
Geotermisellä energialla vastataan omistajien hankkeelle asettamiin korkeisiin energiatehokkuustavoitteisiin
Geotermisellä energialla vastataan omistajien, Helsingin kaupungin ja HUSin, hankkeelle asettamiin korkeisiin energiatehokkuustavoitteisiin. Syvät geokaivot ovat osa Laakson sairaala-alueen energiajärjestelmän kokonaisuutta. Kaivosta nousevalla vedellä lämmitetään parhaillaan rakennettavan Laakson yhteissairaalan rakennuksia.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anna TainioKiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaala / viestintäPuh:040 841 3600ext-anna.tainio@hus.fi
Linkit
Laakson sairaala-alue uudistuu
Helsingin kaupunki ja HUS uudistavat Laakson sairaala-alueen 2020-luvulla. Hanke on nimetty Laakson yhteissairaalaksi. Alueelle rakennetaan uusia sairaalarakennuksia sekä maanalaiset pysäköintitilat ja ajotunneli Auroran sairaalan portilta. Vanhoja suojeltuja sairaalarakennuksia peruskorjataan.
Uudistuvan sairaalan suurimmat käyttäjät tulevat olemaan HUSin ja Helsingin kaupungin psykiatrinen sairaalahoito sekä Helsingin sairaala, joita varten tulee yhteensä yli 900 sairaansijaa. Lisäksi tiloja tulee neurologiselle kuntoutukselle ja eri poliklinikoille sekä opetukselle ja tutkimukselle.
Lue lisää laaksonyhteissairaala.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Laakson yhteissairaalan allianssi
Kutsu medialle: Tervetuloa Laakson geokaivohankkeen mediatilaisuuteen 23.10.7.10.2025 13:55:00 EEST | Kutsu
Kutsumme median edustajia geokaivohankkeen mediatilaisuuteen ja työmaakäynnille torstaina 23.10.2025 kello 10–12. Paikka: Laakson yhteissairaala -hankkeen (LYS) projektitoimisto, Laakson sairaala, rakennus 1, Lääkärinkatu 8 C (5. krs), 00250 Helsinki.
Ohkolassa vietettiin uuden sairaalan harjannostajaisia9.6.2025 08:55:41 EEST | Tiedote
Ohkolan sairaalan uudisrakennuksen harjannostajaisia vietettiin perjantaina 6.6.2025. Uusi sairaalarakennus nousee Mäntsälään Linjatien varteen Ohkolan nykyisen sairaalarakennuksen viereen.
Marko Heino Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaalan toimitusjohtajaksi4.2.2025 10:00:55 EET | Tiedote
Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaalan hallitus on nimittänyt Marko Heinon yhtiön toimitusjohtajaksi 1.3.2025 alkaen. Nykyinen toimitusjohtaja Marko Virtanen jatkaa yhtiössä helmikuun ajan varmistaen sujuvan tehtävien siirron seuraajalleen.
Laakson yhteissairaalalle 100 M€:n rahoitussopimus Euroopan investointipankin kanssa18.11.2024 09:00:00 EET | Tiedote
Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaala on allekirjoittanut 100 miljoonan euron rahoitussopimuksen Euroopan investointipankin (EIP) kanssa Laakson yhteissairaalan rakennushankkeelle.
Ohkolan uuden sairaalan peruskivi muurattiin 5.11.20245.11.2024 14:00:00 EET | Tiedote
Uusi oikeuspsykiatrian sairaalarakennus nousee Ohkolan nykyisen sairaalarakennuksen viereen Mäntsälään. Sairaalan peruskivi muurattiin 5.11.2024 kello 14.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme