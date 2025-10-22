Aikataulukokeilun aloitusta Arvinsalmen ja Lamposaaren lauttapaikoilla siirretään
Varsinais-Suomen ELY-keskus tiedotti 14.10.2025 Liperin ja Rääkkylän kuntia sekä Lappeenrannan kaupunkia Arvinsalmen ja Lamposaaren lauttapaikkojen määräaikaisesta aikataulukokeilusta ajalla 1.11.2025-31.12.2026. ELY-keskus siirtää kokeilun aloitusta, jotta asiassa ehditään kuulla alueen toimijoita ennen kokeilun toteutusta.
Aikataulukokeilussa on tarkoitus selvittää aikataulullisen liikennöinnin toimivuutta aiemmin aikatauluttomilla lauttapaikoilla. Kokeilun toteutus on herättänyt keskustelua ja kysymyksiä alueen päättäjien, asukkaiden ja median keskuudessa, ja ELY-keskukselle on esitetty toive alueen toimijoiden kuulemisesta ennen kokeilun toteutusta.
ELY-keskus haluaa edetä asiassa hyvässä yhteisymmärryksessä alueellisten viranomaisten kanssa. Liperin ja Rääkkylän kuntien sekä Lappeenrannan kaupungin edustajia tullaan kuulemaan kokeilun yksityiskohdista ja vaikutuksista loppuvuoden aikana. Näiden kuulemisten pohjalta ELY-keskus tekee linjaukset kokeilun toteutustavasta. Tästä syystä aikataulukokeilu ja aikataulun mukainen lossiliikenne aloitetaan lauttapaikoilla aikaisintaan 1.1.2026. Kokeilua jatketaan vuoden 2026 loppuun saakka, ja sen jälkeen tehdään johtopäätökset aikataulullisen liikenteen toimivuudesta ja päätös sen jatkosta. Kokeilun loppupuolella tullaan ao. kunnilta asukkaidensa edunvalvojina pyytämään lausuntoja kokeilun toimivuudesta ja onnistumisesta.
Varsinais-Suomen ELY-keskus (1.1.2026 alkaen Lounais-Suomen elinvoimakeskus) vastaa koko maan osalta maantielauttaliikenteen järjestämisestä yhteensä 40 lauttapaikalla. Tällä hetkellä 4 lossipaikalla liikennöidään aikataulun mukaan ympäri vuorokauden, 9 lossipaikalla aikataulun mukaan päivisin ja yöaikaan tarvittaessa, 2 lossipaikalla aikataulun mukaan vain päivisin ja 19 lossipaikalla ilman aikataulua tarvittaessa. Arvinsalmen ja Lamposaaren lauttapaikat ovat valikoituneet aikataulukokeilun kohteiksi tyypillisinä aikatauluttomina lauttapaikkoina, joissa usein lossilla toteutetaan yhdensuuntaista yhden ajoneuvon tai asiakkaan liikennettä ja toiseen suuntaan paluuliikennettä tyhjänä.
Aikataulutettu lauttaliikenne tukee ekologisuutta ja asiakaskokemusta
ELY-keskuksen tavoitteena on parantaa maantielauttaliikenteen ekologisuutta, ympäristöystävällisyyttä, energiatehokkuutta ja liikennejärjestelmän toimivuutta sekä edistää maantielauttaliikenteen kustannustehokkuutta.
Liikennejärjestelmän toimivuuden kannalta aikataulutettu lauttaliikenne on paras vaihtoehto. Tällöin tienkäyttäjät tietävät tarkalleen lautan lähtöajan ja osaavat paremmin aikatauluttaa oman tulemisensa lauttarantaan. Aikataulullinen lauttaliikenne vähentää odotusaikoja lauttarannassa, sujuvoittaa matkantekoa ja vähentää liikennejärjestelmän kokonaisenergiankulutusta sekä päästöjä. Aikataulullisessa liikenteessä lauttojen kapasiteetin käyttöaste nousee paremmaksi ja ekologisuus sekä liikenteen kustannustehokkuus paranevat. Aikataulun mukaan liikennöitäessä ruuhkat puretaan aina jatkuvalla aikatauluttomalla ajolla, mikä tuo joustavuutta liikenteeseen.
Lisätietoja: Varsinais-Suomen ELY-keskus, yhteydenotot Liikenteen asiakaspalvelun kautta, p. 0295 020 600
Tietoja julkaisijasta
ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.
